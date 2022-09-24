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Явка в Запорожской области по итогам двух дней составила 35,54 процента - РИА Новости, 24.09.2022
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Явка в Запорожской области по итогам двух дней составила 35,54 процента
Явка в Запорожской области по итогам двух дней составила 35,54 процента - РИА Новости, 24.09.2022
Явка в Запорожской области по итогам двух дней составила 35,54 процента
Явка участников референдума в Запорожской области за два дня составила 35,54%, заявила журналистам председатель избирательной комиссии области Галина Катющенко. РИА Новости, 24.09.2022
2022-09-24T20:19
2022-09-24T21:28
запорожская область
референдумы на освобожденных территориях
бердянск
мелитополь
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МЕЛИТОПОЛЬ, 24 сен - РИА Новости. Явка участников референдума в Запорожской области за два дня составила 35,54%, заявила журналистам председатель избирательной комиссии области Галина Катющенко."По обобщенным данным с избирательных участков, явка за два дня голосования составила 35,54% с учетом голосования за рубежом", - сказала Катющенко.По данным избирательной комиссии области, явка составила в Бердянске - 34,58%, в Бердянском районе – 36,55%, в Васильевке и Васильевском районе – 34,80%, Мелитополе – 35,35%, Мелитопольском районе – 35,72%. Пологи и Пологовский район показали явку в 34,26%, Черниговка и Черниговский район – 34,07%, Энергодар – 36,97%. На зарубежных участках проголосовали 12 518 человек.По словам Катющенко, после ее рассказа о работе сотрудников избирательной комиссии в разных городах области иностранные журналисты "были поражены героизмом". Председатель отметила, что члены комиссии продолжают работать вопреки угрозам.В пятницу украинские войска обстреляли село Балки Васильевского района, но члены комиссии не растерялись и перешли работать в резервное помещение. В субботу под обстрелом украинских формирований оказался Энергодар. "Члены нашей территориальной комиссии также продолжили работать. Только на время обстрела был прекращен подомовой обход. Но после работа была продолжена", - рассказала Катющенко.Говоря о действиях украинского режима и информационных вбросах, связанных с референдумом, Катющенко отметила, что "нашим людям не стоит бояться, Украина прибегает к запугиванию от бессилия". "Фейки с украинской стороны рассчитаны на не совсем думающих людей, оторванных от реальности", - добавила председатель.
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запорожская область, референдумы на освобожденных территориях, бердянск, мелитополь
Запорожская область, Референдумы на освобожденных территориях, Бердянск, Мелитополь
20:19 24.09.2022 (обновлено: 21:28 24.09.2022)
 
Явка в Запорожской области по итогам двух дней составила 35,54 процента

Явка на референдуме в Запорожской области по итогам двух дней составила 35,54 процента

© РИА Новости / Перейти в медиабанкДевушка голосует на референдуме о присоединении Запорожской области к России на избирательном участке в Мелитополе
Девушка голосует на референдуме о присоединении Запорожской области к России на избирательном участке в Мелитополе - РИА Новости, 1920, 24.09.2022
© РИА Новости
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Девушка голосует на референдуме о присоединении Запорожской области к России на избирательном участке в Мелитополе
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МЕЛИТОПОЛЬ, 24 сен - РИА Новости. Явка участников референдума в Запорожской области за два дня составила 35,54%, заявила журналистам председатель избирательной комиссии области Галина Катющенко.
"По обобщенным данным с избирательных участков, явка за два дня голосования составила 35,54% с учетом голосования за рубежом", - сказала Катющенко.
Женщина голосует на референдуме - РИА Новости, 1920, 24.09.2022
21:17
Жители Ясиноватой голосуют, несмотря на обстрелы, заявил депутат
По данным избирательной комиссии области, явка составила в Бердянске - 34,58%, в Бердянском районе – 36,55%, в Васильевке и Васильевском районе – 34,80%, Мелитополе – 35,35%, Мелитопольском районе – 35,72%. Пологи и Пологовский район показали явку в 34,26%, Черниговка и Черниговский район – 34,07%, Энергодар – 36,97%. На зарубежных участках проголосовали 12 518 человек.
По словам Катющенко, после ее рассказа о работе сотрудников избирательной комиссии в разных городах области иностранные журналисты "были поражены героизмом". Председатель отметила, что члены комиссии продолжают работать вопреки угрозам.
В пятницу украинские войска обстреляли село Балки Васильевского района, но члены комиссии не растерялись и перешли работать в резервное помещение. В субботу под обстрелом украинских формирований оказался Энергодар. "Члены нашей территориальной комиссии также продолжили работать. Только на время обстрела был прекращен подомовой обход. Но после работа была продолжена", - рассказала Катющенко.
Говоря о действиях украинского режима и информационных вбросах, связанных с референдумом, Катющенко отметила, что "нашим людям не стоит бояться, Украина прибегает к запугиванию от бессилия". "Фейки с украинской стороны рассчитаны на не совсем думающих людей, оторванных от реальности", - добавила председатель.
Жительница голосует на избирательном участке в городе Волноваха - РИА Новости, 1920, 24.09.2022
20:36
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Запорожская областьРеферендумы на освобожденных территорияхБердянскМелитополь
 
 
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