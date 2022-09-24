https://ria.ru/20220924/referendum-1819210973.html

Референдумы застали врасплох противников России, заявил член ОП

Референдумы застали врасплох противников России, заявил член ОП - РИА Новости, 24.09.2022

Референдумы застали врасплох противников России, заявил член ОП

Референдумы в республиках Донбасса и на освобожденных территориях застали врасплох противников России, заявил председатель комиссии Общественной палаты РФ по... РИА Новости, 24.09.2022

2022-09-24T19:13

2022-09-24T19:13

2022-09-24T19:18

россия

донбасс

донецкая народная республика

луганская народная республика

референдум в донбассе

владимир зорин

общественная палата рф

референдумы на освобожденных территориях

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МОСКВА, 24 сен — РИА Новости. Референдумы в республиках Донбасса и на освобожденных территориях застали врасплох противников России, заявил председатель комиссии Общественной палаты РФ по гармонизации межнациональных и межрелигиозных отношений Владимир Зорин.Референдумы о вхождении в состав России стартовали в пятницу в Донецкой и Луганской народных республиках, а также в Херсонской и Запорожской областях. Голосование продолжится пять дней, до 27 сентября."Сам этот референдум был объявлен неожиданно. Это такой упреждающий ход. Он застал врасплох всех наших противников - и возможных, и невозможных. И это создало определенный запас… что впервые, может быть, мы не оправдываемся ни перед кем сейчас", — сказал Зорин на пресс-брифинге по работе Общественного ситуационного центра по наблюдению за референдумами в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях.По словам Зорина, искренность людей, которые приходят на референдум, производит сильное впечатление на наблюдателей из регионов, в которых распространяются "всякие россказни" о ситуации на освобожденных территориях. "Мы с вами видим искренность людей, которые идут отдать свой голос за будущее вместе с Россией... И это очень важно. И это производит очень сильное впечатление на объективных наблюдателей из регионов, где распространяются... всякие россказни о том, что у нас происходит на самом деле", — сказал Зорин.

https://ria.ru/20220924/referendum-1819205457.html

россия

донбасс

донецкая народная республика

луганская народная республика

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

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