Провокации Украины легитимизируют референдумы, заявил председатель ОП ДНР
Председатель ОП ДНР Кофман заявил, что провокации Украины легитимизируют референдумы
© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в медиабанкПаспорт гражданина Луганской народной республики в обложке "с Россией в сердце"
Паспорт гражданина Луганской народной республики в обложке "с Россией в сердце"
МОСКВА, 24 сен - РИА Новости. Украина очень серьезно относится к референдуму на освобождённых территориях и своими провокациями легитимизирует его, заявил председатель Общественной палаты ДНР Александр Кофман.
"Те обстрелы регулярные, угрозы, которые получают члены избирательных комиссий, провокации в интернете..., вся та волна негатива, которая идёт со стороны Украины, говорит исключительно о том, что Украина максимально серьезно относится к нашему референдуму", - сказал Кофман на пресс-брифинге по работе общественного ситуационного центра по наблюдению за референдумами в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях.
Он добавил, что этими провокациями Украина только легитимизирует референдум. "Вот всеми этими провокациями Украина наш референдум максимально легитимизирует", - заключил Кофман.
Референдум по вопросу о вхождении в состав России стартовал в пятницу в Донецкой и Луганской народных республиках, а также в Херсонской и Запорожской областях. Голосование продолжится пять дней, до 27 сентября. С инициативой немедленно провести референдумы к властям регионов обратилась общественность. Как заявили представители республик и областей, вхождение в состав России обезопасит их территории и восстановит историческую справедливость. По их мнению, это решение крайне необходимо в условиях постоянных актов террора со стороны националистической власти Украины и членов НАТО, которые поставляют оружие для убийства мирного населения.
Президент России Владимир Путин заявил в среду, что Россия поддержит решение, которое примут жители Донбасса, Запорожской и Херсонской областей.