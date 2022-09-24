Жители освобожденных территорий голосуют на избирательных участках в России

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В Москве, Курске и Волгограде в пятницу стартовало голосование в рамках референдума о вхождении ДНР, ЛНР, подконтрольных РФ территорий Херсонской и Запорожской областей в состав России. Мероприятие продлится до 27 сентября включительно.