https://ria.ru/20220924/referendum-1819205457.html
Наблюдатель из Белоруссии заявил о соответствии референдума в ЛНР закону
Наблюдатель из Белоруссии заявил о соответствии референдума в ЛНР закону - РИА Новости, 24.09.2022
Наблюдатель из Белоруссии заявил о соответствии референдума в ЛНР закону
Ход голосования на референдуме в Луганской Народной Республике соответствует международным стандартам организации избирательного процесса, заявил РИА Новости... РИА Новости, 24.09.2022
2022-09-24T18:41
2022-09-24T18:41
2022-09-24T18:41
в мире
луганская народная республика
белоруссия
цик лнр
референдум в донбассе
референдумы на освобожденных территориях
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ЛУГАНСК, 24 сен - РИА Новости. Ход голосования на референдуме в Луганской Народной Республике соответствует международным стандартам организации избирательного процесса, заявил РИА Новости прибывший в качестве наблюдателя декан факультета философии и социальных наук Белорусского государственного университета Вадим Гигин.Референдум по вопросу о вхождении в состав России стартовал в пятницу в Донецкой и Луганской народных республиках, а также в Херсонской и Запорожской областях. Голосование продолжится пять дней, до 27 сентября."Мы не так много посмотрели участков, и то, что мы видим, о каких-то серьезных нарушениях, мы не можем говорить. Есть определенные особенности в организации процесса, но они абсолютно соответствуют как местному законодательству, так и абсолютно не противоречат международно принятым нормам организации избирательного процесса", - сказал Гигин.Ранее ЦИК ЛНР вручили аккредитационные удостоверения иностранным наблюдателям, прибывшим на референдум.С инициативой немедленно провести референдумы к властям регионов обратилась общественность. Как заявили представители республик и областей, вхождение в состав России обезопасит их территории и восстановит историческую справедливость. По их мнению, это решение крайне необходимо в условиях постоянных актов террора со стороны националистической власти Украины и членов НАТО, которые поставляют оружие для убийства мирного населения.Президент России Владимир Путин заявил в среду, что Россия поддержит решение, которое примут жители Донбасса, Запорожской и Херсонской областей.
https://ria.ru/20220924/golosovanie-1819193417.html
https://ria.ru/20220924/referendum-1819184288.html
луганская народная республика
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Наблюдатель из Белоруссии о ходе референдума в ЛНР
Ход референдума в ЛНР соответствует международным стандартам организации избирательного процесса, заявил наблюдатель из Белоруссии Вадим Гигин.
2022-09-24T18:41
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PT0M16S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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в мире, луганская народная республика, белоруссия, цик лнр, референдум в донбассе, референдумы на освобожденных территориях
В мире, Луганская Народная Республика, Белоруссия, ЦИК ЛНР, Референдум в Донбассе, Референдумы на освобожденных территориях
Наблюдатель из Белоруссии заявил о соответствии референдума в ЛНР закону
Наблюдатель из Белоруссии заявил о соответствии референдума в ЛНР международным нормам