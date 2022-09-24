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ЦИК ДНР не зафиксировал нарушений во время референдума

ЦИК ДНР не зафиксировал нарушений во время референдума - РИА Новости, 24.09.2022

ЦИК ДНР не зафиксировал нарушений во время референдума

Нарушений в Донецкой Народной Республике в ходе референдума о вхождении в состав РФ не зафиксировано, голосование идет активно, сообщила секретарь ЦИК ДНР Елена РИА Новости, 24.09.2022

2022-09-24T20:36

2022-09-24T20:36

2022-09-24T20:45

в мире

донецкая народная республика

цик днр

референдум в донбассе

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ДОНЕЦК, 24 сен - РИА Новости. Нарушений в Донецкой Народной Республике в ходе референдума о вхождении в состав РФ не зафиксировано, голосование идет активно, сообщила секретарь ЦИК ДНР Елена Радомская."Нарушений не установлено, все идет по республике ровно в рамках требований действующего законодательства, активность достаточно высокая нашего населения. С учетом того, что и сегодня был обстрел, и вчера была довольно тяжелая ситуация, люди проявляют гражданское сознание", - сказала она на брифинге.Референдум по вопросу о вхождении в состав России стартовал в пятницу в Донецкой и Луганской народных республиках, а также в Херсонской и Запорожской областях. Голосование продолжится пять дней, до 27 сентября.С инициативой немедленно провести референдумы к властям регионов обратилась общественность. Как заявили представители республик и областей, вхождение в состав России обезопасит их территории и восстановит историческую справедливость. По их мнению, это решение крайне необходимо в условиях постоянных актов террора со стороны националистической власти Украины и членов НАТО, которые поставляют оружие для убийства мирного населения.Президент России Владимир Путин заявил в среду, что Россия поддержит решение, которое примут жители Донбасса, Запорожской и Херсонской областей.

https://ria.ru/20220924/referendum-1819226432.html

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в мире, донецкая народная республика, цик днр, референдум в донбассе