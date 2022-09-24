https://ria.ru/20220924/referendum-1819169219.html

В Белгороде беженцы из ЛНР и ДНР проголосовали за "одну державу"

В Белгороде беженцы из ЛНР и ДНР проголосовали за "одну державу" - РИА Новости, 24.09.2022

В Белгороде беженцы из ЛНР и ДНР проголосовали за "одну державу"

Беженцы из Луганска и Донецка, проголосовавшие на выездном избирательном участке в Белгороде, надеются, что по итогам референдума их регионы будут с РФ как... РИА Новости, 24.09.2022

2022-09-24T15:17

2022-09-24T15:17

2022-09-24T15:17

игорь лазарев

россия

луганск

белгород

луганская народная республика

донецкая народная республика

референдум в донбассе

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/18/1819156490_0:95:3128:1854_1920x0_80_0_0_655792b7dc21b3c655c9b198b687900a.jpg

БЕЛГОРОД, 24 сен - РИА Новости. Беженцы из Луганска и Донецка, проголосовавшие на выездном избирательном участке в Белгороде, надеются, что по итогам референдума их регионы будут с РФ как "одна держава", об этом они рассказали корреспонденту РИА Новости в субботу, после того как проголосовали.Ранее председатель региональной избирательной комиссии Игорь Лазарев сообщил, что на территории Белгородской области будут работать зарубежные комиссии, три по ДНР, три по ЛНР и по одной комиссии по Херсонской и Запорожской областей."Проснулись и начала рассказывать девчонкам что такое референдум, говорю, это голосование, где Луганск официально пристроится к России, и мы будем теперь как одна большая держава. Ждали, надеялись все восемь лет что это произойдет, это помощь, это единая держава и только за", - рассказала беженка из Луганска Елена Михайлова.В Белгород она приехала с двумя дочками из Луганска в феврале из-за неспокойной ситуации, была тревога за детей. Она устроилась здесь на работу, девочки пошли в школу. Референдум вся их семья очень ждала.Уроженец Донецкой области Алексей Романенко в браке с супругой уже 65 лет, уехал из Светлодарска в декабре к сыну в Белгородский район. Рядом с их домом взорвалась мина, осколки повредили лавочку, на которой любила сидеть его супруга, и после этого они решили уехать к сыну в Россию."Надежды самые большие, вперед за Россию!" - ответил Алексей на вопрос о референдуме.Работает телефон колл-центра зарубежной комиссии по референдуму 8-800-200-00-20, где можно получить любую информацию как избирателям, так и людям, которые интересуются этим процессом.Референдум по вопросу о вхождении в состав России стартовал в пятницу в Донецкой и Луганской народных республиках, а также в Херсонской и Запорожской областях. Голосование продолжится пять дней, до 27 сентября.С инициативой немедленно провести референдумы к властям регионов обратилась общественность. Как заявили представители республик и областей, вхождение в состав России обезопасит их территории и восстановит историческую справедливость. По их мнению, это решение крайне необходимо в условиях постоянных актов террора со стороны националистической власти Украины и членов НАТО, которые поставляют оружие для убийства мирного населения.Президент России Владимир Путин заявил в среду, что Россия поддержит решение, которое примут жители Донбасса, Запорожской и Херсонской областей.

https://ria.ru/20220924/referendum-1819168809.html

https://ria.ru/20220924/golosovanie-1819163210.html

https://ria.ru/20220924/referendum-1819149275.html

россия

луганск

белгород

луганская народная республика

донецкая народная республика

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

игорь лазарев, россия, луганск, белгород, луганская народная республика, донецкая народная республика, референдум в донбассе