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"Только за Россию!": второй день голосования на референдумах

"Только за Россию!": второй день голосования на референдумах - РИА Новости, 24.09.2022

"Только за Россию!": второй день голосования на референдумах

В Донецкой и Луганской народных республиках, Запорожской и Херсонской областях продолжаются референдумы о вхождении территорий в состав Российской Федерации.

2022-09-24T16:38

2022-09-24T16:38

2022-09-24T16:54

видео

референдум

россия

украина

голосование

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Голосование проходит в течение пяти дней — с 23 по 27 сентября. Президент Владимир Путин заявил о готовности поддержать решение, которое примут жители Донбасса и освобожденных территорий. Он подчеркнул, что Россия сделает все, чтобы обеспечить безопасные условия для проведения референдумов и дать людям выразить свою волю.

россия

украина

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2022

Ольга Кожухова

Ольга Кожухова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

"Только за Россию!": второй день голосования на референдумах В Донецкой и Луганской народных республиках, Запорожской и Херсонской областях продолжаются референдумы о вхождении территорий в состав Российской Федерации. Жители определяют будущее своих регионов. Голосование будет проходить с 23 по 27 сентября. Президент России Владимир Путин заявил о готовности поддержать решение, которое будет принято на освобожденных территориях. Он подчеркнул, что страна сделает все, чтобы "обеспечить безопасные условия для проведения референдумов" и дать людям "выразить свою волю". 2022-09-24T16:38 true PT2M45S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Кожухова

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