https://ria.ru/20220924/referendum-1819235399.html

Члены ЦИК ДНР продолжают работать, несмотря на обстрелы и угрозы

Члены ЦИК ДНР продолжают работать, несмотря на обстрелы и угрозы - РИА Новости, 24.09.2022

Члены ЦИК ДНР продолжают работать, несмотря на обстрелы и угрозы

Члены избирательных комиссий на референдуме о вхождении в РФ продолжают работать, несмотря на поступающие им угрозы и обстрелы со стороны украинских войск,... РИА Новости, 24.09.2022

2022-09-24T21:32

2022-09-24T21:32

2022-09-24T21:32

в мире

россия

донецкая народная республика

донецк (днр)

референдум в донбассе

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ДОНЕЦК, 24 сен - РИА Новости. Члены избирательных комиссий на референдуме о вхождении в РФ продолжают работать, несмотря на поступающие им угрозы и обстрелы со стороны украинских войск, сообщил председатель центральной избирательной комиссии ДНР Владимир Высоцкий."Продолжают поступать угрозы, пишут сообщения нашим членам комиссии. Также сегодня был обстрел города Донецка массированный, варварский. Но нас не запугать, мы продолжаем работать. Работали, работаем и будем работать дальше", - сказал Высоцкий на брифинге.Референдум по вопросу о вхождении в состав России стартовал в пятницу в Донецкой и Луганской народных республиках, а также в Херсонской и Запорожской областях. Голосование продолжится пять дней, до 27 сентября.С инициативой немедленно провести референдумы к властям регионов обратилась общественность. Как заявили представители республик и областей, вхождение в состав России обезопасит их территории и восстановит историческую справедливость. По их мнению, это решение крайне необходимо в условиях постоянных актов террора со стороны националистической власти Украины и членов НАТО, которые поставляют оружие для убийства мирного населения.Президент России Владимир Путин заявил в среду, что Россия поддержит решение, которое примут жители Донбасса, Запорожской и Херсонской областей.

https://ria.ru/20220924/terror-1819232980.html

https://ria.ru/20220924/referendum-1819230778.html

россия

донецкая народная республика

донецк (днр)

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в мире, россия, донецкая народная республика, донецк (днр), референдум в донбассе