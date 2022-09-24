https://ria.ru/20220924/referendum-1819230778.html
Лавров: жители Донбасса реагируют на призыв Зеленского убраться с Украины
Лавров: жители Донбасса реагируют на призыв Зеленского убраться с Украины - РИА Новости, 24.09.2022
Лавров: жители Донбасса реагируют на призыв Зеленского убраться с Украины
Западные страны закатили истерику из-за референдумов в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях, но жители этих территорий лишь реагируют на словах Владимира РИА Новости, 24.09.2022
2022-09-24T21:01
2022-09-24T21:01
2022-09-24T21:57
в мире
россия
украина
референдумы на освобожденных территориях
референдум в донбассе
донецкая народная республика
луганская народная республика
оон
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/18/1819237650_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_b6a488df1a4c12c8be0510eac7f00007.jpg
ООН, 24 сен - РИА Новости. Западные страны закатили истерику из-за референдумов в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях, но жители этих территорий лишь реагируют на словах Владимира Зеленского о том, что русские должны убираться с Украины, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров."Запад закатил истерику из-за проходящих сейчас в ЛНР, ДНР, Харьковской и Запорожской областях Украины референдумов. Но проживающие там люди по сути лишь реагируют на то, что им в одном из своих интервью в августе 2021 года рекомендовал президент Зеленский. Тогда он посоветовал всем, кто чувствует себя русскими, ради блага своих детей и внуков "уходить в Россию". Вот жители упомянутых регионов так сейчас и поступают, забирая с собой при этом свои земли, на которых столетиями жили их предки", - сказал Лавров, выступая с трибуны ООН.Референдум по вопросу о вхождении в состав России стартовал в пятницу в Донецкой и Луганской народных республиках, а также в Херсонской и Запорожской областях. Голосование продолжится пять дней, до 27 сентября.С инициативой немедленно провести референдумы к властям регионов обратилась общественность. Как заявили представители республик и областей, вхождение в состав России обезопасит их территории и восстановит историческую справедливость. По их мнению, это решение крайне необходимо в условиях постоянных актов террора со стороны националистической власти Украины и членов НАТО, которые поставляют оружие для убийства мирного населения.Президент России Владимир Путин заявил в среду, что Россия поддержит решение, которое примут жители Донбасса, Запорожской и Херсонской областей.
https://ria.ru/20220924/referendum-1819227138.html
https://ria.ru/20220924/zakon-1819214233.html
россия
украина
донецкая народная республика
луганская народная республика
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/18/1819237650_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_7e6bc205249ade79ba04f6df5f3db350.jpg
"Закатил истерику из-за проходящего сейчас в ЛНР и ДНР" – Лавров о реакции Запада на референдум
"Закатил истерику из-за проходящего сейчас в ЛНР и ДНР" – Лавров о реакции Запада на референдум
2022-09-24T21:01
true
PT0M44S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, украина, референдумы на освобожденных территориях, референдум в донбассе, донецкая народная республика, луганская народная республика, оон, нато, сергей лавров, владимир путин, владимир зеленский
В мире, Россия, Украина, Референдумы на освобожденных территориях, Референдум в Донбассе, Донецкая Народная Республика, Луганская Народная Республика, ООН, НАТО, Сергей Лавров, Владимир Путин, Владимир Зеленский
21:01 24.09.2022 (обновлено: 21:57 24.09.2022)
Лавров: жители Донбасса реагируют на призыв Зеленского убраться с Украины
Лавров: жители Донбасса путем референдума реагируют на призыв Зеленского уйти с Украины