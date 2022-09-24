https://ria.ru/20220924/referendum-1819210749.html

США запросили заседание СБ ООН из-за референдумов, сообщил источник

США запросили заседание СБ ООН из-за референдумов, сообщил источник - РИА Новости, 24.09.2022

США запросили заседание СБ ООН из-за референдумов, сообщил источник

США и Албания запросили проведение во вторник заседания Совбеза ООН в связи с проведением референдумов в Донбассе, а также в Херсонской и Запорожской областях,... РИА Новости, 24.09.2022

2022-09-24T19:10

2022-09-24T19:10

2022-09-24T19:10

в мире

россия

албания

донбасс

совет безопасности оон

сша

референдум в донбассе

референдумы на освобожденных территориях

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ООН, 24 сен - РИА Новости. США и Албания запросили проведение во вторник заседания Совбеза ООН в связи с проведением референдумов в Донбассе, а также в Херсонской и Запорожской областях, сообщил РИА Новости источник в Совбезе."США, Албания и Украина запросили заседание СБ ООН на вторник для обсуждения референдумов", - сказал собеседник агентства.Референдум по вопросу о вхождении в состав России стартовал в пятницу в Донецкой и Луганской народных республиках, а также в Херсонской и Запорожской областях. Голосование продолжится пять дней, до 27 сентября.С инициативой немедленно провести референдумы к властям регионов обратилась общественность. Как заявили представители республик и областей, вхождение в состав России обезопасит их территории и восстановит историческую справедливость. По их мнению, это решение крайне необходимо в условиях постоянных актов террора со стороны националистической власти Украины и членов НАТО, которые поставляют оружие для убийства мирного населения.Президент России Владимир Путин заявил в среду, что Россия поддержит решение, которое примут жители Донбасса, Запорожской и Херсонской областей.

https://ria.ru/20220924/ssha-1819180237.html

https://ria.ru/20220924/energodar-1819202803.html

россия

албания

донбасс

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