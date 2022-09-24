20:36 24.09.2022 (обновлено: 20:45 24.09.2022)
ЦИК ДНР не зафиксировал нарушений во время референдума
ЦИК ДНР: нарушений во время референдума не зафиксировано, голосование идет активно
© РИА Новости / Сергей Пивоваров / Перейти в медиабанкБюллетень гражданина Донецкой народной республики во время голосования на референдуме
Бюллетень гражданина Донецкой народной республики во время голосования на референдуме
ДОНЕЦК, 24 сен - РИА Новости. Нарушений в Донецкой Народной Республике в ходе референдума о вхождении в состав РФ не зафиксировано, голосование идет активно, сообщила секретарь ЦИК ДНР Елена Радомская.
"Нарушений не установлено, все идет по республике ровно в рамках требований действующего законодательства, активность достаточно высокая нашего населения. С учетом того, что и сегодня был обстрел, и вчера была довольно тяжелая ситуация, люди проявляют гражданское сознание", - сказала она на брифинге.
Референдум по вопросу о вхождении в состав России стартовал в пятницу в Донецкой и Луганской народных республиках, а также в Херсонской и Запорожской областях. Голосование продолжится пять дней, до 27 сентября.
С инициативой немедленно провести референдумы к властям регионов обратилась общественность. Как заявили представители республик и областей, вхождение в состав России обезопасит их территории и восстановит историческую справедливость. По их мнению, это решение крайне необходимо в условиях постоянных актов террора со стороны националистической власти Украины и членов НАТО, которые поставляют оружие для убийства мирного населения.
Президент России Владимир Путин заявил в среду, что Россия поддержит решение, которое примут жители Донбасса, Запорожской и Херсонской областей.