https://ria.ru/20220924/referendum-1819183503.html
В Мариупольском драмтеатре позитивно восприняли референдум, заявил директор
В Мариупольском драмтеатре позитивно восприняли референдум, заявил директор - РИА Новости, 24.09.2022
В Мариупольском драмтеатре позитивно восприняли референдум, заявил директор
Артисты Мариупольского драматического театра позитивно восприняли референдум о вхождении ДНР в состав России и собираются централизовано голосовать во вторник,... РИА Новости, 24.09.2022
2022-09-24T16:32
2022-09-24T16:32
2022-09-24T16:32
россия
донецкая народная республика
референдумы на освобожденных территориях
референдум в донбассе
мариуполь
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МАРИУПОЛЬ, 24 сен - РИА Новости. Артисты Мариупольского драматического театра позитивно восприняли референдум о вхождении ДНР в состав России и собираются централизовано голосовать во вторник, сообщил РИА Новости директор драмтеатра Игорь Солонин."Труппа театра отреагировала на референдум однозначно положительно. Мы, скорее всего, всем театром будем голосовать во вторник. В день, когда будут открыты избирательные участки. Непосредственно на местах. Не перевозные, а именно стационарные. Кто проголосовал, тот проголосовал. Кто нет - будем голосовать по месту нахождения театра", - сказал Солонин.Референдум по вхождению ДНР в состав России проходит на территории республики с 23 сентября по 27 сентября.
https://ria.ru/20220924/nablyudateli-1819171798.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, донецкая народная республика, референдумы на освобожденных территориях, референдум в донбассе, мариуполь
Россия, Донецкая Народная Республика, Референдумы на освобожденных территориях, Референдум в Донбассе, Мариуполь
В Мариупольском драмтеатре позитивно восприняли референдум, заявил директор
Директор Мариупольского драмтеатра заявил, что труппа позитивно восприняла референдум