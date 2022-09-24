15:36 24.09.2022 (обновлено: 15:37 24.09.2022)
В Херсоне иностранные наблюдатели увидят позицию жителей, заявил депутат
Депутат Туров: в Херсоне иностранные наблюдатели могут увидеть реальную позицию жителей
© Sputnik / Виктор ТолочкоДепутат Госдумы РФ Артем Туров
© Sputnik / Виктор Толочко
Депутат Госдумы РФ Артем Туров. Архивное фото
МОСКВА, 24 сен - РИА Новости. Наблюдатели из Германии, Сербии, Египта и Франции работают на референдуме в Херсоне, они могут убедиться в добровольности волеизъявления жителей и увидеть их реальную позицию, заявил депутат Госдумы Артем Туров.
"На референдуме в Херсоне работают наблюдатели из Германии, Сербии, Египта и Франции", - приводят в пресс-службе "Единой России" слова Турова, который работает в составе пула международных наблюдателей.
Отмечается, что иностранные наблюдатели могут убедиться в добровольности волеизъявления жителей и увидеть их реальную позицию. В Новой Каховке второй день очень активно идет голосование, а на участках собираются очереди.
"Мы видим, что люди ждали этого момента, чтобы выразить свое мнение по дальнейшей судьбе Херсонщины. На участках находятся в том числе международные наблюдатели, которые отсматривают, как идет процесс волеизъявления. Отмечают, что люди очень активны", - добавил Туров.
Он уточнил, что минувшей ночью в Новой Каховке ВСУ обстреляли один из избирательных участков. Однако это не повлияло на проведение референдума.
"Никто не пострадал, голосование продолжается в штатном режиме", - подчеркнул он.
Референдум по вопросу о вхождении в состав России стартовал в пятницу в Донецкой и Луганской народных республиках, а также в Херсонской и Запорожской областях. Голосование продолжится пять дней, до 27 сентября.
С инициативой немедленно провести референдумы к властям регионов обратилась общественность. Как заявили представители республик и областей, вхождение в состав России обезопасит их территории и восстановит историческую справедливость. По их мнению, это решение крайне необходимо в условиях постоянных актов террора со стороны националистической власти Украины и членов НАТО, которые поставляют оружие для убийства мирного населения.
Президент России Владимир Путин заявил в среду, что Россия поддержит решение, которое примут жители Донбасса, Запорожской и Херсонской областей.