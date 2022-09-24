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В Мариупольском драмтеатре позитивно восприняли референдум, заявил директор - РИА Новости, 24.09.2022
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В Мариупольском драмтеатре позитивно восприняли референдум, заявил директор
В Мариупольском драмтеатре позитивно восприняли референдум, заявил директор - РИА Новости, 24.09.2022
В Мариупольском драмтеатре позитивно восприняли референдум, заявил директор
Артисты Мариупольского драматического театра позитивно восприняли референдум о вхождении ДНР в состав России и собираются централизовано голосовать во вторник,... РИА Новости, 24.09.2022
2022-09-24T16:32
2022-09-24T16:32
россия
донецкая народная республика
референдумы на освобожденных территориях
референдум в донбассе
мариуполь
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МАРИУПОЛЬ, 24 сен - РИА Новости. Артисты Мариупольского драматического театра позитивно восприняли референдум о вхождении ДНР в состав России и собираются централизовано голосовать во вторник, сообщил РИА Новости директор драмтеатра Игорь Солонин."Труппа театра отреагировала на референдум однозначно положительно. Мы, скорее всего, всем театром будем голосовать во вторник. В день, когда будут открыты избирательные участки. Непосредственно на местах. Не перевозные, а именно стационарные. Кто проголосовал, тот проголосовал. Кто нет - будем голосовать по месту нахождения театра", - сказал Солонин.Референдум по вхождению ДНР в состав России проходит на территории республики с 23 сентября по 27 сентября.
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россия, донецкая народная республика, референдумы на освобожденных территориях, референдум в донбассе, мариуполь
Россия, Донецкая Народная Республика, Референдумы на освобожденных территориях, Референдум в Донбассе, Мариуполь
16:32 24.09.2022
 
В Мариупольском драмтеатре позитивно восприняли референдум, заявил директор

Директор Мариупольского драмтеатра заявил, что труппа позитивно восприняла референдум

© РИА Новости / Перейти в медиабанкДевушка голосует на референдуме
Девушка голосует на референдуме - РИА Новости, 1920, 24.09.2022
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Девушка голосует на референдуме. Архивное фото
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МАРИУПОЛЬ, 24 сен - РИА Новости. Артисты Мариупольского драматического театра позитивно восприняли референдум о вхождении ДНР в состав России и собираются централизовано голосовать во вторник, сообщил РИА Новости директор драмтеатра Игорь Солонин.
"Труппа театра отреагировала на референдум однозначно положительно. Мы, скорее всего, всем театром будем голосовать во вторник. В день, когда будут открыты избирательные участки. Непосредственно на местах. Не перевозные, а именно стационарные. Кто проголосовал, тот проголосовал. Кто нет - будем голосовать по месту нахождения театра", - сказал Солонин.
Референдум по вхождению ДНР в состав России проходит на территории республики с 23 сентября по 27 сентября.
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РоссияДонецкая Народная РеспубликаРеферендумы на освобожденных территорияхРеферендум в ДонбассеМариуполь
 
 
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