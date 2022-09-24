https://ria.ru/20220924/referendum-1819227138.html
Киев пытается сорвать референдум угрозами членам ЦИК, заявили в ОП ДНР
Киев пытается сорвать референдум угрозами членам ЦИК, заявили в ОП ДНР - РИА Новости, 24.09.2022
Киев пытается сорвать референдум угрозами членам ЦИК, заявили в ОП ДНР
Киев делает все, чтобы сорвать проведение референдума в ДНР, обстрелы и угрозы в адрес членов комиссий тому подтверждение, заявил председатель общественной... РИА Новости, 24.09.2022
2022-09-24T20:36
2022-09-24T20:36
2022-09-24T20:41
в мире
донецкая народная республика
куйбышевский район
референдум в донбассе
александр кофман
киев
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ДОНЕЦК, 24 сен - РИА Новости. Киев делает все, чтобы сорвать проведение референдума в ДНР, обстрелы и угрозы в адрес членов комиссий тому подтверждение, заявил председатель общественной палаты республики Александр Кофман."Я знаю, как члены избирательной комиссии получают угрозы в социальных сетях. И вы сами видите, каким обстрелам подвергался город: Киевский, Ворошиловский, Куйбышевский районы, вчера Калининский район. К примеру, в Запорожской области из-за обстрела сгорел избирательный участок, в котором также находились бюллетени для голосования. Киев делает все, чтобы референдум не состоялся", - сказал Кофман журналистам.
https://ria.ru/20220924/golosovanie-1819192584.html
донецкая народная республика
куйбышевский район
киев
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, донецкая народная республика, куйбышевский район, референдум в донбассе, александр кофман, киев
В мире, Донецкая Народная Республика, Куйбышевский район, Референдум в Донбассе, Александр Кофман, Киев
20:36 24.09.2022 (обновлено: 20:41 24.09.2022)
Киев пытается сорвать референдум угрозами членам ЦИК, заявили в ОП ДНР
Член ОП ДНР Кофман: Киев пытается сорвать референдум обстрелами и угрозами членам ЦИК