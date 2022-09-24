https://ria.ru/20220924/referendum-1819230778.html

Лавров: жители Донбасса реагируют на призыв Зеленского убраться с Украины

Лавров: жители Донбасса реагируют на призыв Зеленского убраться с Украины - РИА Новости, 24.09.2022

Лавров: жители Донбасса реагируют на призыв Зеленского убраться с Украины

Западные страны закатили истерику из-за референдумов в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях, но жители этих территорий лишь реагируют на словах Владимира РИА Новости, 24.09.2022

2022-09-24T21:01

2022-09-24T21:01

2022-09-24T21:57

в мире

россия

украина

референдумы на освобожденных территориях

референдум в донбассе

донецкая народная республика

луганская народная республика

оон

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ООН, 24 сен - РИА Новости. Западные страны закатили истерику из-за референдумов в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях, но жители этих территорий лишь реагируют на словах Владимира Зеленского о том, что русские должны убираться с Украины, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров."Запад закатил истерику из-за проходящих сейчас в ЛНР, ДНР, Харьковской и Запорожской областях Украины референдумов. Но проживающие там люди по сути лишь реагируют на то, что им в одном из своих интервью в августе 2021 года рекомендовал президент Зеленский. Тогда он посоветовал всем, кто чувствует себя русскими, ради блага своих детей и внуков "уходить в Россию". Вот жители упомянутых регионов так сейчас и поступают, забирая с собой при этом свои земли, на которых столетиями жили их предки", - сказал Лавров, выступая с трибуны ООН.Референдум по вопросу о вхождении в состав России стартовал в пятницу в Донецкой и Луганской народных республиках, а также в Херсонской и Запорожской областях. Голосование продолжится пять дней, до 27 сентября.С инициативой немедленно провести референдумы к властям регионов обратилась общественность. Как заявили представители республик и областей, вхождение в состав России обезопасит их территории и восстановит историческую справедливость. По их мнению, это решение крайне необходимо в условиях постоянных актов террора со стороны националистической власти Украины и членов НАТО, которые поставляют оружие для убийства мирного населения.Президент России Владимир Путин заявил в среду, что Россия поддержит решение, которое примут жители Донбасса, Запорожской и Херсонской областей.

https://ria.ru/20220924/referendum-1819227138.html

https://ria.ru/20220924/zakon-1819214233.html

россия

украина

донецкая народная республика

луганская народная республика

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

"Закатил истерику из-за проходящего сейчас в ЛНР и ДНР" – Лавров о реакции Запада на референдум "Закатил истерику из-за проходящего сейчас в ЛНР и ДНР" – Лавров о реакции Запада на референдум 2022-09-24T21:01 true PT0M44S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, россия, украина, референдумы на освобожденных территориях, референдум в донбассе, донецкая народная республика, луганская народная республика, оон, нато, сергей лавров, владимир путин, владимир зеленский