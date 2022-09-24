https://ria.ru/20220924/referendum-1819224069.html

Явка в Запорожской области по итогам двух дней составила 35,54 процента

Явка в Запорожской области по итогам двух дней составила 35,54 процента - РИА Новости, 24.09.2022

Явка в Запорожской области по итогам двух дней составила 35,54 процента

Явка участников референдума в Запорожской области за два дня составила 35,54%, заявила журналистам председатель избирательной комиссии области Галина Катющенко. РИА Новости, 24.09.2022

2022-09-24T20:19

2022-09-24T20:19

2022-09-24T21:28

запорожская область

референдумы на освобожденных территориях

бердянск

мелитополь

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/18/1819163388_0:46:3071:1774_1920x0_80_0_0_39b569203ffbf8656efd7a7e91a63384.jpg

МЕЛИТОПОЛЬ, 24 сен - РИА Новости. Явка участников референдума в Запорожской области за два дня составила 35,54%, заявила журналистам председатель избирательной комиссии области Галина Катющенко."По обобщенным данным с избирательных участков, явка за два дня голосования составила 35,54% с учетом голосования за рубежом", - сказала Катющенко.По данным избирательной комиссии области, явка составила в Бердянске - 34,58%, в Бердянском районе – 36,55%, в Васильевке и Васильевском районе – 34,80%, Мелитополе – 35,35%, Мелитопольском районе – 35,72%. Пологи и Пологовский район показали явку в 34,26%, Черниговка и Черниговский район – 34,07%, Энергодар – 36,97%. На зарубежных участках проголосовали 12 518 человек.По словам Катющенко, после ее рассказа о работе сотрудников избирательной комиссии в разных городах области иностранные журналисты "были поражены героизмом". Председатель отметила, что члены комиссии продолжают работать вопреки угрозам.В пятницу украинские войска обстреляли село Балки Васильевского района, но члены комиссии не растерялись и перешли работать в резервное помещение. В субботу под обстрелом украинских формирований оказался Энергодар. "Члены нашей территориальной комиссии также продолжили работать. Только на время обстрела был прекращен подомовой обход. Но после работа была продолжена", - рассказала Катющенко.Говоря о действиях украинского режима и информационных вбросах, связанных с референдумом, Катющенко отметила, что "нашим людям не стоит бояться, Украина прибегает к запугиванию от бессилия". "Фейки с украинской стороны рассчитаны на не совсем думающих людей, оторванных от реальности", - добавила председатель.

https://ria.ru/20220924/referendum-1819233486.html

https://ria.ru/20220924/referendum-1819227138.html

запорожская область

бердянск

мелитополь

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

запорожская область, референдумы на освобожденных территориях, бердянск, мелитополь