https://ria.ru/20220924/referendum-1819236322.html
Россия с уважением примет итоги референдумов в Донбассе, заявил Лавров
Россия с уважением примет итоги референдумов в Донбассе, заявил Лавров - РИА Новости, 24.09.2022
Россия с уважением примет итоги референдумов в Донбассе, заявил Лавров
По итогам референдумов в ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областях Россия с уважением отнесется к волеизъявлению людей, заявил в субботу глава МИД РФ Сергей... РИА Новости, 24.09.2022
2022-09-24T21:38
2022-09-24T21:38
2022-09-24T21:38
в мире
сергей лавров
донецкая народная республика
луганская народная республика
херсонская область
оон
россия
референдумы на освобожденных территориях
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ООН, 24 сен - РИА Новости. По итогам референдумов в ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областях Россия с уважением отнесется к волеизъявлению людей, заявил в субботу глава МИД РФ Сергей Лавров."Референдумы проводятся на основе решений местных органов власти, условия референдумов опубликованы и по итогам этих референдумов Россия, конечно, отнесётся с уважением к волеизъявлению людей, которые долгие годы страдали от бесчинств неонацистского режима",- заявил Лавров на пресс-конференции в ООН.Референдум по вопросу о вхождении в состав России стартовал в пятницу в Донецкой и Луганской народных республиках, а также в Херсонской и Запорожской областях. Голосование продолжится пять дней, до 27 сентября.С инициативой немедленно провести референдумы к властям регионов обратилась общественность. Как заявили представители республик и областей, вхождение в состав России обезопасит их территории и восстановит историческую справедливость. По их мнению, это решение крайне необходимо в условиях постоянных актов террора со стороны националистической власти Украины и членов НАТО, которые поставляют оружие для убийства мирного населения.Президент России Владимир Путин заявил в среду, что Россия поддержит решение, которое примут жители Донбасса, Запорожской и Херсонской областей.
https://ria.ru/20220924/referendum-1819231911.html
https://ria.ru/20220924/golosovanie-1819225118.html
донецкая народная республика
луганская народная республика
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сергей лавров, донецкая народная республика, луганская народная республика, херсонская область , оон, россия, референдумы на освобожденных территориях, референдум в донбассе
В мире, Сергей Лавров, Донецкая Народная Республика, Луганская Народная Республика, Херсонская область , ООН, Россия, Референдумы на освобожденных территориях, Референдум в Донбассе
Россия с уважением примет итоги референдумов в Донбассе, заявил Лавров
Лавров: Россия с уважением примет итоги референдумов на освобожденных территориях