https://ria.ru/20220924/referendum-1819172708.html
В Мариуполе готовы к нестандартным ситуациям на голосовании, заявил мэр
В Мариуполе готовы к нестандартным ситуациям на голосовании, заявил мэр - РИА Новости, 24.09.2022
В Мариуполе готовы к нестандартным ситуациям на голосовании, заявил мэр
Власти Мариуполя подстраховались и готовы к нестандартным ситуациям в ходе референдума, сообщил РИА Новости мэр города Константин Иващенко. РИА Новости, 24.09.2022
2022-09-24T15:38
2022-09-24T15:38
2022-09-24T16:23
в мире
донецкая народная республика
мариуполь
референдум в донбассе
референдумы на освобожденных территориях
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МАРИУПОЛЬ, 24 сен - РИА Новости. Власти Мариуполя подстраховались и готовы к нестандартным ситуациям в ходе референдума, сообщил РИА Новости мэр города Константин Иващенко."Пока на редкость спокойно. Никаких замечаний от наблюдателей у нас нет. Никаких провокационных действий тоже пока нет. Все проходит в плановом штатном режиме. Наши выездные комиссии работают как в полях. Конечно же, мы подстраховались и готовы к различным нестандартным ситуациям. Но, повторюсь, пока слава богу, их нет", - сказал Иващенко.Референдум по вопросу о вхождении в состав России стартовал в пятницу в ДНР и ЛНР, а также в Херсонской и Запорожской областях. Голосование продолжится пять дней, до 27 сентября.
https://ria.ru/20220924/nablyudateli-1819171798.html
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"На редкость спокойно" – мэр Мариуполя об обстановке на участках для голосования на референдуме
Голосование в Мариуполе проходит спокойно, замечаний от наблюдателей и каких-либо провокаций нет, рассказал РИА Новости мэр города Константин Иващенко.
2022-09-24T15:38
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PT0M41S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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в мире, донецкая народная республика, мариуполь, референдум в донбассе, референдумы на освобожденных территориях
В мире, Донецкая Народная Республика, Мариуполь, Референдум в Донбассе, Референдумы на освобожденных территориях
15:38 24.09.2022 (обновлено: 16:23 24.09.2022)
В Мариуполе готовы к нестандартным ситуациям на голосовании, заявил мэр
Мэр Мариуполя заявил, что в городе готовы к нестандартным ситуациям на голосовании