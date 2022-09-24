Рейтинг@Mail.ru
Провокации Украины легитимизируют референдумы, заявил председатель ОП ДНР - РИА Новости, 24.09.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220924/referendum-1819223728.html
Провокации Украины легитимизируют референдумы, заявил председатель ОП ДНР
Провокации Украины легитимизируют референдумы, заявил председатель ОП ДНР - РИА Новости, 24.09.2022
Провокации Украины легитимизируют референдумы, заявил председатель ОП ДНР
Украина очень серьезно относится к референдуму на освобождённых территориях и своими провокациями легитимизирует его, заявил председатель Общественной палаты... РИА Новости, 24.09.2022
2022-09-24T20:18
2022-09-24T20:18
в мире
александр кофман
украина
россия
донецкая народная республика
референдум в донбассе
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/18/1819164164_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_e13269490d162e81171b66e811dbc930.jpg
МОСКВА, 24 сен - РИА Новости. Украина очень серьезно относится к референдуму на освобождённых территориях и своими провокациями легитимизирует его, заявил председатель Общественной палаты ДНР Александр Кофман."Те обстрелы регулярные, угрозы, которые получают члены избирательных комиссий, провокации в интернете..., вся та волна негатива, которая идёт со стороны Украины, говорит исключительно о том, что Украина максимально серьезно относится к нашему референдуму", - сказал Кофман на пресс-брифинге по работе общественного ситуационного центра по наблюдению за референдумами в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях.Он добавил, что этими провокациями Украина только легитимизирует референдум. "Вот всеми этими провокациями Украина наш референдум максимально легитимизирует", - заключил Кофман.Референдум по вопросу о вхождении в состав России стартовал в пятницу в Донецкой и Луганской народных республиках, а также в Херсонской и Запорожской областях. Голосование продолжится пять дней, до 27 сентября. С инициативой немедленно провести референдумы к властям регионов обратилась общественность. Как заявили представители республик и областей, вхождение в состав России обезопасит их территории и восстановит историческую справедливость. По их мнению, это решение крайне необходимо в условиях постоянных актов террора со стороны националистической власти Украины и членов НАТО, которые поставляют оружие для убийства мирного населения.Президент России Владимир Путин заявил в среду, что Россия поддержит решение, которое примут жители Донбасса, Запорожской и Херсонской областей.
https://ria.ru/20220924/referendum-1819223227.html
https://ria.ru/20220924/referendum-1819210749.html
украина
россия
донецкая народная республика
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/18/1819164164_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_c6231b66b526a45b422db38d5ce21286.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, александр кофман, украина, россия, донецкая народная республика, референдум в донбассе
В мире, Александр Кофман, Украина, Россия, Донецкая Народная Республика, Референдум в Донбассе
20:18 24.09.2022
 
Провокации Украины легитимизируют референдумы, заявил председатель ОП ДНР

Председатель ОП ДНР Кофман заявил, что провокации Украины легитимизируют референдумы

© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в медиабанкПаспорт гражданина Луганской народной республики в обложке "с Россией в сердце"
Паспорт гражданина Луганской народной республики в обложке с Россией в сердце - РИА Новости, 1920, 24.09.2022
© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в медиабанк
Паспорт гражданина Луганской народной республики в обложке "с Россией в сердце"
Читать ria.ru в
МОСКВА, 24 сен - РИА Новости. Украина очень серьезно относится к референдуму на освобождённых территориях и своими провокациями легитимизирует его, заявил председатель Общественной палаты ДНР Александр Кофман.
"Те обстрелы регулярные, угрозы, которые получают члены избирательных комиссий, провокации в интернете..., вся та волна негатива, которая идёт со стороны Украины, говорит исключительно о том, что Украина максимально серьезно относится к нашему референдуму", - сказал Кофман на пресс-брифинге по работе общественного ситуационного центра по наблюдению за референдумами в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях.
Бюллетень для голосования и паспорт гражданина ЛНР на референдуме на избирательном участке в Доме культуры в Джанкое - РИА Новости, 1920, 24.09.2022
20:13
Опрос: более 90 процентов жителей ЛНР готовы принять участие в референдуме
Он добавил, что этими провокациями Украина только легитимизирует референдум. "Вот всеми этими провокациями Украина наш референдум максимально легитимизирует", - заключил Кофман.
Референдум по вопросу о вхождении в состав России стартовал в пятницу в Донецкой и Луганской народных республиках, а также в Херсонской и Запорожской областях. Голосование продолжится пять дней, до 27 сентября. С инициативой немедленно провести референдумы к властям регионов обратилась общественность. Как заявили представители республик и областей, вхождение в состав России обезопасит их территории и восстановит историческую справедливость. По их мнению, это решение крайне необходимо в условиях постоянных актов террора со стороны националистической власти Украины и членов НАТО, которые поставляют оружие для убийства мирного населения.
Президент России Владимир Путин заявил в среду, что Россия поддержит решение, которое примут жители Донбасса, Запорожской и Херсонской областей.
Флаг ООН на территории Дворца мира в Гааге - РИА Новости, 1920, 24.09.2022
19:10
США запросили заседание СБ ООН из-за референдумов, сообщил источник
 
В миреАлександр КофманУкраинаРоссияДонецкая Народная РеспубликаРеферендум в Донбассе
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала