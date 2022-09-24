Рейтинг@Mail.ru
Члены ЦИК ДНР продолжают работать, несмотря на обстрелы и угрозы - РИА Новости, 24.09.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220924/referendum-1819235399.html
Члены ЦИК ДНР продолжают работать, несмотря на обстрелы и угрозы
Члены ЦИК ДНР продолжают работать, несмотря на обстрелы и угрозы - РИА Новости, 24.09.2022
Члены ЦИК ДНР продолжают работать, несмотря на обстрелы и угрозы
Члены избирательных комиссий на референдуме о вхождении в РФ продолжают работать, несмотря на поступающие им угрозы и обстрелы со стороны украинских войск,... РИА Новости, 24.09.2022
2022-09-24T21:32
2022-09-24T21:32
в мире
россия
донецкая народная республика
донецк (днр)
референдум в донбассе
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/16/1818683357_0:288:3130:2048_1920x0_80_0_0_2ab3eba24e1f1c45869c93a315990729.jpg
ДОНЕЦК, 24 сен - РИА Новости. Члены избирательных комиссий на референдуме о вхождении в РФ продолжают работать, несмотря на поступающие им угрозы и обстрелы со стороны украинских войск, сообщил председатель центральной избирательной комиссии ДНР Владимир Высоцкий."Продолжают поступать угрозы, пишут сообщения нашим членам комиссии. Также сегодня был обстрел города Донецка массированный, варварский. Но нас не запугать, мы продолжаем работать. Работали, работаем и будем работать дальше", - сказал Высоцкий на брифинге.Референдум по вопросу о вхождении в состав России стартовал в пятницу в Донецкой и Луганской народных республиках, а также в Херсонской и Запорожской областях. Голосование продолжится пять дней, до 27 сентября.С инициативой немедленно провести референдумы к властям регионов обратилась общественность. Как заявили представители республик и областей, вхождение в состав России обезопасит их территории и восстановит историческую справедливость. По их мнению, это решение крайне необходимо в условиях постоянных актов террора со стороны националистической власти Украины и членов НАТО, которые поставляют оружие для убийства мирного населения.Президент России Владимир Путин заявил в среду, что Россия поддержит решение, которое примут жители Донбасса, Запорожской и Херсонской областей.
https://ria.ru/20220924/terror-1819232980.html
https://ria.ru/20220924/referendum-1819230778.html
россия
донецкая народная республика
донецк (днр)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/16/1818683357_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_a47252452b5a869e3bea1fd3e1940433.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, донецкая народная республика, донецк (днр), референдум в донбассе
В мире, Россия, Донецкая Народная Республика, Донецк (ДНР), Референдум в Донбассе
21:32 24.09.2022
 
Члены ЦИК ДНР продолжают работать, несмотря на обстрелы и угрозы

Председатель ЦИК ДНР Высоцкий: членов комиссий не запугать, мы продолжаем работать

© РИА Новости / Перейти в медиабанкПредседатель ЦИК ДНР Владимир Высоцкий на одном из избирательных участков в Донецке
Председатель ЦИК ДНР Владимир Высоцкий на одном из избирательных участков в Донецке - РИА Новости, 1920, 24.09.2022
© РИА Новости
Перейти в медиабанк
Председатель ЦИК ДНР Владимир Высоцкий на одном из избирательных участков в Донецке. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 24 сен - РИА Новости. Члены избирательных комиссий на референдуме о вхождении в РФ продолжают работать, несмотря на поступающие им угрозы и обстрелы со стороны украинских войск, сообщил председатель центральной избирательной комиссии ДНР Владимир Высоцкий.
"Продолжают поступать угрозы, пишут сообщения нашим членам комиссии. Также сегодня был обстрел города Донецка массированный, варварский. Но нас не запугать, мы продолжаем работать. Работали, работаем и будем работать дальше", - сказал Высоцкий на брифинге.
Украинские военнослужащие в Харьковской области - РИА Новости, 1920, 24.09.2022
Вчера, 21:13Специальная военная операция на Украине
Киев усилил террористическую деятельность в Запорожской области
Референдум по вопросу о вхождении в состав России стартовал в пятницу в Донецкой и Луганской народных республиках, а также в Херсонской и Запорожской областях. Голосование продолжится пять дней, до 27 сентября.
С инициативой немедленно провести референдумы к властям регионов обратилась общественность. Как заявили представители республик и областей, вхождение в состав России обезопасит их территории и восстановит историческую справедливость. По их мнению, это решение крайне необходимо в условиях постоянных актов террора со стороны националистической власти Украины и членов НАТО, которые поставляют оружие для убийства мирного населения.
Президент России Владимир Путин заявил в среду, что Россия поддержит решение, которое примут жители Донбасса, Запорожской и Херсонской областей.
Закатил истерику из-за проходящего сейчас в ЛНР и ДНР – Лавров о реакции Запада на референдум - РИА Новости, 1920, 24.09.2022
Вчера, 21:01
Лавров: жители Донбасса реагируют на призыв Зеленского убраться с Украины
 
В миреРоссияДонецкая Народная РеспубликаДонецк (ДНР)Референдум в Донбассе
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала