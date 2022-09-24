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Председатель ЦИК ЛНР прогнозирует явку на референдум не менее 80 процентов - РИА Новости, 24.09.2022
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Председатель ЦИК ЛНР прогнозирует явку на референдум не менее 80 процентов
Председатель ЦИК ЛНР прогнозирует явку на референдум не менее 80 процентов - РИА Новости, 24.09.2022
Председатель ЦИК ЛНР прогнозирует явку на референдум не менее 80 процентов
Председатель ЦИК Луганской Народной Республики Елена Кравченко прогнозирует общую явку на референдуме по ЛНР не менее 80%. РИА Новости, 24.09.2022
2022-09-24T20:46
2022-09-24T20:46
в мире
луганская народная республика
елена кравченко
референдум в донбассе
россия
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ЛУГАНСК, 24 сен - РИА Новости. Председатель ЦИК Луганской Народной Республики Елена Кравченко прогнозирует общую явку на референдуме по ЛНР не менее 80%."Я думаю, будет точно не меньше 80%, но это мои прогнозы субъективные, если будет все хорошо. Если не будет никакой агрессии со стороны Киева", - сказала Кравченко журналистам.Референдум по вопросу о вхождении в состав России стартовал в пятницу в Донецкой и Луганской Народных Республиках, а также в Херсонской и Запорожской областях. Голосование продолжится пять дней, до 27 сентября.С инициативой немедленно провести референдумы к властям регионов обратилась общественность. Как заявили представители республик и областей, вхождение в состав России обезопасит их территории и восстановит историческую справедливость. По их мнению, это решение крайне необходимо в условиях постоянных актов террора со стороны националистической власти Украины и членов НАТО, которые поставляют оружие для убийства мирного населения.Президент России Владимир Путин заявил в среду, что Россия поддержит решение, которое примут жители Донбасса, Запорожской и Херсонской областей.
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в мире, луганская народная республика, елена кравченко, референдум в донбассе, россия
В мире, Луганская Народная Республика, Елена Кравченко, Референдум в Донбассе, Россия
20:46 24.09.2022
 
Председатель ЦИК ЛНР прогнозирует явку на референдум не менее 80 процентов

Председатель ЦИК ЛНР Кравченко прогнозирует явку на референдум не менее 80 процентов

© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в медиабанкЖенщина на выездном голосовании в Луганской республиканской клинической больнице на референдуме о вступлении Луганской народной республики в состав РФ
Женщина на выездном голосовании в Луганской республиканской клинической больнице на референдуме о вступлении Луганской народной республики в состав РФ - РИА Новости, 1920, 24.09.2022
© РИА Новости / Валерий Мельников
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Женщина на выездном голосовании в Луганской республиканской клинической больнице на референдуме о вступлении Луганской народной республики в состав РФ
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ЛУГАНСК, 24 сен - РИА Новости. Председатель ЦИК Луганской Народной Республики Елена Кравченко прогнозирует общую явку на референдуме по ЛНР не менее 80%.
"Я думаю, будет точно не меньше 80%, но это мои прогнозы субъективные, если будет все хорошо. Если не будет никакой агрессии со стороны Киева", - сказала Кравченко журналистам.
Референдум по вопросу о вхождении в состав России стартовал в пятницу в Донецкой и Луганской Народных Республиках, а также в Херсонской и Запорожской областях. Голосование продолжится пять дней, до 27 сентября.
С инициативой немедленно провести референдумы к властям регионов обратилась общественность. Как заявили представители республик и областей, вхождение в состав России обезопасит их территории и восстановит историческую справедливость. По их мнению, это решение крайне необходимо в условиях постоянных актов террора со стороны националистической власти Украины и членов НАТО, которые поставляют оружие для убийства мирного населения.
Президент России Владимир Путин заявил в среду, что Россия поддержит решение, которое примут жители Донбасса, Запорожской и Херсонской областей.
Женщина голосует на референдуме на избирательном участке в поселке Дубовое Белгородского района - РИА Новости, 1920, 24.09.2022
20:04
В Херсонской области явка за первые два дня составила 31,79 процента
 
В миреЛуганская Народная РеспубликаЕлена КравченкоРеферендум в ДонбассеРоссия
 
 
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