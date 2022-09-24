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Жители освобожденных территорий голосуют на избирательных участках в России
Жители освобожденных территорий голосуют на избирательных участках в России - РИА Новости, 24.09.2022
Жители освобожденных территорий голосуют на избирательных участках в России
В Москве, Курске и Волгограде в пятницу стартовало голосование в рамках референдума о вхождении ДНР, ЛНР, подконтрольных РФ территорий Херсонской и Запорожской областей в состав России. Мероприятие продлится до 27 сентября включительно.
2022-09-24T13:27
2022-09-24T13:27
2022-09-24T13:36
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"Не верю, что это с нами происходит" – референдум в Москве, Курске и Волгограде
В Москве, Курске и Волгограде в пятницу стартовало голосование в рамках референдума о вхождении ДНР, ЛНР, подконтрольных РФ территорий Херсонской и Запорожской областей в состав России. Мероприятие продлится до 27 сентября включительно.
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РИА Новости
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видео, референдум, лнр, днр, херсонская область , запорожская область
Видео, Референдум, ЛНР, ДНР, Херсонская область , Запорожская область
Жители освобожденных территорий голосуют на избирательных участках в России
В Москве, Курске и Волгограде в пятницу стартовало голосование в рамках референдума о вхождении ДНР, ЛНР, подконтрольных РФ территорий Херсонской и Запорожской областей в состав России. Мероприятие продлится до 27 сентября включительно.
2022-09-24T13:27
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13:27 24.09.2022 (обновлено: 13:36 24.09.2022)
Жители освобожденных территорий голосуют на избирательных участках в России
В Москве, Курске и Волгограде в пятницу стартовало голосование в рамках референдума о вхождении ДНР, ЛНР, подконтрольных РФ территорий Херсонской и Запорожской областей в состав России. Мероприятие продлится до 27 сентября включительно.