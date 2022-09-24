https://ria.ru/20220924/referendum-1819205457.html

Наблюдатель из Белоруссии заявил о соответствии референдума в ЛНР закону

Наблюдатель из Белоруссии заявил о соответствии референдума в ЛНР закону - РИА Новости, 24.09.2022

Наблюдатель из Белоруссии заявил о соответствии референдума в ЛНР закону

Ход голосования на референдуме в Луганской Народной Республике соответствует международным стандартам организации избирательного процесса, заявил РИА Новости... РИА Новости, 24.09.2022

2022-09-24T18:41

2022-09-24T18:41

2022-09-24T18:41

в мире

луганская народная республика

белоруссия

цик лнр

референдум в донбассе

референдумы на освобожденных территориях

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ЛУГАНСК, 24 сен - РИА Новости. Ход голосования на референдуме в Луганской Народной Республике соответствует международным стандартам организации избирательного процесса, заявил РИА Новости прибывший в качестве наблюдателя декан факультета философии и социальных наук Белорусского государственного университета Вадим Гигин.Референдум по вопросу о вхождении в состав России стартовал в пятницу в Донецкой и Луганской народных республиках, а также в Херсонской и Запорожской областях. Голосование продолжится пять дней, до 27 сентября."Мы не так много посмотрели участков, и то, что мы видим, о каких-то серьезных нарушениях, мы не можем говорить. Есть определенные особенности в организации процесса, но они абсолютно соответствуют как местному законодательству, так и абсолютно не противоречат международно принятым нормам организации избирательного процесса", - сказал Гигин.Ранее ЦИК ЛНР вручили аккредитационные удостоверения иностранным наблюдателям, прибывшим на референдум.С инициативой немедленно провести референдумы к властям регионов обратилась общественность. Как заявили представители республик и областей, вхождение в состав России обезопасит их территории и восстановит историческую справедливость. По их мнению, это решение крайне необходимо в условиях постоянных актов террора со стороны националистической власти Украины и членов НАТО, которые поставляют оружие для убийства мирного населения.Президент России Владимир Путин заявил в среду, что Россия поддержит решение, которое примут жители Донбасса, Запорожской и Херсонской областей.

https://ria.ru/20220924/golosovanie-1819193417.html

https://ria.ru/20220924/referendum-1819184288.html

луганская народная республика

белоруссия

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наблюдатель из Белоруссии о ходе референдума в ЛНР Ход референдума в ЛНР соответствует международным стандартам организации избирательного процесса, заявил наблюдатель из Белоруссии Вадим Гигин. 2022-09-24T18:41 true PT0M16S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, луганская народная республика, белоруссия, цик лнр, референдум в донбассе, референдумы на освобожденных территориях