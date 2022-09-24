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Явка на референдуме в ДНР по итогам двух дней составила 55,05 процента - РИА Новости, 24.09.2022
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Явка на референдуме в ДНР по итогам двух дней составила 55,05 процента
Явка на референдуме в ДНР по итогам двух дней составила 55,05 процента - РИА Новости, 24.09.2022
Явка на референдуме в ДНР по итогам двух дней составила 55,05 процента
Явка на референдуме о вхождении ДНР в состав России по итогам двух дней голосования составила 55,05%, заявил председатель ЦИК ДНР Владимир Высоцкий. РИА Новости, 24.09.2022
2022-09-24T21:08
2022-09-24T21:14
в мире
донецкая народная республика
референдум в донбассе
референдумы на освобожденных территориях
россия
цик днр
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ДОНЕЦК, 24 сен - РИА Новости. Явка на референдуме о вхождении ДНР в состав России по итогам двух дней голосования составила 55,05%, заявил председатель ЦИК ДНР Владимир Высоцкий."Суммарно за два дня явка составила по территории Донецкой Народной Республики 55,05%. Всего за два дня проголосовали 858 681 человек, и это только в Донецкой Народной Республике. На зарубежных участках за два дня уже проголосовало 235 546 человек. Этот результат очень хороший, он очень радует", - сказал Высоцкий журналистам.
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в мире, донецкая народная республика, референдум в донбассе, референдумы на освобожденных территориях, россия, цик днр
В мире, Донецкая Народная Республика, Референдум в Донбассе, Референдумы на освобожденных территориях, Россия, ЦИК ДНР
21:08 24.09.2022 (обновлено: 21:14 24.09.2022)
 
Явка на референдуме в ДНР по итогам двух дней составила 55,05 процента

Явка на референдуме в ДНР по итогам двух дней голосования составила 55,05 процента

© РИА Новости / Таисия Лисковец / Перейти в медиабанкГраждане Донецкой народной республики проходят регистрацию для голосования на референдуме
Граждане Донецкой народной республики проходят регистрацию для голосования на референдуме - РИА Новости, 1920, 24.09.2022
© РИА Новости / Таисия Лисковец
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Граждане Донецкой народной республики проходят регистрацию для голосования на референдуме
Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 24 сен - РИА Новости. Явка на референдуме о вхождении ДНР в состав России по итогам двух дней голосования составила 55,05%, заявил председатель ЦИК ДНР Владимир Высоцкий.
"Суммарно за два дня явка составила по территории Донецкой Народной Республики 55,05%. Всего за два дня проголосовали 858 681 человек, и это только в Донецкой Народной Республике. На зарубежных участках за два дня уже проголосовало 235 546 человек. Этот результат очень хороший, он очень радует", - сказал Высоцкий журналистам.
Жительница голосует на избирательном участке в городе Волноваха - РИА Новости, 1920, 24.09.2022
Вчера, 20:36
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В миреДонецкая Народная РеспубликаРеферендум в ДонбассеРеферендумы на освобожденных территорияхРоссияЦИК ДНР
 
 
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