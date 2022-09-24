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"Только за Россию!": второй день голосования на референдумах
"Только за Россию!": второй день голосования на референдумах - РИА Новости, 24.09.2022
"Только за Россию!": второй день голосования на референдумах
В Донецкой и Луганской народных республиках, Запорожской и Херсонской областях продолжаются референдумы о вхождении территорий в состав Российской Федерации.
2022-09-24T16:38
2022-09-24T16:38
2022-09-24T16:54
видео
референдум
россия
украина
голосование
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Голосование проходит в течение пяти дней — с 23 по 27 сентября. Президент Владимир Путин заявил о готовности поддержать решение, которое примут жители Донбасса и освобожденных территорий. Он подчеркнул, что Россия сделает все, чтобы обеспечить безопасные условия для проведения референдумов и дать людям выразить свою волю.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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"Только за Россию!": второй день голосования на референдумах
В Донецкой и Луганской народных республиках, Запорожской и Херсонской областях продолжаются референдумы о вхождении территорий в состав Российской Федерации. Жители определяют будущее своих регионов. Голосование будет проходить с 23 по 27 сентября.
Президент России Владимир Путин заявил о готовности поддержать решение, которое будет принято на освобожденных территориях. Он подчеркнул, что страна сделает все, чтобы "обеспечить безопасные условия для проведения референдумов" и дать людям "выразить свою волю".
2022-09-24T16:38
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PT2M45S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
видео, референдум, россия, украина, голосование, видео
Видео, Референдум, Россия, Украина, Голосование
"Только за Россию!": второй день голосования на референдумах
В Донецкой и Луганской народных республиках, Запорожской и Херсонской областях продолжаются референдумы о вхождении территорий в состав Российской Федерации.
2022-09-24T16:38
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PT2M45S
16:38 24.09.2022 (обновлено: 16:54 24.09.2022)
"Только за Россию!": второй день голосования на референдумах
В Донецкой и Луганской народных республиках, Запорожской и Херсонской областях продолжаются референдумы о вхождении территорий в состав Российской Федерации.