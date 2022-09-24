20:19 24.09.2022 (обновлено: 21:28 24.09.2022)
Явка в Запорожской области по итогам двух дней составила 35,54 процента
Явка на референдуме в Запорожской области по итогам двух дней составила 35,54 процента
© РИА Новости / Перейти в медиабанкДевушка голосует на референдуме о присоединении Запорожской области к России на избирательном участке в Мелитополе
Девушка голосует на референдуме о присоединении Запорожской области к России на избирательном участке в Мелитополе
МЕЛИТОПОЛЬ, 24 сен - РИА Новости. Явка участников референдума в Запорожской области за два дня составила 35,54%, заявила журналистам председатель избирательной комиссии области Галина Катющенко.
"По обобщенным данным с избирательных участков, явка за два дня голосования составила 35,54% с учетом голосования за рубежом", - сказала Катющенко.
По данным избирательной комиссии области, явка составила в Бердянске - 34,58%, в Бердянском районе – 36,55%, в Васильевке и Васильевском районе – 34,80%, Мелитополе – 35,35%, Мелитопольском районе – 35,72%. Пологи и Пологовский район показали явку в 34,26%, Черниговка и Черниговский район – 34,07%, Энергодар – 36,97%. На зарубежных участках проголосовали 12 518 человек.
По словам Катющенко, после ее рассказа о работе сотрудников избирательной комиссии в разных городах области иностранные журналисты "были поражены героизмом". Председатель отметила, что члены комиссии продолжают работать вопреки угрозам.
В пятницу украинские войска обстреляли село Балки Васильевского района, но члены комиссии не растерялись и перешли работать в резервное помещение. В субботу под обстрелом украинских формирований оказался Энергодар. "Члены нашей территориальной комиссии также продолжили работать. Только на время обстрела был прекращен подомовой обход. Но после работа была продолжена", - рассказала Катющенко.
Говоря о действиях украинского режима и информационных вбросах, связанных с референдумом, Катющенко отметила, что "нашим людям не стоит бояться, Украина прибегает к запугиванию от бессилия". "Фейки с украинской стороны рассчитаны на не совсем думающих людей, оторванных от реальности", - добавила председатель.