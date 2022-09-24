https://ria.ru/20220924/referendum-1819163715.html

Музыканты мариупольского оркестра рассказали об отношении к референдуму

Музыканты мариупольского оркестра рассказали об отношении к референдуму - РИА Новости, 24.09.2022

Музыканты мариупольского оркестра рассказали об отношении к референдуму

Дирижер и артисты эстрадно-симфонического оркестра Мариуполя сказали, что позитивно относятся к референдуму о вхождении ДНР в состав России, давно его ждали и... РИА Новости, 24.09.2022

2022-09-24T14:42

2022-09-24T14:42

2022-09-24T14:42

россия

москва

мариуполь

донецкая народная республика

референдум в донбассе

референдумы на освобожденных территориях

владимир путин

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МАРИУПОЛЬ, 23 сен - РИА Новости. Дирижер и артисты эстрадно-симфонического оркестра Мариуполя сказали, что позитивно относятся к референдуму о вхождении ДНР в состав России, давно его ждали и хотят воссоединения с Россией."Мое отношение к референдум какое? Если учесть мое личное мнение, а я выходец из Советского Союза и я бывший военный. Конечно, отношение положительное", - сказал дирижер оркестра Василий Шакулов корреспонденту РИА Новости."Отношение к референдуму очень даже положительное. Поскольку все мы ждали этот референдум на протяжении долгого времени. Большинство из нас родилось под звон курантов. Так что все будет хорошо", - сказал басгитарист оркестра Александр Кучеев."Я с детства училась в Москве. В Центральной музыкальной школе при консерватории. Я всегда была в Советском Союзе, в России. В 2014 году у нас уже был референдум. Вышли все, проголосовали. Мы хотим быть с Россией. Нас долго очень разъединяли. Мы хотим быть вместе и мы все пойдем на референдум", - сказала артистка оркестра Татьяна Глазкова."Я хочу сказать, что мы этого долго ждали. В 2014 году, все не дадут соврать, у нас весь город поднялся так, что я такого до сих пор не видел. У нас очереди были сумасшедшие на референдум. Поэтому я руками и ногами за. Слава России! Победа будет за нами! Молодцы! Так держать!", сказал артист оркестра Мариуполя Сергей.Референдум по вопросу о вхождении в состав России стартовал в пятницу в Донецкой и Луганской народных республиках, а также в Херсонской и Запорожской областях. Голосование продолжится пять дней, до 27 сентября.С инициативой немедленно провести референдумы к властям регионов обратилась общественность. Как заявили представители республик и областей, вхождение в состав России обезопасит их территории и восстановит историческую справедливость. По их мнению, это решение крайне необходимо в условиях постоянных актов террора со стороны националистической власти Украины и членов НАТО, которые поставляют оружие для убийства мирного населения.Президент России Владимир Путин заявил в среду, что Россия поддержит решение, которое примут жители Донбасса, Запорожской и Херсонской областей.

https://ria.ru/20220924/referendum-1819159516.html

https://ria.ru/20220924/golosovanie-1819141293.html

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донецкая народная республика

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дирижер и музыканты оркестра Мариуполя об отношении к референдуму Дирижер и музыканты оркестра Мариуполя рассказали о своем отношении к референдуму 2022-09-24T14:42 true PT1M55S

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Екатерина Зайцева

россия, москва, мариуполь, донецкая народная республика, референдум в донбассе, референдумы на освобожденных территориях, владимир путин