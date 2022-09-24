https://ria.ru/20220924/referendum-1819172708.html

В Мариуполе готовы к нестандартным ситуациям на голосовании, заявил мэр

В Мариуполе готовы к нестандартным ситуациям на голосовании, заявил мэр - РИА Новости, 24.09.2022

В Мариуполе готовы к нестандартным ситуациям на голосовании, заявил мэр

Власти Мариуполя подстраховались и готовы к нестандартным ситуациям в ходе референдума, сообщил РИА Новости мэр города Константин Иващенко. РИА Новости, 24.09.2022

2022-09-24T15:38

2022-09-24T15:38

2022-09-24T16:23

в мире

донецкая народная республика

мариуполь

референдум в донбассе

референдумы на освобожденных территориях

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МАРИУПОЛЬ, 24 сен - РИА Новости. Власти Мариуполя подстраховались и готовы к нестандартным ситуациям в ходе референдума, сообщил РИА Новости мэр города Константин Иващенко."Пока на редкость спокойно. Никаких замечаний от наблюдателей у нас нет. Никаких провокационных действий тоже пока нет. Все проходит в плановом штатном режиме. Наши выездные комиссии работают как в полях. Конечно же, мы подстраховались и готовы к различным нестандартным ситуациям. Но, повторюсь, пока слава богу, их нет", - сказал Иващенко.Референдум по вопросу о вхождении в состав России стартовал в пятницу в ДНР и ЛНР, а также в Херсонской и Запорожской областях. Голосование продолжится пять дней, до 27 сентября.

https://ria.ru/20220924/nablyudateli-1819171798.html

донецкая народная республика

мариуполь

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"На редкость спокойно" – мэр Мариуполя об обстановке на участках для голосования на референдуме Голосование в Мариуполе проходит спокойно, замечаний от наблюдателей и каких-либо провокаций нет, рассказал РИА Новости мэр города Константин Иващенко. 2022-09-24T15:38 true PT0M41S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, донецкая народная республика, мариуполь, референдум в донбассе, референдумы на освобожденных территориях