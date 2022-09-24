https://ria.ru/20220924/referendum-1819227138.html

Киев пытается сорвать референдум угрозами членам ЦИК, заявили в ОП ДНР

Киев пытается сорвать референдум угрозами членам ЦИК, заявили в ОП ДНР - РИА Новости, 24.09.2022

Киев пытается сорвать референдум угрозами членам ЦИК, заявили в ОП ДНР

Киев делает все, чтобы сорвать проведение референдума в ДНР, обстрелы и угрозы в адрес членов комиссий тому подтверждение, заявил председатель общественной... РИА Новости, 24.09.2022

2022-09-24T20:36

2022-09-24T20:36

2022-09-24T20:41

в мире

донецкая народная республика

куйбышевский район

референдум в донбассе

александр кофман

киев

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ДОНЕЦК, 24 сен - РИА Новости. Киев делает все, чтобы сорвать проведение референдума в ДНР, обстрелы и угрозы в адрес членов комиссий тому подтверждение, заявил председатель общественной палаты республики Александр Кофман."Я знаю, как члены избирательной комиссии получают угрозы в социальных сетях. И вы сами видите, каким обстрелам подвергался город: Киевский, Ворошиловский, Куйбышевский районы, вчера Калининский район. К примеру, в Запорожской области из-за обстрела сгорел избирательный участок, в котором также находились бюллетени для голосования. Киев делает все, чтобы референдум не состоялся", - сказал Кофман журналистам.

https://ria.ru/20220924/golosovanie-1819192584.html

донецкая народная республика

куйбышевский район

киев

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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Екатерина Зайцева

в мире, донецкая народная республика, куйбышевский район, референдум в донбассе, александр кофман, киев