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Директор Мариупольского театра рассказал о своем отношении к референдуму - РИА Новости, 24.09.2022
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Директор Мариупольского театра рассказал о своем отношении к референдуму
Директор Мариупольского театра рассказал о своем отношении к референдуму - РИА Новости, 24.09.2022
Директор Мариупольского театра рассказал о своем отношении к референдуму
Люди ждали этого референдума, особенно после того, что украинские нацисты и наемники сделали с городом, сказал РИА Новости директор Мариупольского... РИА Новости, 24.09.2022
2022-09-24T18:44
2022-09-24T18:44
в мире
россия
мариуполь
донецкая народная республика
референдум в донбассе
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МАРИУПОЛЬ, 24 сен - РИА Новости. Люди ждали этого референдума, особенно после того, что украинские нацисты и наемники сделали с городом, сказал РИА Новости директор Мариупольского драматического театра Игорь Солонин."Люди этого референдума ждали. Особенно в той ситуации, которая сложилась с городом после того, как его полностью разрушили украинские войска, украинские наемники. Люди ждут и надеются, что Россия будет с ними. Они будут одним целым. В конце концов, это будет единая страна. Люди в городе голосуют. Я видел выездные избирательные участки. Очень активно. При мне наши знакомые из Мариуполя голосовали. Все звонят друг другу и говорят, где будет проходить голосование. Куда можно проходить на перевозную точку и проголосовать", - сказал директор Мариупольского драматического театра Игорь Солонин.Референдум по вхождению ДНР в состав России проходит на территории Республики с 23 сентября по 27 сентября 2022 года.
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в мире, россия, мариуполь, донецкая народная республика, референдум в донбассе
В мире, Россия, Мариуполь, Донецкая Народная Республика, Референдум в Донбассе
18:44 24.09.2022
 
Директор Мариупольского театра рассказал о своем отношении к референдуму

Директор Мариупольского драмтеатра Солонин рассказал о своем отношении к референдуму

© РИА Новости / Сергей Пивоваров / Перейти в медиабанкБюллетень гражданина Донецкой народной республики
Бюллетень гражданина Донецкой народной республики - РИА Новости, 1920, 24.09.2022
© РИА Новости / Сергей Пивоваров
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Бюллетень гражданина Донецкой народной республики
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МАРИУПОЛЬ, 24 сен - РИА Новости. Люди ждали этого референдума, особенно после того, что украинские нацисты и наемники сделали с городом, сказал РИА Новости директор Мариупольского драматического театра Игорь Солонин.
"Люди этого референдума ждали. Особенно в той ситуации, которая сложилась с городом после того, как его полностью разрушили украинские войска, украинские наемники. Люди ждут и надеются, что Россия будет с ними. Они будут одним целым. В конце концов, это будет единая страна. Люди в городе голосуют. Я видел выездные избирательные участки. Очень активно. При мне наши знакомые из Мариуполя голосовали. Все звонят друг другу и говорят, где будет проходить голосование. Куда можно проходить на перевозную точку и проголосовать", - сказал директор Мариупольского драматического театра Игорь Солонин.
Референдум по вхождению ДНР в состав России проходит на территории Республики с 23 сентября по 27 сентября 2022 года.
Наблюдатель из Белоруссии о ходе референдума в ЛНР - РИА Новости, 1920, 24.09.2022
Вчера, 18:41
Наблюдатель из Белоруссии заявил о соответствии референдума в ЛНР закону
 
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