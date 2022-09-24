https://ria.ru/20220924/referendum-1819228505.html

Более 110 тысяч жителей ЛНР проголосовали в России

Более 110 тысяч жителей ЛНР проголосовали в России - РИА Новости, 24.09.2022

Более 110 тысяч жителей ЛНР проголосовали в России

На участках на территории РФ на референдуме проголосовали более 110 тысяч жителей ЛНР, заявила в пятницу журналистам председатель зарубежной комиссии ЦИК ЛНР в... РИА Новости, 24.09.2022

2022-09-24T20:49

2022-09-24T20:49

2022-09-24T20:49

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цик лнр

референдум в донбассе

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ЛУГАНСК, 24 сен - РИА Новости. На участках на территории РФ на референдуме проголосовали более 110 тысяч жителей ЛНР, заявила в пятницу журналистам председатель зарубежной комиссии ЦИК ЛНР в РФ Светлана Кирсанова."На сегодняшний день 110754 жителей ЛНР приняли участие в голосовании на территории Российской Федерации", - сказала Кирсанова.Референдум по вопросу о вхождении в состав России стартовал в пятницу в Донецкой и Луганской Народных Республиках, а также в Херсонской и Запорожской областях. Голосование продолжится пять дней, до 27 сентября.С инициативой немедленно провести референдумы к властям регионов обратилась общественность. Как заявили представители республик и областей, вхождение в состав России обезопасит их территории и восстановит историческую справедливость. По их мнению, это решение крайне необходимо в условиях постоянных актов террора со стороны националистической власти Украины и членов НАТО, которые поставляют оружие для убийства мирного населения.Президент России Владимир Путин заявил в среду, что Россия поддержит решение, которое примут жители Донбасса, Запорожской и Херсонской областей.

https://ria.ru/20220924/referendum-1819224733.html

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луганская народная республика

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в мире, россия, луганская народная республика, цик лнр, референдум в донбассе