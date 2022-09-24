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Киев пытается сорвать референдум угрозами членам ЦИК, заявили в ОП ДНР - РИА Новости, 24.09.2022
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Киев пытается сорвать референдум угрозами членам ЦИК, заявили в ОП ДНР
Киев пытается сорвать референдум угрозами членам ЦИК, заявили в ОП ДНР - РИА Новости, 24.09.2022
Киев пытается сорвать референдум угрозами членам ЦИК, заявили в ОП ДНР
Киев делает все, чтобы сорвать проведение референдума в ДНР, обстрелы и угрозы в адрес членов комиссий тому подтверждение, заявил председатель общественной... РИА Новости, 24.09.2022
2022-09-24T20:36
2022-09-24T20:41
в мире
донецкая народная республика
куйбышевский район
референдум в донбассе
александр кофман
киев
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ДОНЕЦК, 24 сен - РИА Новости. Киев делает все, чтобы сорвать проведение референдума в ДНР, обстрелы и угрозы в адрес членов комиссий тому подтверждение, заявил председатель общественной палаты республики Александр Кофман."Я знаю, как члены избирательной комиссии получают угрозы в социальных сетях. И вы сами видите, каким обстрелам подвергался город: Киевский, Ворошиловский, Куйбышевский районы, вчера Калининский район. К примеру, в Запорожской области из-за обстрела сгорел избирательный участок, в котором также находились бюллетени для голосования. Киев делает все, чтобы референдум не состоялся", - сказал Кофман журналистам.
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донецкая народная республика
куйбышевский район
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в мире, донецкая народная республика, куйбышевский район, референдум в донбассе, александр кофман, киев
В мире, Донецкая Народная Республика, Куйбышевский район, Референдум в Донбассе, Александр Кофман, Киев
20:36 24.09.2022 (обновлено: 20:41 24.09.2022)
 
Киев пытается сорвать референдум угрозами членам ЦИК, заявили в ОП ДНР

Член ОП ДНР Кофман: Киев пытается сорвать референдум обстрелами и угрозами членам ЦИК

© РИА Новости / Перейти в медиабанкЖительница голосует на избирательном участке в городе Волноваха
Жительница голосует на избирательном участке в городе Волноваха - РИА Новости, 1920, 24.09.2022
© РИА Новости
Перейти в медиабанк
Жительница голосует на избирательном участке в городе Волноваха
Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 24 сен - РИА Новости. Киев делает все, чтобы сорвать проведение референдума в ДНР, обстрелы и угрозы в адрес членов комиссий тому подтверждение, заявил председатель общественной палаты республики Александр Кофман.
"Я знаю, как члены избирательной комиссии получают угрозы в социальных сетях. И вы сами видите, каким обстрелам подвергался город: Киевский, Ворошиловский, Куйбышевский районы, вчера Калининский район. К примеру, в Запорожской области из-за обстрела сгорел избирательный участок, в котором также находились бюллетени для голосования. Киев делает все, чтобы референдум не состоялся", - сказал Кофман журналистам.
Медиацентр в Донецке, освещающий прохождение референдума о вступлении Донецкой народной республики в состав РФ - РИА Новости, 1920, 24.09.2022
17:26
Референдум в ДНР проходит открыто, заявил международный наблюдатель
 
В миреДонецкая Народная РеспубликаКуйбышевский районРеферендум в ДонбассеАлександр КофманКиев
 
 
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