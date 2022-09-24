https://ria.ru/20220924/referendum-1819223728.html

Провокации Украины легитимизируют референдумы, заявил председатель ОП ДНР

Провокации Украины легитимизируют референдумы, заявил председатель ОП ДНР - РИА Новости, 24.09.2022

Провокации Украины легитимизируют референдумы, заявил председатель ОП ДНР

Украина очень серьезно относится к референдуму на освобождённых территориях и своими провокациями легитимизирует его, заявил председатель Общественной палаты... РИА Новости, 24.09.2022

2022-09-24T20:18

2022-09-24T20:18

2022-09-24T20:18

в мире

александр кофман

украина

россия

донецкая народная республика

референдум в донбассе

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МОСКВА, 24 сен - РИА Новости. Украина очень серьезно относится к референдуму на освобождённых территориях и своими провокациями легитимизирует его, заявил председатель Общественной палаты ДНР Александр Кофман."Те обстрелы регулярные, угрозы, которые получают члены избирательных комиссий, провокации в интернете..., вся та волна негатива, которая идёт со стороны Украины, говорит исключительно о том, что Украина максимально серьезно относится к нашему референдуму", - сказал Кофман на пресс-брифинге по работе общественного ситуационного центра по наблюдению за референдумами в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях.Он добавил, что этими провокациями Украина только легитимизирует референдум. "Вот всеми этими провокациями Украина наш референдум максимально легитимизирует", - заключил Кофман.Референдум по вопросу о вхождении в состав России стартовал в пятницу в Донецкой и Луганской народных республиках, а также в Херсонской и Запорожской областях. Голосование продолжится пять дней, до 27 сентября. С инициативой немедленно провести референдумы к властям регионов обратилась общественность. Как заявили представители республик и областей, вхождение в состав России обезопасит их территории и восстановит историческую справедливость. По их мнению, это решение крайне необходимо в условиях постоянных актов террора со стороны националистической власти Украины и членов НАТО, которые поставляют оружие для убийства мирного населения.Президент России Владимир Путин заявил в среду, что Россия поддержит решение, которое примут жители Донбасса, Запорожской и Херсонской областей.

https://ria.ru/20220924/referendum-1819223227.html

https://ria.ru/20220924/referendum-1819210749.html

украина

россия

донецкая народная республика

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в мире, александр кофман, украина, россия, донецкая народная республика, референдум в донбассе