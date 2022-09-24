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Референдумы застали врасплох противников России, заявил член ОП - РИА Новости, 24.09.2022
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Референдумы застали врасплох противников России, заявил член ОП
Референдумы застали врасплох противников России, заявил член ОП - РИА Новости, 24.09.2022
Референдумы застали врасплох противников России, заявил член ОП
Референдумы в республиках Донбасса и на освобожденных территориях застали врасплох противников России, заявил председатель комиссии Общественной палаты РФ по... РИА Новости, 24.09.2022
2022-09-24T19:13
2022-09-24T19:18
россия
донбасс
донецкая народная республика
луганская народная республика
референдум в донбассе
владимир зорин
общественная палата рф
референдумы на освобожденных территориях
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МОСКВА, 24 сен — РИА Новости. Референдумы в республиках Донбасса и на освобожденных территориях застали врасплох противников России, заявил председатель комиссии Общественной палаты РФ по гармонизации межнациональных и межрелигиозных отношений Владимир Зорин.Референдумы о вхождении в состав России стартовали в пятницу в Донецкой и Луганской народных республиках, а также в Херсонской и Запорожской областях. Голосование продолжится пять дней, до 27 сентября."Сам этот референдум был объявлен неожиданно. Это такой упреждающий ход. Он застал врасплох всех наших противников - и возможных, и невозможных. И это создало определенный запас… что впервые, может быть, мы не оправдываемся ни перед кем сейчас", — сказал Зорин на пресс-брифинге по работе Общественного ситуационного центра по наблюдению за референдумами в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях.По словам Зорина, искренность людей, которые приходят на референдум, производит сильное впечатление на наблюдателей из регионов, в которых распространяются "всякие россказни" о ситуации на освобожденных территориях. "Мы с вами видим искренность людей, которые идут отдать свой голос за будущее вместе с Россией... И это очень важно. И это производит очень сильное впечатление на объективных наблюдателей из регионов, где распространяются... всякие россказни о том, что у нас происходит на самом деле", — сказал Зорин.
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донбасс
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россия, донбасс, донецкая народная республика, луганская народная республика, референдум в донбассе, владимир зорин, общественная палата рф, референдумы на освобожденных территориях
Россия, Донбасс, Донецкая Народная Республика, Луганская Народная Республика, Референдум в Донбассе, Владимир Зорин, Общественная палата РФ, Референдумы на освобожденных территориях
19:13 24.09.2022 (обновлено: 19:18 24.09.2022)
 
Референдумы застали врасплох противников России, заявил член ОП

Член ОП Зорин заявил, что референдумы в Донбассе застали врасплох противников России

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в медиабанкМужчина голосует на референдуме
Мужчина голосует на референдуме - РИА Новости, 1920, 24.09.2022
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Мужчина голосует на референдуме. Архивное фото
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МОСКВА, 24 сен — РИА Новости. Референдумы в республиках Донбасса и на освобожденных территориях застали врасплох противников России, заявил председатель комиссии Общественной палаты РФ по гармонизации межнациональных и межрелигиозных отношений Владимир Зорин.
Референдумы о вхождении в состав России стартовали в пятницу в Донецкой и Луганской народных республиках, а также в Херсонской и Запорожской областях. Голосование продолжится пять дней, до 27 сентября.
"Сам этот референдум был объявлен неожиданно. Это такой упреждающий ход. Он застал врасплох всех наших противников - и возможных, и невозможных. И это создало определенный запас… что впервые, может быть, мы не оправдываемся ни перед кем сейчас", — сказал Зорин на пресс-брифинге по работе Общественного ситуационного центра по наблюдению за референдумами в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях.
По словам Зорина, искренность людей, которые приходят на референдум, производит сильное впечатление на наблюдателей из регионов, в которых распространяются "всякие россказни" о ситуации на освобожденных территориях. "Мы с вами видим искренность людей, которые идут отдать свой голос за будущее вместе с Россией... И это очень важно. И это производит очень сильное впечатление на объективных наблюдателей из регионов, где распространяются... всякие россказни о том, что у нас происходит на самом деле", — сказал Зорин.
Наблюдатель из Белоруссии о ходе референдума в ЛНР - РИА Новости, 1920, 24.09.2022
Вчера, 18:41
Наблюдатель из Белоруссии заявил о соответствии референдума в ЛНР закону
 
РоссияДонбассДонецкая Народная РеспубликаЛуганская Народная РеспубликаРеферендум в ДонбассеВладимир ЗоринОбщественная палата РФРеферендумы на освобожденных территориях
 
 
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