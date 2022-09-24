Более 110 тысяч жителей ЛНР проголосовали в России
Председатель ЦИК Кирсанова: в России на референдуме проголосовали 110754 жителя ЛНР
© РИА Новости / Сергей Пивоваров / Перейти в медиабанкМолодой человек голосует на референдуме на избирательном участке в Донском государственном университете в Ростове-на-Дону
Молодой человек голосует на референдуме на избирательном участке в Донском государственном университете в Ростове-на-Дону
ЛУГАНСК, 24 сен - РИА Новости. На участках на территории РФ на референдуме проголосовали более 110 тысяч жителей ЛНР, заявила в пятницу журналистам председатель зарубежной комиссии ЦИК ЛНР в РФ Светлана Кирсанова.
"На сегодняшний день 110754 жителей ЛНР приняли участие в голосовании на территории Российской Федерации", - сказала Кирсанова.
Референдум по вопросу о вхождении в состав России стартовал в пятницу в Донецкой и Луганской Народных Республиках, а также в Херсонской и Запорожской областях. Голосование продолжится пять дней, до 27 сентября.
С инициативой немедленно провести референдумы к властям регионов обратилась общественность. Как заявили представители республик и областей, вхождение в состав России обезопасит их территории и восстановит историческую справедливость. По их мнению, это решение крайне необходимо в условиях постоянных актов террора со стороны националистической власти Украины и членов НАТО, которые поставляют оружие для убийства мирного населения.
Президент России Владимир Путин заявил в среду, что Россия поддержит решение, которое примут жители Донбасса, Запорожской и Херсонской областей.