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Референдум в ДНР проходит в соответствии с законом, заявил наблюдатель

Референдум в ДНР проходит в соответствии с законом, заявил наблюдатель - РИА Новости, 24.09.2022

Референдум в ДНР проходит в соответствии с законом, заявил наблюдатель

Референдум о вступлении Донецкой Народной Республики в состав Российской Федерации проходит в соответствии с законодательством и международными нормами, сказал... РИА Новости, 24.09.2022

2022-09-24T16:47

2022-09-24T16:47

2022-09-24T16:54

в мире

россия

донецкая народная республика

луганская народная республика

референдум в донбассе

референдумы на освобожденных территориях

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ДОНЕЦК, 24 сен - РИА Новости. Референдум о вступлении Донецкой Народной Республики в состав Российской Федерации проходит в соответствии с законодательством и международными нормами, сказал журналистам член общественной палаты РФ, председатель координационного совета по контролю над голосованием, международный наблюдатель Максим Григорьев."Голосование проходит в соответствии с законодательством. Люди активно участвуют... Большинство просто говорит: наконец-то, хочу быть российским гражданином, хочу быть в составе России. Ни на одних выборах я такого не видел… Все происходит в соответствии с законодательством и международными нормами… Я могу выразить откровенно огромное уважение членам избирательных комиссий, которые работают прямо во время идущего обстрела. Буквально 10 минут назад здесь поблизости были слышны звуки разрывов, и члены комиссий продолжают ходить и точно так же выходят люди и голосуют. Это многого стоит", - сказал Григорьев.Референдум по вопросу вхождения в состав России стартовал в пятницу в Донецкой и Луганской народных республиках, а также в Херсонской и Запорожской областях. Голосование продолжится пять дней, до 27 сентября. С инициативой немедленно провести референдумы к властям регионов обратилась общественность. Как заявили представители республик и областей, вхождение в состав России обезопасит их территории и восстановит историческую справедливость. По их мнению, это решение крайне необходимо в условиях постоянных актов террора со стороны националистической власти Украины и членов НАТО, которые поставляют оружие для убийства мирного населения.

россия

донецкая народная республика

луганская народная республика

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, россия, донецкая народная республика, луганская народная республика, референдум в донбассе, референдумы на освобожденных территориях