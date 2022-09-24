https://ria.ru/20220924/referendum-1819236322.html

Россия с уважением примет итоги референдумов в Донбассе, заявил Лавров

Россия с уважением примет итоги референдумов в Донбассе, заявил Лавров - РИА Новости, 24.09.2022

Россия с уважением примет итоги референдумов в Донбассе, заявил Лавров

По итогам референдумов в ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областях Россия с уважением отнесется к волеизъявлению людей, заявил в субботу глава МИД РФ Сергей... РИА Новости, 24.09.2022

2022-09-24T21:38

2022-09-24T21:38

2022-09-24T21:38

в мире

сергей лавров

донецкая народная республика

луганская народная республика

херсонская область

оон

россия

референдумы на освобожденных территориях

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ООН, 24 сен - РИА Новости. По итогам референдумов в ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областях Россия с уважением отнесется к волеизъявлению людей, заявил в субботу глава МИД РФ Сергей Лавров."Референдумы проводятся на основе решений местных органов власти, условия референдумов опубликованы и по итогам этих референдумов Россия, конечно, отнесётся с уважением к волеизъявлению людей, которые долгие годы страдали от бесчинств неонацистского режима",- заявил Лавров на пресс-конференции в ООН.Референдум по вопросу о вхождении в состав России стартовал в пятницу в Донецкой и Луганской народных республиках, а также в Херсонской и Запорожской областях. Голосование продолжится пять дней, до 27 сентября.С инициативой немедленно провести референдумы к властям регионов обратилась общественность. Как заявили представители республик и областей, вхождение в состав России обезопасит их территории и восстановит историческую справедливость. По их мнению, это решение крайне необходимо в условиях постоянных актов террора со стороны националистической власти Украины и членов НАТО, которые поставляют оружие для убийства мирного населения.Президент России Владимир Путин заявил в среду, что Россия поддержит решение, которое примут жители Донбасса, Запорожской и Херсонской областей.

https://ria.ru/20220924/referendum-1819231911.html

https://ria.ru/20220924/golosovanie-1819225118.html

донецкая народная республика

луганская народная республика

херсонская область

россия

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

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