Председатель ЦИК ЛНР прогнозирует явку на референдум не менее 80 процентов
Председатель ЦИК ЛНР Кравченко прогнозирует явку на референдум не менее 80 процентов
© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в медиабанкЖенщина на выездном голосовании в Луганской республиканской клинической больнице на референдуме о вступлении Луганской народной республики в состав РФ
Женщина на выездном голосовании в Луганской республиканской клинической больнице на референдуме о вступлении Луганской народной республики в состав РФ
ЛУГАНСК, 24 сен - РИА Новости. Председатель ЦИК Луганской Народной Республики Елена Кравченко прогнозирует общую явку на референдуме по ЛНР не менее 80%.
"Я думаю, будет точно не меньше 80%, но это мои прогнозы субъективные, если будет все хорошо. Если не будет никакой агрессии со стороны Киева", - сказала Кравченко журналистам.
Референдум по вопросу о вхождении в состав России стартовал в пятницу в Донецкой и Луганской Народных Республиках, а также в Херсонской и Запорожской областях. Голосование продолжится пять дней, до 27 сентября.
С инициативой немедленно провести референдумы к властям регионов обратилась общественность. Как заявили представители республик и областей, вхождение в состав России обезопасит их территории и восстановит историческую справедливость. По их мнению, это решение крайне необходимо в условиях постоянных актов террора со стороны националистической власти Украины и членов НАТО, которые поставляют оружие для убийства мирного населения.
Президент России Владимир Путин заявил в среду, что Россия поддержит решение, которое примут жители Донбасса, Запорожской и Херсонской областей.