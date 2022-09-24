Рейтинг@Mail.ru
В Херсоне иностранные наблюдатели увидят позицию жителей, заявил депутат - РИА Новости, 24.09.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220924/referendum-1819172315.html
В Херсоне иностранные наблюдатели увидят позицию жителей, заявил депутат
В Херсоне иностранные наблюдатели увидят позицию жителей, заявил депутат - РИА Новости, 24.09.2022
В Херсоне иностранные наблюдатели увидят позицию жителей, заявил депутат
Наблюдатели из Германии, Сербии, Египта и Франции работают на референдуме в Херсоне, они могут убедиться в добровольности волеизъявления жителей и увидеть их... РИА Новости, 24.09.2022
2022-09-24T15:36
2022-09-24T15:37
в мире
артем туров
россия
херсон
германия
госдума рф
единая россия
вооруженные силы украины
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/149667/15/1496671581_0:0:5370:3021_1920x0_80_0_0_997a8516abbd070202dea63734976254.jpg
МОСКВА, 24 сен - РИА Новости. Наблюдатели из Германии, Сербии, Египта и Франции работают на референдуме в Херсоне, они могут убедиться в добровольности волеизъявления жителей и увидеть их реальную позицию, заявил депутат Госдумы Артем Туров."На референдуме в Херсоне работают наблюдатели из Германии, Сербии, Египта и Франции", - приводят в пресс-службе "Единой России" слова Турова, который работает в составе пула международных наблюдателей.Отмечается, что иностранные наблюдатели могут убедиться в добровольности волеизъявления жителей и увидеть их реальную позицию. В Новой Каховке второй день очень активно идет голосование, а на участках собираются очереди."Мы видим, что люди ждали этого момента, чтобы выразить свое мнение по дальнейшей судьбе Херсонщины. На участках находятся в том числе международные наблюдатели, которые отсматривают, как идет процесс волеизъявления. Отмечают, что люди очень активны", - добавил Туров.Он уточнил, что минувшей ночью в Новой Каховке ВСУ обстреляли один из избирательных участков. Однако это не повлияло на проведение референдума."Никто не пострадал, голосование продолжается в штатном режиме", - подчеркнул он.Референдум по вопросу о вхождении в состав России стартовал в пятницу в Донецкой и Луганской народных республиках, а также в Херсонской и Запорожской областях. Голосование продолжится пять дней, до 27 сентября.С инициативой немедленно провести референдумы к властям регионов обратилась общественность. Как заявили представители республик и областей, вхождение в состав России обезопасит их территории и восстановит историческую справедливость. По их мнению, это решение крайне необходимо в условиях постоянных актов террора со стороны националистической власти Украины и членов НАТО, которые поставляют оружие для убийства мирного населения.Президент России Владимир Путин заявил в среду, что Россия поддержит решение, которое примут жители Донбасса, Запорожской и Херсонской областей.
https://ria.ru/20220924/nablyudateli-1819171798.html
https://ria.ru/20220924/energodar-1819169481.html
https://ria.ru/20220924/nablyudateli-1819166910.html
россия
херсон
германия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/149667/15/1496671581_349:0:5122:3580_1920x0_80_0_0_8faa1e7bf87272eb37aa1321cdd945be.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, артем туров, россия, херсон, германия, госдума рф, единая россия, вооруженные силы украины, референдумы на освобожденных территориях
В мире, Артем Туров, Россия, Херсон, Германия, Госдума РФ, Единая Россия, Вооруженные силы Украины, Референдумы на освобожденных территориях
15:36 24.09.2022 (обновлено: 15:37 24.09.2022)
 
В Херсоне иностранные наблюдатели увидят позицию жителей, заявил депутат

Депутат Туров: в Херсоне иностранные наблюдатели могут увидеть реальную позицию жителей

© Sputnik / Виктор ТолочкоДепутат Госдумы РФ Артем Туров
Депутат Госдумы РФ Артем Туров - РИА Новости, 1920, 24.09.2022
© Sputnik / Виктор Толочко
Депутат Госдумы РФ Артем Туров. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 24 сен - РИА Новости. Наблюдатели из Германии, Сербии, Египта и Франции работают на референдуме в Херсоне, они могут убедиться в добровольности волеизъявления жителей и увидеть их реальную позицию, заявил депутат Госдумы Артем Туров.
"На референдуме в Херсоне работают наблюдатели из Германии, Сербии, Египта и Франции", - приводят в пресс-службе "Единой России" слова Турова, который работает в составе пула международных наблюдателей.
Мужчина голосует на референдуме о присоединении Донецкой народной республики и Луганской народной республики к России - РИА Новости, 1920, 24.09.2022
Вчера, 15:32
Киев боится результатов референдума, заявил наблюдатель из Белоруссии
Отмечается, что иностранные наблюдатели могут убедиться в добровольности волеизъявления жителей и увидеть их реальную позицию. В Новой Каховке второй день очень активно идет голосование, а на участках собираются очереди.
"Мы видим, что люди ждали этого момента, чтобы выразить свое мнение по дальнейшей судьбе Херсонщины. На участках находятся в том числе международные наблюдатели, которые отсматривают, как идет процесс волеизъявления. Отмечают, что люди очень активны", - добавил Туров.
Он уточнил, что минувшей ночью в Новой Каховке ВСУ обстреляли один из избирательных участков. Однако это не повлияло на проведение референдума.
"Никто не пострадал, голосование продолжается в штатном режиме", - подчеркнул он.
Референдум по вопросу о вхождении в состав России стартовал в пятницу в Донецкой и Луганской народных республиках, а также в Херсонской и Запорожской областях. Голосование продолжится пять дней, до 27 сентября.
Стела при въезде на территорию Запорожской АЭС в Энергодаре - РИА Новости, 1920, 24.09.2022
Вчера, 15:20
ВСУ целятся в Энергодаре в районы, где расположены избирательные участки
С инициативой немедленно провести референдумы к властям регионов обратилась общественность. Как заявили представители республик и областей, вхождение в состав России обезопасит их территории и восстановит историческую справедливость. По их мнению, это решение крайне необходимо в условиях постоянных актов террора со стороны националистической власти Украины и членов НАТО, которые поставляют оружие для убийства мирного населения.
Президент России Владимир Путин заявил в среду, что Россия поддержит решение, которое примут жители Донбасса, Запорожской и Херсонской областей.
Это историческое событие – наблюдатель из Словакии о референдуме в Луганске - РИА Новости, 1920, 24.09.2022
Вчера, 14:58
Наблюдатель из Словакии назвала референдум в ЛНР историческим событием
 
В миреАртем ТуровРоссияХерсонГерманияГосдума РФЕдиная РоссияВооруженные силы УкраиныРеферендумы на освобожденных территориях
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала