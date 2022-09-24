https://ria.ru/20220924/referendum-1819163999.html

Депутат ГД рассказал о зарубежных наблюдателях на референдумах в Донбассе

Депутат ГД рассказал о зарубежных наблюдателях на референдумах в Донбассе - РИА Новости, 24.09.2022

Депутат ГД рассказал о зарубежных наблюдателях на референдумах в Донбассе

Международные наблюдатели на референдумах в Донбассе уверены в том, что голосование состоится, они убедились в четкой организации и легитимности процесса,... РИА Новости, 24.09.2022

2022-09-24T14:43

2022-09-24T14:43

2022-09-24T14:43

виктор пинский

донбасс

донецкая народная республика

италия

госдума рф

единая россия

референдум в донбассе

в мире

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МОСКВА, 24 сен - РИА Новости. Международные наблюдатели на референдумах в Донбассе уверены в том, что голосование состоится, они убедились в четкой организации и легитимности процесса, заявил депутат Госдумы Виктор Пинский.Как сообщил депутат, работающий в пуле международных наблюдателей, в Амвросиевском районе ДНР за ходом голосования следят 10 наблюдателей из Италии."Когда они сюда ехали, все СМИ говорили о том, что здесь людей под дулами автоматов заставляют приходить и голосовать. Они увидели совершенно обратное: все четко организовано, люди спокойно, добровольно отдают свой голос. И они уверены, что референдум состоится", - передает слова политика Telegram-канал "Единой России".Референдум по вопросу вхождения в состав России стартовал 23 сентября в Донецкой и Луганской народных республиках, а также в Херсонской и Запорожской областях. Голосование продолжится пять дней, до 27 сентября.

https://ria.ru/20220924/referendum-1819139912.html

донбасс

донецкая народная республика

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