https://ria.ru/20220924/referendum-1819168809.html

В Херсонской области раскритиковали заявления Запада о референдуме

В Херсонской области раскритиковали заявления Запада о референдуме - РИА Новости, 24.09.2022

В Херсонской области раскритиковали заявления Запада о референдуме

Заявления, разгоняемые западными СМИ, по поводу референдумов в Донбассе - не что иное как проявление политики двойных стандартов, заявила глава избирательной... РИА Новости, 24.09.2022

2022-09-24T15:13

2022-09-24T15:13

2022-09-24T15:13

в мире

херсонская область

референдумы на освобожденных территориях

референдум в донбассе

россия

донбасс

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ХЕРСОН, 24 сен - РИА Новости. Заявления, разгоняемые западными СМИ, по поводу референдумов в Донбассе - не что иное как проявление политики двойных стандартов, заявила глава избирательной комиссии Херсонской области Марина Захарова."Хотелось бы обратить внимание, что проведение референдума довольно-таки широко известны в мире, и говорить о том, что предоставление права Запорожской, Херсонской (областям - ред.)... и республикам Донбасса определять свой выбор - это имитация, не что иное как проявление политики двойных стандартов", - сказала Захарова журналистам в субботу.Референдум по вопросу о вхождении в состав России стартовал в пятницу в Донецкой и Луганской народных республиках, а также в Херсонской и Запорожской областях. Голосование продолжится пять дней, до 27 сентября.С инициативой немедленно провести референдумы к властям регионов обратилась общественность. Как заявили представители республик и областей, вхождение в состав России обезопасит их территории и восстановит историческую справедливость. По их мнению, это решение крайне необходимо в условиях постоянных актов террора со стороны националистической власти Украины и членов НАТО, которые поставляют оружие для убийства мирного населения.Президент России Владимир Путин заявил в среду, что Россия поддержит решение, которое примут жители Донбасса, Запорожской и Херсонской областей.

https://ria.ru/20220924/golosovanie-1819163210.html

https://ria.ru/20220924/nablyudateli-1819168036.html

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донбасс

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, херсонская область , референдумы на освобожденных территориях, референдум в донбассе, россия, донбасс