https://ria.ru/20220924/referendum-1819227912.html

Председатель ЦИК ЛНР прогнозирует явку на референдум не менее 80 процентов

Председатель ЦИК ЛНР прогнозирует явку на референдум не менее 80 процентов - РИА Новости, 24.09.2022

Председатель ЦИК ЛНР прогнозирует явку на референдум не менее 80 процентов

Председатель ЦИК Луганской Народной Республики Елена Кравченко прогнозирует общую явку на референдуме по ЛНР не менее 80%. РИА Новости, 24.09.2022

2022-09-24T20:46

2022-09-24T20:46

2022-09-24T20:46

в мире

луганская народная республика

елена кравченко

референдум в донбассе

россия

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ЛУГАНСК, 24 сен - РИА Новости. Председатель ЦИК Луганской Народной Республики Елена Кравченко прогнозирует общую явку на референдуме по ЛНР не менее 80%."Я думаю, будет точно не меньше 80%, но это мои прогнозы субъективные, если будет все хорошо. Если не будет никакой агрессии со стороны Киева", - сказала Кравченко журналистам.Референдум по вопросу о вхождении в состав России стартовал в пятницу в Донецкой и Луганской Народных Республиках, а также в Херсонской и Запорожской областях. Голосование продолжится пять дней, до 27 сентября.С инициативой немедленно провести референдумы к властям регионов обратилась общественность. Как заявили представители республик и областей, вхождение в состав России обезопасит их территории и восстановит историческую справедливость. По их мнению, это решение крайне необходимо в условиях постоянных актов террора со стороны националистической власти Украины и членов НАТО, которые поставляют оружие для убийства мирного населения.Президент России Владимир Путин заявил в среду, что Россия поддержит решение, которое примут жители Донбасса, Запорожской и Херсонской областей.

https://ria.ru/20220924/referendum-1819221496.html

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Екатерина Зайцева

в мире, луганская народная республика, елена кравченко, референдум в донбассе, россия