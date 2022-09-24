https://ria.ru/20220924/referendum-1819206039.html

Директор Мариупольского театра рассказал о своем отношении к референдуму

Директор Мариупольского театра рассказал о своем отношении к референдуму - РИА Новости, 24.09.2022

Директор Мариупольского театра рассказал о своем отношении к референдуму

Люди ждали этого референдума, особенно после того, что украинские нацисты и наемники сделали с городом, сказал РИА Новости директор Мариупольского... РИА Новости, 24.09.2022

2022-09-24T18:44

2022-09-24T18:44

2022-09-24T18:44

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мариуполь

донецкая народная республика

референдум в донбассе

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МАРИУПОЛЬ, 24 сен - РИА Новости. Люди ждали этого референдума, особенно после того, что украинские нацисты и наемники сделали с городом, сказал РИА Новости директор Мариупольского драматического театра Игорь Солонин."Люди этого референдума ждали. Особенно в той ситуации, которая сложилась с городом после того, как его полностью разрушили украинские войска, украинские наемники. Люди ждут и надеются, что Россия будет с ними. Они будут одним целым. В конце концов, это будет единая страна. Люди в городе голосуют. Я видел выездные избирательные участки. Очень активно. При мне наши знакомые из Мариуполя голосовали. Все звонят друг другу и говорят, где будет проходить голосование. Куда можно проходить на перевозную точку и проголосовать", - сказал директор Мариупольского драматического театра Игорь Солонин.Референдум по вхождению ДНР в состав России проходит на территории Республики с 23 сентября по 27 сентября 2022 года.

https://ria.ru/20220924/referendum-1819205457.html

россия

мариуполь

донецкая народная республика

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в мире, россия, мариуполь, донецкая народная республика, референдум в донбассе