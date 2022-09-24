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В Херсонской области явка за первые два дня составила 31,79 процента - РИА Новости, 24.09.2022
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В Херсонской области явка за первые два дня составила 31,79 процента
В Херсонской области явка за первые два дня составила 31,79 процента - РИА Новости, 24.09.2022
В Херсонской области явка за первые два дня составила 31,79 процента
Явка участников референдума на территории Херсонской области за пятницу и субботу составила 31,79%, сообщила журналистам председатель избирательной комиссии... РИА Новости, 24.09.2022
2022-09-24T20:04
2022-09-24T20:04
херсонская область
россия
референдумы на освобожденных территориях
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ХЕРСОН, 24 сен - РИА Новости. Явка участников референдума на территории Херсонской области за пятницу и субботу составила 31,79%, сообщила журналистам председатель избирательной комиссии Херсонской области Марина Захарова."Завершился второй день голосования на референдуме в Херсонской области, и явка избирателей нарастающим итогом составила 31,79% от списочного состава избирателей, - сказала Захарова. - Нарушений и провокаций на избирательных участках сегодня выявлено не было".По ее словам, сегодня избиратели голосовали активнее. "Это не может не радовать, поэтому ждем в следующие дни явку больше", - отметила глава избиркома.Ранее избирком сообщал, что в списке избирателей в Херсонской области 750 тысяч человек.Референдум по вопросу вхождения в состав России стартовал 23 сентября в Донецкой и Луганской народных республиках, а также в Херсонской и Запорожской областях. Голосование продолжится пять дней, до 27 сентября. С инициативой немедленно провести референдумы к властям регионов обратилась общественность. Как заявили представители республик и областей, вхождение в состав России обезопасит их территории и восстановит историческую справедливость. По их мнению, это решение крайне необходимо в условиях постоянных актов террора со стороны властей Украины и членов НАТО, которые поставляют оружие для убийства мирного населения.
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херсонская область , россия, референдумы на освобожденных территориях
Херсонская область , Россия, Референдумы на освобожденных территориях
20:04 24.09.2022
 
В Херсонской области явка за первые два дня составила 31,79 процента

Явка участников референдума в Херсонской области за два дня составила 31,79 процента

© РИА Новости / Антон Вергун / Перейти в медиабанкЖенщина голосует на референдуме на избирательном участке в поселке Дубовое Белгородского района
Женщина голосует на референдуме на избирательном участке в поселке Дубовое Белгородского района - РИА Новости, 1920, 24.09.2022
© РИА Новости / Антон Вергун
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Женщина голосует на референдуме на избирательном участке в поселке Дубовое Белгородского района
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ХЕРСОН, 24 сен - РИА Новости. Явка участников референдума на территории Херсонской области за пятницу и субботу составила 31,79%, сообщила журналистам председатель избирательной комиссии Херсонской области Марина Захарова.
"Завершился второй день голосования на референдуме в Херсонской области, и явка избирателей нарастающим итогом составила 31,79% от списочного состава избирателей, - сказала Захарова. - Нарушений и провокаций на избирательных участках сегодня выявлено не было".
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По ее словам, сегодня избиратели голосовали активнее. "Это не может не радовать, поэтому ждем в следующие дни явку больше", - отметила глава избиркома.
Ранее избирком сообщал, что в списке избирателей в Херсонской области 750 тысяч человек.
Референдум по вопросу вхождения в состав России стартовал 23 сентября в Донецкой и Луганской народных республиках, а также в Херсонской и Запорожской областях. Голосование продолжится пять дней, до 27 сентября. С инициативой немедленно провести референдумы к властям регионов обратилась общественность. Как заявили представители республик и областей, вхождение в состав России обезопасит их территории и восстановит историческую справедливость. По их мнению, это решение крайне необходимо в условиях постоянных актов террора со стороны властей Украины и членов НАТО, которые поставляют оружие для убийства мирного населения.
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