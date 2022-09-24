https://ria.ru/20220924/referendum-1819231911.html

Явка на референдуме в ДНР по итогам двух дней составила 55,05 процента

Явка на референдуме в ДНР по итогам двух дней составила 55,05 процента - РИА Новости, 24.09.2022

Явка на референдуме в ДНР по итогам двух дней составила 55,05 процента

Явка на референдуме о вхождении ДНР в состав России по итогам двух дней голосования составила 55,05%, заявил председатель ЦИК ДНР Владимир Высоцкий. РИА Новости, 24.09.2022

2022-09-24T21:08

2022-09-24T21:08

2022-09-24T21:14

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цик днр

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ДОНЕЦК, 24 сен - РИА Новости. Явка на референдуме о вхождении ДНР в состав России по итогам двух дней голосования составила 55,05%, заявил председатель ЦИК ДНР Владимир Высоцкий."Суммарно за два дня явка составила по территории Донецкой Народной Республики 55,05%. Всего за два дня проголосовали 858 681 человек, и это только в Донецкой Народной Республике. На зарубежных участках за два дня уже проголосовало 235 546 человек. Этот результат очень хороший, он очень радует", - сказал Высоцкий журналистам.

https://ria.ru/20220924/referendum-1819227138.html

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, донецкая народная республика, референдум в донбассе, референдумы на освобожденных территориях, россия, цик днр