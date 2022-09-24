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Референдум в ДНР проходит в соответствии с законом, заявил наблюдатель - РИА Новости, 24.09.2022
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Референдум в ДНР проходит в соответствии с законом, заявил наблюдатель
Референдум в ДНР проходит в соответствии с законом, заявил наблюдатель - РИА Новости, 24.09.2022
Референдум в ДНР проходит в соответствии с законом, заявил наблюдатель
Референдум о вступлении Донецкой Народной Республики в состав Российской Федерации проходит в соответствии с законодательством и международными нормами, сказал... РИА Новости, 24.09.2022
2022-09-24T16:47
2022-09-24T16:54
в мире
россия
донецкая народная республика
луганская народная республика
референдум в донбассе
референдумы на освобожденных территориях
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ДОНЕЦК, 24 сен - РИА Новости. Референдум о вступлении Донецкой Народной Республики в состав Российской Федерации проходит в соответствии с законодательством и международными нормами, сказал журналистам член общественной палаты РФ, председатель координационного совета по контролю над голосованием, международный наблюдатель Максим Григорьев."Голосование проходит в соответствии с законодательством. Люди активно участвуют... Большинство просто говорит: наконец-то, хочу быть российским гражданином, хочу быть в составе России. Ни на одних выборах я такого не видел… Все происходит в соответствии с законодательством и международными нормами… Я могу выразить откровенно огромное уважение членам избирательных комиссий, которые работают прямо во время идущего обстрела. Буквально 10 минут назад здесь поблизости были слышны звуки разрывов, и члены комиссий продолжают ходить и точно так же выходят люди и голосуют. Это многого стоит", - сказал Григорьев.Референдум по вопросу вхождения в состав России стартовал в пятницу в Донецкой и Луганской народных республиках, а также в Херсонской и Запорожской областях. Голосование продолжится пять дней, до 27 сентября. С инициативой немедленно провести референдумы к властям регионов обратилась общественность. Как заявили представители республик и областей, вхождение в состав России обезопасит их территории и восстановит историческую справедливость. По их мнению, это решение крайне необходимо в условиях постоянных актов террора со стороны националистической власти Украины и членов НАТО, которые поставляют оружие для убийства мирного населения.
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в мире, россия, донецкая народная республика, луганская народная республика, референдум в донбассе, референдумы на освобожденных территориях
В мире, Россия, Донецкая Народная Республика, Луганская Народная Республика, Референдум в Донбассе, Референдумы на освобожденных территориях
16:47 24.09.2022 (обновлено: 16:54 24.09.2022)
 
Референдум в ДНР проходит в соответствии с законом, заявил наблюдатель

Член Общественной палаты заявил, что референдум в ДНР проходит в соответствии с законом

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в медиабанкЖенщина голосует на референдуме
Женщина голосует на референдуме - РИА Новости, 1920, 24.09.2022
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Женщина голосует на референдуме. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 24 сен - РИА Новости. Референдум о вступлении Донецкой Народной Республики в состав Российской Федерации проходит в соответствии с законодательством и международными нормами, сказал журналистам член общественной палаты РФ, председатель координационного совета по контролю над голосованием, международный наблюдатель Максим Григорьев.
"Голосование проходит в соответствии с законодательством. Люди активно участвуют... Большинство просто говорит: наконец-то, хочу быть российским гражданином, хочу быть в составе России. Ни на одних выборах я такого не видел… Все происходит в соответствии с законодательством и международными нормами… Я могу выразить откровенно огромное уважение членам избирательных комиссий, которые работают прямо во время идущего обстрела. Буквально 10 минут назад здесь поблизости были слышны звуки разрывов, и члены комиссий продолжают ходить и точно так же выходят люди и голосуют. Это многого стоит", - сказал Григорьев.
Референдум по вопросу вхождения в состав России стартовал в пятницу в Донецкой и Луганской народных республиках, а также в Херсонской и Запорожской областях. Голосование продолжится пять дней, до 27 сентября. С инициативой немедленно провести референдумы к властям регионов обратилась общественность. Как заявили представители республик и областей, вхождение в состав России обезопасит их территории и восстановит историческую справедливость. По их мнению, это решение крайне необходимо в условиях постоянных актов террора со стороны националистической власти Украины и членов НАТО, которые поставляют оружие для убийства мирного населения.
 
В миреРоссияДонецкая Народная РеспубликаЛуганская Народная РеспубликаРеферендум в ДонбассеРеферендумы на освобожденных территориях
 
 
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