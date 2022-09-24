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В Херсонской области раскритиковали заявления Запада о референдуме - РИА Новости, 24.09.2022
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В Херсонской области раскритиковали заявления Запада о референдуме
В Херсонской области раскритиковали заявления Запада о референдуме - РИА Новости, 24.09.2022
В Херсонской области раскритиковали заявления Запада о референдуме
Заявления, разгоняемые западными СМИ, по поводу референдумов в Донбассе - не что иное как проявление политики двойных стандартов, заявила глава избирательной... РИА Новости, 24.09.2022
2022-09-24T15:13
2022-09-24T15:13
в мире
херсонская область
референдумы на освобожденных территориях
референдум в донбассе
россия
донбасс
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ХЕРСОН, 24 сен - РИА Новости. Заявления, разгоняемые западными СМИ, по поводу референдумов в Донбассе - не что иное как проявление политики двойных стандартов, заявила глава избирательной комиссии Херсонской области Марина Захарова."Хотелось бы обратить внимание, что проведение референдума довольно-таки широко известны в мире, и говорить о том, что предоставление права Запорожской, Херсонской (областям - ред.)... и республикам Донбасса определять свой выбор - это имитация, не что иное как проявление политики двойных стандартов", - сказала Захарова журналистам в субботу.Референдум по вопросу о вхождении в состав России стартовал в пятницу в Донецкой и Луганской народных республиках, а также в Херсонской и Запорожской областях. Голосование продолжится пять дней, до 27 сентября.С инициативой немедленно провести референдумы к властям регионов обратилась общественность. Как заявили представители республик и областей, вхождение в состав России обезопасит их территории и восстановит историческую справедливость. По их мнению, это решение крайне необходимо в условиях постоянных актов террора со стороны националистической власти Украины и членов НАТО, которые поставляют оружие для убийства мирного населения.Президент России Владимир Путин заявил в среду, что Россия поддержит решение, которое примут жители Донбасса, Запорожской и Херсонской областей.
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в мире, херсонская область , референдумы на освобожденных территориях, референдум в донбассе, россия, донбасс
В мире, Херсонская область , Референдумы на освобожденных территориях, Референдум в Донбассе, Россия, Донбасс
15:13 24.09.2022
 
В Херсонской области раскритиковали заявления Запада о референдуме

В Херсонской области назвали слова Запада о референдуме проявлением двойных стандартов

© РИА Новости / Дмитрий Макеев / Перейти в медиабанкБилборд в Херсоне
Билборд в Херсоне - РИА Новости, 1920, 24.09.2022
© РИА Новости / Дмитрий Макеев
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Билборд в Херсоне. Архивное фото
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ХЕРСОН, 24 сен - РИА Новости. Заявления, разгоняемые западными СМИ, по поводу референдумов в Донбассе - не что иное как проявление политики двойных стандартов, заявила глава избирательной комиссии Херсонской области Марина Захарова.
"Хотелось бы обратить внимание, что проведение референдума довольно-таки широко известны в мире, и говорить о том, что предоставление права Запорожской, Херсонской (областям - ред.)... и республикам Донбасса определять свой выбор - это имитация, не что иное как проявление политики двойных стандартов", - сказала Захарова журналистам в субботу.
Медиацентр в Донецке, освещающий прохождение референдума о вступлении Донецкой народной республики в состав РФ - РИА Новости, 1920, 24.09.2022
14:39
Украина использует все ресурсы, чтобы сорвать референдумы, заявила Мизулина
Референдум по вопросу о вхождении в состав России стартовал в пятницу в Донецкой и Луганской народных республиках, а также в Херсонской и Запорожской областях. Голосование продолжится пять дней, до 27 сентября.
С инициативой немедленно провести референдумы к властям регионов обратилась общественность. Как заявили представители республик и областей, вхождение в состав России обезопасит их территории и восстановит историческую справедливость. По их мнению, это решение крайне необходимо в условиях постоянных актов террора со стороны националистической власти Украины и членов НАТО, которые поставляют оружие для убийства мирного населения.
Президент России Владимир Путин заявил в среду, что Россия поддержит решение, которое примут жители Донбасса, Запорожской и Херсонской областей.
Паспорт гражданина Луганской народной республики в обложке с Россией в сердце - РИА Новости, 1920, 24.09.2022
15:05
В ЛНР аккредитовали международных наблюдателей для работы на референдуме
 
В миреХерсонская областьРеферендумы на освобожденных территорияхРеферендум в ДонбассеРоссияДонбасс
 
 
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