https://ria.ru/20220924/referendum-1819169219.html
В Белгороде беженцы из ЛНР и ДНР проголосовали за "одну державу"
В Белгороде беженцы из ЛНР и ДНР проголосовали за "одну державу" - РИА Новости, 24.09.2022
В Белгороде беженцы из ЛНР и ДНР проголосовали за "одну державу"
Беженцы из Луганска и Донецка, проголосовавшие на выездном избирательном участке в Белгороде, надеются, что по итогам референдума их регионы будут с РФ как... РИА Новости, 24.09.2022
2022-09-24T15:17
2022-09-24T15:17
2022-09-24T15:17
игорь лазарев
россия
луганск
белгород
луганская народная республика
донецкая народная республика
референдум в донбассе
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БЕЛГОРОД, 24 сен - РИА Новости. Беженцы из Луганска и Донецка, проголосовавшие на выездном избирательном участке в Белгороде, надеются, что по итогам референдума их регионы будут с РФ как "одна держава", об этом они рассказали корреспонденту РИА Новости в субботу, после того как проголосовали.Ранее председатель региональной избирательной комиссии Игорь Лазарев сообщил, что на территории Белгородской области будут работать зарубежные комиссии, три по ДНР, три по ЛНР и по одной комиссии по Херсонской и Запорожской областей."Проснулись и начала рассказывать девчонкам что такое референдум, говорю, это голосование, где Луганск официально пристроится к России, и мы будем теперь как одна большая держава. Ждали, надеялись все восемь лет что это произойдет, это помощь, это единая держава и только за", - рассказала беженка из Луганска Елена Михайлова.В Белгород она приехала с двумя дочками из Луганска в феврале из-за неспокойной ситуации, была тревога за детей. Она устроилась здесь на работу, девочки пошли в школу. Референдум вся их семья очень ждала.Уроженец Донецкой области Алексей Романенко в браке с супругой уже 65 лет, уехал из Светлодарска в декабре к сыну в Белгородский район. Рядом с их домом взорвалась мина, осколки повредили лавочку, на которой любила сидеть его супруга, и после этого они решили уехать к сыну в Россию."Надежды самые большие, вперед за Россию!" - ответил Алексей на вопрос о референдуме.Работает телефон колл-центра зарубежной комиссии по референдуму 8-800-200-00-20, где можно получить любую информацию как избирателям, так и людям, которые интересуются этим процессом.Референдум по вопросу о вхождении в состав России стартовал в пятницу в Донецкой и Луганской народных республиках, а также в Херсонской и Запорожской областях. Голосование продолжится пять дней, до 27 сентября.С инициативой немедленно провести референдумы к властям регионов обратилась общественность. Как заявили представители республик и областей, вхождение в состав России обезопасит их территории и восстановит историческую справедливость. По их мнению, это решение крайне необходимо в условиях постоянных актов террора со стороны националистической власти Украины и членов НАТО, которые поставляют оружие для убийства мирного населения.Президент России Владимир Путин заявил в среду, что Россия поддержит решение, которое примут жители Донбасса, Запорожской и Херсонской областей.
https://ria.ru/20220924/referendum-1819168809.html
https://ria.ru/20220924/golosovanie-1819163210.html
https://ria.ru/20220924/referendum-1819149275.html
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луганск
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internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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игорь лазарев, россия, луганск, белгород, луганская народная республика, донецкая народная республика, референдум в донбассе
Игорь Лазарев, Россия, Луганск, Белгород, Луганская Народная Республика, Донецкая Народная Республика, Референдум в Донбассе
БЕЛГОРОД, 24 сен - РИА Новости. Беженцы из Луганска и Донецка, проголосовавшие на выездном избирательном участке в Белгороде, надеются, что по итогам референдума их регионы будут с РФ как "одна держава", об этом они рассказали корреспонденту РИА Новости в субботу, после того как проголосовали.
Ранее председатель региональной избирательной комиссии Игорь Лазарев
сообщил, что на территории Белгородской области
будут работать зарубежные комиссии, три по ДНР
, три по ЛНР
и по одной комиссии по Херсонской и Запорожской областей
.
"Проснулись и начала рассказывать девчонкам что такое референдум, говорю, это голосование, где Луганск официально пристроится к России, и мы будем теперь как одна большая держава. Ждали, надеялись все восемь лет что это произойдет, это помощь, это единая держава и только за", - рассказала беженка из Луганска Елена Михайлова.
В Белгород она приехала с двумя дочками из Луганска в феврале из-за неспокойной ситуации, была тревога за детей. Она устроилась здесь на работу, девочки пошли в школу. Референдум вся их семья очень ждала.
Уроженец Донецкой области
Алексей Романенко в браке с супругой уже 65 лет, уехал из Светлодарска
в декабре к сыну в Белгородский район
. Рядом с их домом взорвалась мина, осколки повредили лавочку, на которой любила сидеть его супруга, и после этого они решили уехать к сыну в Россию.
"Надежды самые большие, вперед за Россию!" - ответил Алексей на вопрос о референдуме.
Работает телефон колл-центра зарубежной комиссии по референдуму 8-800-200-00-20, где можно получить любую информацию как избирателям, так и людям, которые интересуются этим процессом.
Референдум по вопросу о вхождении в состав России стартовал в пятницу в Донецкой и Луганской народных республиках, а также в Херсонской и Запорожской областях. Голосование продолжится пять дней, до 27 сентября.
С инициативой немедленно провести референдумы к властям регионов обратилась общественность. Как заявили представители республик и областей, вхождение в состав России обезопасит их территории и восстановит историческую справедливость. По их мнению, это решение крайне необходимо в условиях постоянных актов террора со стороны националистической власти Украины
и членов НАТО
, которые поставляют оружие для убийства мирного населения.
Президент России Владимир Путин
заявил в среду, что Россия поддержит решение, которое примут жители Донбасса
, Запорожской и Херсонской областей
.