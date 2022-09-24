https://ria.ru/20220924/referendum-1819221496.html

В Херсонской области явка за первые два дня составила 31,79 процента

В Херсонской области явка за первые два дня составила 31,79 процента - РИА Новости, 24.09.2022

В Херсонской области явка за первые два дня составила 31,79 процента

Явка участников референдума на территории Херсонской области за пятницу и субботу составила 31,79%, сообщила журналистам председатель избирательной комиссии... РИА Новости, 24.09.2022

2022-09-24T20:04

2022-09-24T20:04

2022-09-24T20:04

херсонская область

россия

референдумы на освобожденных территориях

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ХЕРСОН, 24 сен - РИА Новости. Явка участников референдума на территории Херсонской области за пятницу и субботу составила 31,79%, сообщила журналистам председатель избирательной комиссии Херсонской области Марина Захарова."Завершился второй день голосования на референдуме в Херсонской области, и явка избирателей нарастающим итогом составила 31,79% от списочного состава избирателей, - сказала Захарова. - Нарушений и провокаций на избирательных участках сегодня выявлено не было".По ее словам, сегодня избиратели голосовали активнее. "Это не может не радовать, поэтому ждем в следующие дни явку больше", - отметила глава избиркома.Ранее избирком сообщал, что в списке избирателей в Херсонской области 750 тысяч человек.Референдум по вопросу вхождения в состав России стартовал 23 сентября в Донецкой и Луганской народных республиках, а также в Херсонской и Запорожской областях. Голосование продолжится пять дней, до 27 сентября. С инициативой немедленно провести референдумы к властям регионов обратилась общественность. Как заявили представители республик и областей, вхождение в состав России обезопасит их территории и восстановит историческую справедливость. По их мнению, это решение крайне необходимо в условиях постоянных актов террора со стороны властей Украины и членов НАТО, которые поставляют оружие для убийства мирного населения.

https://ria.ru/20220924/referendum-1819220245.html

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херсонская область

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херсонская область , россия, референдумы на освобожденных территориях