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Музыканты мариупольского оркестра рассказали об отношении к референдуму - РИА Новости, 24.09.2022
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Музыканты мариупольского оркестра рассказали об отношении к референдуму
Музыканты мариупольского оркестра рассказали об отношении к референдуму - РИА Новости, 24.09.2022
Музыканты мариупольского оркестра рассказали об отношении к референдуму
Дирижер и артисты эстрадно-симфонического оркестра Мариуполя сказали, что позитивно относятся к референдуму о вхождении ДНР в состав России, давно его ждали и... РИА Новости, 24.09.2022
2022-09-24T14:42
2022-09-24T14:42
россия
москва
мариуполь
донецкая народная республика
референдум в донбассе
референдумы на освобожденных территориях
владимир путин
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МАРИУПОЛЬ, 23 сен - РИА Новости. Дирижер и артисты эстрадно-симфонического оркестра Мариуполя сказали, что позитивно относятся к референдуму о вхождении ДНР в состав России, давно его ждали и хотят воссоединения с Россией."Мое отношение к референдум какое? Если учесть мое личное мнение, а я выходец из Советского Союза и я бывший военный. Конечно, отношение положительное", - сказал дирижер оркестра Василий Шакулов корреспонденту РИА Новости."Отношение к референдуму очень даже положительное. Поскольку все мы ждали этот референдум на протяжении долгого времени. Большинство из нас родилось под звон курантов. Так что все будет хорошо", - сказал басгитарист оркестра Александр Кучеев."Я с детства училась в Москве. В Центральной музыкальной школе при консерватории. Я всегда была в Советском Союзе, в России. В 2014 году у нас уже был референдум. Вышли все, проголосовали. Мы хотим быть с Россией. Нас долго очень разъединяли. Мы хотим быть вместе и мы все пойдем на референдум", - сказала артистка оркестра Татьяна Глазкова."Я хочу сказать, что мы этого долго ждали. В 2014 году, все не дадут соврать, у нас весь город поднялся так, что я такого до сих пор не видел. У нас очереди были сумасшедшие на референдум. Поэтому я руками и ногами за. Слава России! Победа будет за нами! Молодцы! Так держать!", сказал артист оркестра Мариуполя Сергей.Референдум по вопросу о вхождении в состав России стартовал в пятницу в Донецкой и Луганской народных республиках, а также в Херсонской и Запорожской областях. Голосование продолжится пять дней, до 27 сентября.С инициативой немедленно провести референдумы к властям регионов обратилась общественность. Как заявили представители республик и областей, вхождение в состав России обезопасит их территории и восстановит историческую справедливость. По их мнению, это решение крайне необходимо в условиях постоянных актов террора со стороны националистической власти Украины и членов НАТО, которые поставляют оружие для убийства мирного населения.Президент России Владимир Путин заявил в среду, что Россия поддержит решение, которое примут жители Донбасса, Запорожской и Херсонской областей.
https://ria.ru/20220924/referendum-1819159516.html
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https://ria.ru/20220924/referendum-1819139142.html
россия
москва
мариуполь
донецкая народная республика
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7 495 645-6601
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Дирижер и музыканты оркестра Мариуполя об отношении к референдуму
Дирижер и музыканты оркестра Мариуполя рассказали о своем отношении к референдуму
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россия, москва, мариуполь, донецкая народная республика, референдум в донбассе, референдумы на освобожденных территориях, владимир путин
Россия, Москва, Мариуполь, Донецкая Народная Республика, Референдум в Донбассе, Референдумы на освобожденных территориях, Владимир Путин
14:42 24.09.2022
 
Музыканты мариупольского оркестра рассказали об отношении к референдуму

Музыканты мариупольского оркестра заявили, что позитивно относятся к референдуму

Читать ria.ru в
МАРИУПОЛЬ, 23 сен - РИА Новости. Дирижер и артисты эстрадно-симфонического оркестра Мариуполя сказали, что позитивно относятся к референдуму о вхождении ДНР в состав России, давно его ждали и хотят воссоединения с Россией.
"Мое отношение к референдум какое? Если учесть мое личное мнение, а я выходец из Советского Союза и я бывший военный. Конечно, отношение положительное", - сказал дирижер оркестра Василий Шакулов корреспонденту РИА Новости.
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"Отношение к референдуму очень даже положительное. Поскольку все мы ждали этот референдум на протяжении долгого времени. Большинство из нас родилось под звон курантов. Так что все будет хорошо", - сказал басгитарист оркестра Александр Кучеев.
"Я с детства училась в Москве. В Центральной музыкальной школе при консерватории. Я всегда была в Советском Союзе, в России. В 2014 году у нас уже был референдум. Вышли все, проголосовали. Мы хотим быть с Россией. Нас долго очень разъединяли. Мы хотим быть вместе и мы все пойдем на референдум", - сказала артистка оркестра Татьяна Глазкова.
"Я хочу сказать, что мы этого долго ждали. В 2014 году, все не дадут соврать, у нас весь город поднялся так, что я такого до сих пор не видел. У нас очереди были сумасшедшие на референдум. Поэтому я руками и ногами за. Слава России! Победа будет за нами! Молодцы! Так держать!", сказал артист оркестра Мариуполя Сергей.
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Референдум по вопросу о вхождении в состав России стартовал в пятницу в Донецкой и Луганской народных республиках, а также в Херсонской и Запорожской областях. Голосование продолжится пять дней, до 27 сентября.
С инициативой немедленно провести референдумы к властям регионов обратилась общественность. Как заявили представители республик и областей, вхождение в состав России обезопасит их территории и восстановит историческую справедливость. По их мнению, это решение крайне необходимо в условиях постоянных актов террора со стороны националистической власти Украины и членов НАТО, которые поставляют оружие для убийства мирного населения.
Президент России Владимир Путин заявил в среду, что Россия поддержит решение, которое примут жители Донбасса, Запорожской и Херсонской областей.
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РоссияМоскваМариупольДонецкая Народная РеспубликаРеферендум в ДонбассеРеферендумы на освобожденных территорияхВладимир Путин
 
 
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