https://ria.ru/20220924/referendum-1819172315.html

В Херсоне иностранные наблюдатели увидят позицию жителей, заявил депутат

В Херсоне иностранные наблюдатели увидят позицию жителей, заявил депутат - РИА Новости, 24.09.2022

В Херсоне иностранные наблюдатели увидят позицию жителей, заявил депутат

Наблюдатели из Германии, Сербии, Египта и Франции работают на референдуме в Херсоне, они могут убедиться в добровольности волеизъявления жителей и увидеть их... РИА Новости, 24.09.2022

2022-09-24T15:36

2022-09-24T15:36

2022-09-24T15:37

в мире

артем туров

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МОСКВА, 24 сен - РИА Новости. Наблюдатели из Германии, Сербии, Египта и Франции работают на референдуме в Херсоне, они могут убедиться в добровольности волеизъявления жителей и увидеть их реальную позицию, заявил депутат Госдумы Артем Туров."На референдуме в Херсоне работают наблюдатели из Германии, Сербии, Египта и Франции", - приводят в пресс-службе "Единой России" слова Турова, который работает в составе пула международных наблюдателей.Отмечается, что иностранные наблюдатели могут убедиться в добровольности волеизъявления жителей и увидеть их реальную позицию. В Новой Каховке второй день очень активно идет голосование, а на участках собираются очереди."Мы видим, что люди ждали этого момента, чтобы выразить свое мнение по дальнейшей судьбе Херсонщины. На участках находятся в том числе международные наблюдатели, которые отсматривают, как идет процесс волеизъявления. Отмечают, что люди очень активны", - добавил Туров.Он уточнил, что минувшей ночью в Новой Каховке ВСУ обстреляли один из избирательных участков. Однако это не повлияло на проведение референдума."Никто не пострадал, голосование продолжается в штатном режиме", - подчеркнул он.Референдум по вопросу о вхождении в состав России стартовал в пятницу в Донецкой и Луганской народных республиках, а также в Херсонской и Запорожской областях. Голосование продолжится пять дней, до 27 сентября.С инициативой немедленно провести референдумы к властям регионов обратилась общественность. Как заявили представители республик и областей, вхождение в состав России обезопасит их территории и восстановит историческую справедливость. По их мнению, это решение крайне необходимо в условиях постоянных актов террора со стороны националистической власти Украины и членов НАТО, которые поставляют оружие для убийства мирного населения.Президент России Владимир Путин заявил в среду, что Россия поддержит решение, которое примут жители Донбасса, Запорожской и Херсонской областей.

https://ria.ru/20220924/nablyudateli-1819171798.html

https://ria.ru/20220924/energodar-1819169481.html

https://ria.ru/20220924/nablyudateli-1819166910.html

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в мире, артем туров, россия, херсон, германия, госдума рф, единая россия, вооруженные силы украины, референдумы на освобожденных территориях