16:47 24.09.2022 (обновлено: 16:54 24.09.2022)
Референдум в ДНР проходит в соответствии с законом, заявил наблюдатель
Член Общественной палаты заявил, что референдум в ДНР проходит в соответствии с законом
Женщина голосует на референдуме. Архивное фото
ДОНЕЦК, 24 сен - РИА Новости. Референдум о вступлении Донецкой Народной Республики в состав Российской Федерации проходит в соответствии с законодательством и международными нормами, сказал журналистам член общественной палаты РФ, председатель координационного совета по контролю над голосованием, международный наблюдатель Максим Григорьев.
"Голосование проходит в соответствии с законодательством. Люди активно участвуют... Большинство просто говорит: наконец-то, хочу быть российским гражданином, хочу быть в составе России. Ни на одних выборах я такого не видел… Все происходит в соответствии с законодательством и международными нормами… Я могу выразить откровенно огромное уважение членам избирательных комиссий, которые работают прямо во время идущего обстрела. Буквально 10 минут назад здесь поблизости были слышны звуки разрывов, и члены комиссий продолжают ходить и точно так же выходят люди и голосуют. Это многого стоит", - сказал Григорьев.
Референдум по вопросу вхождения в состав России стартовал в пятницу в Донецкой и Луганской народных республиках, а также в Херсонской и Запорожской областях. Голосование продолжится пять дней, до 27 сентября. С инициативой немедленно провести референдумы к властям регионов обратилась общественность. Как заявили представители республик и областей, вхождение в состав России обезопасит их территории и восстановит историческую справедливость. По их мнению, это решение крайне необходимо в условиях постоянных актов террора со стороны националистической власти Украины и членов НАТО, которые поставляют оружие для убийства мирного населения.