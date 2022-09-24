https://ria.ru/20220924/referendum-1819210973.html
Референдумы застали врасплох противников России, заявил член ОП
Референдумы застали врасплох противников России, заявил член ОП - РИА Новости, 24.09.2022
Референдумы застали врасплох противников России, заявил член ОП
Референдумы в республиках Донбасса и на освобожденных территориях застали врасплох противников России, заявил председатель комиссии Общественной палаты РФ по... РИА Новости, 24.09.2022
2022-09-24T19:13
2022-09-24T19:13
2022-09-24T19:18
россия
донбасс
донецкая народная республика
луганская народная республика
референдум в донбассе
владимир зорин
общественная палата рф
референдумы на освобожденных территориях
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/18/1819127058_0:95:2987:1775_1920x0_80_0_0_e712f89f7d47e38cfb12a7bdb729f041.jpg
МОСКВА, 24 сен — РИА Новости. Референдумы в республиках Донбасса и на освобожденных территориях застали врасплох противников России, заявил председатель комиссии Общественной палаты РФ по гармонизации межнациональных и межрелигиозных отношений Владимир Зорин.Референдумы о вхождении в состав России стартовали в пятницу в Донецкой и Луганской народных республиках, а также в Херсонской и Запорожской областях. Голосование продолжится пять дней, до 27 сентября."Сам этот референдум был объявлен неожиданно. Это такой упреждающий ход. Он застал врасплох всех наших противников - и возможных, и невозможных. И это создало определенный запас… что впервые, может быть, мы не оправдываемся ни перед кем сейчас", — сказал Зорин на пресс-брифинге по работе Общественного ситуационного центра по наблюдению за референдумами в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях.По словам Зорина, искренность людей, которые приходят на референдум, производит сильное впечатление на наблюдателей из регионов, в которых распространяются "всякие россказни" о ситуации на освобожденных территориях. "Мы с вами видим искренность людей, которые идут отдать свой голос за будущее вместе с Россией... И это очень важно. И это производит очень сильное впечатление на объективных наблюдателей из регионов, где распространяются... всякие россказни о том, что у нас происходит на самом деле", — сказал Зорин.
https://ria.ru/20220924/referendum-1819205457.html
россия
донбасс
донецкая народная республика
луганская народная республика
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/18/1819127058_249:0:2980:2048_1920x0_80_0_0_cc15e58a27cb857cff448876aa2d7e37.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, донбасс, донецкая народная республика, луганская народная республика, референдум в донбассе, владимир зорин, общественная палата рф, референдумы на освобожденных территориях
Россия, Донбасс, Донецкая Народная Республика, Луганская Народная Республика, Референдум в Донбассе, Владимир Зорин, Общественная палата РФ, Референдумы на освобожденных территориях
19:13 24.09.2022 (обновлено: 19:18 24.09.2022)
Референдумы застали врасплох противников России, заявил член ОП
Член ОП Зорин заявил, что референдумы в Донбассе застали врасплох противников России