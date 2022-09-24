https://ria.ru/20220924/referendum-1819183503.html

В Мариупольском драмтеатре позитивно восприняли референдум, заявил директор

В Мариупольском драмтеатре позитивно восприняли референдум, заявил директор - РИА Новости, 24.09.2022

В Мариупольском драмтеатре позитивно восприняли референдум, заявил директор

Артисты Мариупольского драматического театра позитивно восприняли референдум о вхождении ДНР в состав России и собираются централизовано голосовать во вторник,... РИА Новости, 24.09.2022

2022-09-24T16:32

2022-09-24T16:32

2022-09-24T16:32

россия

донецкая народная республика

референдумы на освобожденных территориях

референдум в донбассе

мариуполь

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МАРИУПОЛЬ, 24 сен - РИА Новости. Артисты Мариупольского драматического театра позитивно восприняли референдум о вхождении ДНР в состав России и собираются централизовано голосовать во вторник, сообщил РИА Новости директор драмтеатра Игорь Солонин."Труппа театра отреагировала на референдум однозначно положительно. Мы, скорее всего, всем театром будем голосовать во вторник. В день, когда будут открыты избирательные участки. Непосредственно на местах. Не перевозные, а именно стационарные. Кто проголосовал, тот проголосовал. Кто нет - будем голосовать по месту нахождения театра", - сказал Солонин.Референдум по вхождению ДНР в состав России проходит на территории республики с 23 сентября по 27 сентября.

https://ria.ru/20220924/nablyudateli-1819171798.html

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Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

россия, донецкая народная республика, референдумы на освобожденных территориях, референдум в донбассе, мариуполь