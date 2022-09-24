https://ria.ru/20220924/referendum-1819231911.html
Явка на референдуме в ДНР по итогам двух дней составила 55,05 процента
Явка на референдуме в ДНР по итогам двух дней составила 55,05 процента - РИА Новости, 24.09.2022
Явка на референдуме в ДНР по итогам двух дней составила 55,05 процента
Явка на референдуме о вхождении ДНР в состав России по итогам двух дней голосования составила 55,05%, заявил председатель ЦИК ДНР Владимир Высоцкий. РИА Новости, 24.09.2022
2022-09-24T21:08
2022-09-24T21:08
2022-09-24T21:14
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донецкая народная республика
референдум в донбассе
референдумы на освобожденных территориях
россия
цик днр
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ДОНЕЦК, 24 сен - РИА Новости. Явка на референдуме о вхождении ДНР в состав России по итогам двух дней голосования составила 55,05%, заявил председатель ЦИК ДНР Владимир Высоцкий."Суммарно за два дня явка составила по территории Донецкой Народной Республики 55,05%. Всего за два дня проголосовали 858 681 человек, и это только в Донецкой Народной Республике. На зарубежных участках за два дня уже проголосовало 235 546 человек. Этот результат очень хороший, он очень радует", - сказал Высоцкий журналистам.
https://ria.ru/20220924/referendum-1819227138.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, донецкая народная республика, референдум в донбассе, референдумы на освобожденных территориях, россия, цик днр
В мире, Донецкая Народная Республика, Референдум в Донбассе, Референдумы на освобожденных территориях, Россия, ЦИК ДНР
21:08 24.09.2022 (обновлено: 21:14 24.09.2022)
Явка на референдуме в ДНР по итогам двух дней составила 55,05 процента
Явка на референдуме в ДНР по итогам двух дней голосования составила 55,05 процента