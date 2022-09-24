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США запросили заседание СБ ООН из-за референдумов, сообщил источник
США запросили заседание СБ ООН из-за референдумов, сообщил источник - РИА Новости, 24.09.2022
США запросили заседание СБ ООН из-за референдумов, сообщил источник
США и Албания запросили проведение во вторник заседания Совбеза ООН в связи с проведением референдумов в Донбассе, а также в Херсонской и Запорожской областях,... РИА Новости, 24.09.2022
2022-09-24T19:10
2022-09-24T19:10
2022-09-24T19:10
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референдум в донбассе
референдумы на освобожденных территориях
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ООН, 24 сен - РИА Новости. США и Албания запросили проведение во вторник заседания Совбеза ООН в связи с проведением референдумов в Донбассе, а также в Херсонской и Запорожской областях, сообщил РИА Новости источник в Совбезе."США, Албания и Украина запросили заседание СБ ООН на вторник для обсуждения референдумов", - сказал собеседник агентства.Референдум по вопросу о вхождении в состав России стартовал в пятницу в Донецкой и Луганской народных республиках, а также в Херсонской и Запорожской областях. Голосование продолжится пять дней, до 27 сентября.С инициативой немедленно провести референдумы к властям регионов обратилась общественность. Как заявили представители республик и областей, вхождение в состав России обезопасит их территории и восстановит историческую справедливость. По их мнению, это решение крайне необходимо в условиях постоянных актов террора со стороны националистической власти Украины и членов НАТО, которые поставляют оружие для убийства мирного населения.Президент России Владимир Путин заявил в среду, что Россия поддержит решение, которое примут жители Донбасса, Запорожской и Херсонской областей.
https://ria.ru/20220924/ssha-1819180237.html
https://ria.ru/20220924/energodar-1819202803.html
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в мире, россия, албания, донбасс, совет безопасности оон, сша, референдум в донбассе, референдумы на освобожденных территориях, украина, оон
В мире, Россия, Албания, Донбасс, Совет Безопасности ООН, США, Референдум в Донбассе, Референдумы на освобожденных территориях, Украина, ООН
США запросили заседание СБ ООН из-за референдумов, сообщил источник
Источник сообщил, что США, Албания и Украина запросили заседание СБ ООН из-за референдумов