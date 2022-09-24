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Более 110 тысяч жителей ЛНР проголосовали в России - РИА Новости, 24.09.2022
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Более 110 тысяч жителей ЛНР проголосовали в России
Более 110 тысяч жителей ЛНР проголосовали в России - РИА Новости, 24.09.2022
Более 110 тысяч жителей ЛНР проголосовали в России
На участках на территории РФ на референдуме проголосовали более 110 тысяч жителей ЛНР, заявила в пятницу журналистам председатель зарубежной комиссии ЦИК ЛНР в... РИА Новости, 24.09.2022
2022-09-24T20:49
2022-09-24T20:49
в мире
россия
луганская народная республика
цик лнр
референдум в донбассе
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ЛУГАНСК, 24 сен - РИА Новости. На участках на территории РФ на референдуме проголосовали более 110 тысяч жителей ЛНР, заявила в пятницу журналистам председатель зарубежной комиссии ЦИК ЛНР в РФ Светлана Кирсанова."На сегодняшний день 110754 жителей ЛНР приняли участие в голосовании на территории Российской Федерации", - сказала Кирсанова.Референдум по вопросу о вхождении в состав России стартовал в пятницу в Донецкой и Луганской Народных Республиках, а также в Херсонской и Запорожской областях. Голосование продолжится пять дней, до 27 сентября.С инициативой немедленно провести референдумы к властям регионов обратилась общественность. Как заявили представители республик и областей, вхождение в состав России обезопасит их территории и восстановит историческую справедливость. По их мнению, это решение крайне необходимо в условиях постоянных актов террора со стороны националистической власти Украины и членов НАТО, которые поставляют оружие для убийства мирного населения.Президент России Владимир Путин заявил в среду, что Россия поддержит решение, которое примут жители Донбасса, Запорожской и Херсонской областей.
https://ria.ru/20220924/referendum-1819224733.html
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60
в мире, россия, луганская народная республика, цик лнр, референдум в донбассе
В мире, Россия, Луганская Народная Республика, ЦИК ЛНР, Референдум в Донбассе
20:49 24.09.2022
 
Более 110 тысяч жителей ЛНР проголосовали в России

Председатель ЦИК Кирсанова: в России на референдуме проголосовали 110754 жителя ЛНР

© РИА Новости / Сергей Пивоваров / Перейти в медиабанкМолодой человек голосует на референдуме на избирательном участке в Донском государственном университете в Ростове-на-Дону
Молодой человек голосует на референдуме на избирательном участке в Донском государственном университете в Ростове-на-Дону - РИА Новости, 1920, 24.09.2022
© РИА Новости / Сергей Пивоваров
Перейти в медиабанк
Молодой человек голосует на референдуме на избирательном участке в Донском государственном университете в Ростове-на-Дону
Читать ria.ru в
ЛУГАНСК, 24 сен - РИА Новости. На участках на территории РФ на референдуме проголосовали более 110 тысяч жителей ЛНР, заявила в пятницу журналистам председатель зарубежной комиссии ЦИК ЛНР в РФ Светлана Кирсанова.
"На сегодняшний день 110754 жителей ЛНР приняли участие в голосовании на территории Российской Федерации", - сказала Кирсанова.
Женщина на выездном голосовании в Луганской республиканской клинической больнице на референдуме о вступлении Луганской народной республики в состав РФ - РИА Новости, 1920, 24.09.2022
20:23
В ЛНР не зафиксировали происшествий во второй день голосования
Референдум по вопросу о вхождении в состав России стартовал в пятницу в Донецкой и Луганской Народных Республиках, а также в Херсонской и Запорожской областях. Голосование продолжится пять дней, до 27 сентября.
С инициативой немедленно провести референдумы к властям регионов обратилась общественность. Как заявили представители республик и областей, вхождение в состав России обезопасит их территории и восстановит историческую справедливость. По их мнению, это решение крайне необходимо в условиях постоянных актов террора со стороны националистической власти Украины и членов НАТО, которые поставляют оружие для убийства мирного населения.
Президент России Владимир Путин заявил в среду, что Россия поддержит решение, которое примут жители Донбасса, Запорожской и Херсонской областей.
Официальный представитель Народной милиции ЛНР Андрей Марочко - РИА Новости, 1920, 24.09.2022
20:03
В ЛНР назвали обстановку на линии соприкосновения напряженной
 
В миреРоссияЛуганская Народная РеспубликаЦИК ЛНРРеферендум в Донбассе
 
 
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