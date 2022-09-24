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ЦИК ДНР не зафиксировал нарушений во время референдума - РИА Новости, 24.09.2022
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ЦИК ДНР не зафиксировал нарушений во время референдума
ЦИК ДНР не зафиксировал нарушений во время референдума - РИА Новости, 24.09.2022
ЦИК ДНР не зафиксировал нарушений во время референдума
Нарушений в Донецкой Народной Республике в ходе референдума о вхождении в состав РФ не зафиксировано, голосование идет активно, сообщила секретарь ЦИК ДНР Елена РИА Новости, 24.09.2022
2022-09-24T20:36
2022-09-24T20:45
в мире
донецкая народная республика
цик днр
референдум в донбассе
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ДОНЕЦК, 24 сен - РИА Новости. Нарушений в Донецкой Народной Республике в ходе референдума о вхождении в состав РФ не зафиксировано, голосование идет активно, сообщила секретарь ЦИК ДНР Елена Радомская."Нарушений не установлено, все идет по республике ровно в рамках требований действующего законодательства, активность достаточно высокая нашего населения. С учетом того, что и сегодня был обстрел, и вчера была довольно тяжелая ситуация, люди проявляют гражданское сознание", - сказала она на брифинге.Референдум по вопросу о вхождении в состав России стартовал в пятницу в Донецкой и Луганской народных республиках, а также в Херсонской и Запорожской областях. Голосование продолжится пять дней, до 27 сентября.С инициативой немедленно провести референдумы к властям регионов обратилась общественность. Как заявили представители республик и областей, вхождение в состав России обезопасит их территории и восстановит историческую справедливость. По их мнению, это решение крайне необходимо в условиях постоянных актов террора со стороны националистической власти Украины и членов НАТО, которые поставляют оружие для убийства мирного населения.Президент России Владимир Путин заявил в среду, что Россия поддержит решение, которое примут жители Донбасса, Запорожской и Херсонской областей.
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в мире, донецкая народная республика, цик днр, референдум в донбассе
В мире, Донецкая Народная Республика, ЦИК ДНР, Референдум в Донбассе
20:36 24.09.2022 (обновлено: 20:45 24.09.2022)
 
ЦИК ДНР не зафиксировал нарушений во время референдума

ЦИК ДНР: нарушений во время референдума не зафиксировано, голосование идет активно

© РИА Новости / Сергей Пивоваров / Перейти в медиабанкБюллетень гражданина Донецкой народной республики во время голосования на референдуме
Бюллетень гражданина Донецкой народной республики во время голосования на референдуме - РИА Новости, 1920, 24.09.2022
© РИА Новости / Сергей Пивоваров
Перейти в медиабанк
Бюллетень гражданина Донецкой народной республики во время голосования на референдуме
Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 24 сен - РИА Новости. Нарушений в Донецкой Народной Республике в ходе референдума о вхождении в состав РФ не зафиксировано, голосование идет активно, сообщила секретарь ЦИК ДНР Елена Радомская.
"Нарушений не установлено, все идет по республике ровно в рамках требований действующего законодательства, активность достаточно высокая нашего населения. С учетом того, что и сегодня был обстрел, и вчера была довольно тяжелая ситуация, люди проявляют гражданское сознание", - сказала она на брифинге.
Бюллетень для голосования и паспорт гражданина ЛНР на референдуме - РИА Новости, 1920, 24.09.2022
20:32
Более 90 процентов военнослужащих ЛНР проголосовали на референдуме
Референдум по вопросу о вхождении в состав России стартовал в пятницу в Донецкой и Луганской народных республиках, а также в Херсонской и Запорожской областях. Голосование продолжится пять дней, до 27 сентября.
С инициативой немедленно провести референдумы к властям регионов обратилась общественность. Как заявили представители республик и областей, вхождение в состав России обезопасит их территории и восстановит историческую справедливость. По их мнению, это решение крайне необходимо в условиях постоянных актов террора со стороны националистической власти Украины и членов НАТО, которые поставляют оружие для убийства мирного населения.
Президент России Владимир Путин заявил в среду, что Россия поддержит решение, которое примут жители Донбасса, Запорожской и Херсонской областей.
Флаг ООН на территории Дворца мира в Гааге - РИА Новости, 1920, 24.09.2022
19:10
США запросили заседание СБ ООН из-за референдумов, сообщил источник
 
В миреДонецкая Народная РеспубликаЦИК ДНРРеферендум в Донбассе
 
 
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