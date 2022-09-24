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Жительница ЛНР в Перми рассказала, что участвует в референдуме с надеждой - РИА Новости, 24.09.2022
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Жительница ЛНР в Перми рассказала, что участвует в референдуме с надеждой
Жительница ЛНР в Перми рассказала, что участвует в референдуме с надеждой - РИА Новости, 24.09.2022
Жительница ЛНР в Перми рассказала, что участвует в референдуме с надеждой
Приехавшая от обстрелов в Пермь жительница ЛНР поддержала на референдуме присоединение республики к России и надеется, что процедура приведет к миру. РИА Новости, 24.09.2022
2022-09-24T13:14
2022-09-24T13:14
россия
луганская народная республика
лисичанск
пермь
пермский край
референдум в донбассе
референдумы на освобожденных территориях
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ПЕРМЬ, 24 сен - РИА Новости. Приехавшая от обстрелов в Пермь жительница ЛНР поддержала на референдуме присоединение республики к России и надеется, что процедура приведет к миру.Как рассказала корреспонденту РИА Новости жительница Лисичанска Ангелина Ивановна, она приехала в Пермь в сентябре, поскольку боится за свою жизнь из-за обстрелов. В Пермском крае у пенсионерки живет сын."Я только за мир. Ждем завершения референдума, чтобы сын мог приехать ко мне, а я могла свободно приехать к нему. Конечно, поддерживаю (присоединение ЛНР к России), нет никаких сомнений... Надеюсь на мир. И надеюсь, что появятся вода, газ, свет", - подчеркнула собеседница агентства."В нашем девятиэтажном доме в Лисичанске осталось пять человек. В окно моей спальни прилетел осколок, недавно поставила стекло. В лес за грибами не сходишь, на кладбище не пошла - танки стоят, постоянно слышны эти свистящие звуки. Каждый раз не знаешь, куда ударит. Воды там нет, каждый раз ходишь за ней с пятилитровыми баклажками. Разбомбили пекарню, хлеб по булке давали, за ним в 12 ночи вставали... Я приехала, чтобы просто посидеть в тишине, нормально помыться", - рассказала Ангелина Ивановна.Она добавила, что несмотря на происходящее, очень привязана к дому, планирует туда вернуться в октябре и возлагает большие надежды на референдум. На Украине женщина прожила 50 лет, похоронила там маму, мужа и младшего сына. Сейчас Ангелина Ивановна на пенсии, много лет она работала учителем физкультуры в лисичанской школе, которая сейчас тоже разрушена.Референдум по вопросу о вхождении в состав России стартовал в пятницу в Донецкой и Луганской народных республиках, а также в Херсонской и Запорожской областях. Голосование продолжится пять дней, до 27 сентября.Жители этих территорий, которые сейчас проживают в Пермском крае, голосуют на участке в общественном центре "Энергия" на улице Монастырской в Перми, а также с помощью выездного голосования.С инициативой немедленно провести референдумы к властям регионов обратилась общественность. Как заявили представители республик и областей, вхождение в состав России обезопасит их территории и восстановит историческую справедливость. По их мнению, это решение крайне необходимо в условиях постоянных актов террора со стороны власти Украины и членов НАТО, которые поставляют оружие для убийства мирного населения.Президент России Владимир Путин заявил в среду, что Россия поддержит решение, которое примут жители Донбасса, Запорожской и Херсонской областей.
https://ria.ru/20220924/zelenskiy-1819146311.html
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https://ria.ru/20220924/golosovanie-1819113410.html
россия
луганская народная республика
лисичанск
пермь
пермский край
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россия, луганская народная республика, лисичанск, пермь, пермский край, референдум в донбассе, референдумы на освобожденных территориях
Россия, Луганская Народная Республика, Лисичанск, Пермь, Пермский край, Референдум в Донбассе, Референдумы на освобожденных территориях
13:14 24.09.2022
 
Жительница ЛНР в Перми рассказала, что участвует в референдуме с надеждой

Жительница ЛНР, голосовавшая в Перми, рассказала, что участвует в референдуме с надеждой

© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в медиабанкГолосование на референдуме о присоединении Донецкой народной республики и Луганской народной республики к России
Голосование на референдуме о присоединении Донецкой народной республики и Луганской народной республики к России - РИА Новости, 1920, 24.09.2022
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Голосование на референдуме о присоединении Донецкой народной республики и Луганской народной республики к России
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ПЕРМЬ, 24 сен - РИА Новости. Приехавшая от обстрелов в Пермь жительница ЛНР поддержала на референдуме присоединение республики к России и надеется, что процедура приведет к миру.
Как рассказала корреспонденту РИА Новости жительница Лисичанска Ангелина Ивановна, она приехала в Пермь в сентябре, поскольку боится за свою жизнь из-за обстрелов. В Пермском крае у пенсионерки живет сын.
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"Я только за мир. Ждем завершения референдума, чтобы сын мог приехать ко мне, а я могла свободно приехать к нему. Конечно, поддерживаю (присоединение ЛНР к России), нет никаких сомнений... Надеюсь на мир. И надеюсь, что появятся вода, газ, свет", - подчеркнула собеседница агентства.
"В нашем девятиэтажном доме в Лисичанске осталось пять человек. В окно моей спальни прилетел осколок, недавно поставила стекло. В лес за грибами не сходишь, на кладбище не пошла - танки стоят, постоянно слышны эти свистящие звуки. Каждый раз не знаешь, куда ударит. Воды там нет, каждый раз ходишь за ней с пятилитровыми баклажками. Разбомбили пекарню, хлеб по булке давали, за ним в 12 ночи вставали... Я приехала, чтобы просто посидеть в тишине, нормально помыться", - рассказала Ангелина Ивановна.
Она добавила, что несмотря на происходящее, очень привязана к дому, планирует туда вернуться в октябре и возлагает большие надежды на референдум. На Украине женщина прожила 50 лет, похоронила там маму, мужа и младшего сына. Сейчас Ангелина Ивановна на пенсии, много лет она работала учителем физкультуры в лисичанской школе, которая сейчас тоже разрушена.
Женщина на выездном голосовании на референдуме в Луганской Народной Республике - РИА Новости, 1920, 24.09.2022
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В ОП рассказали о явке в первый день на референдумах по вхождению в Россию
Референдум по вопросу о вхождении в состав России стартовал в пятницу в Донецкой и Луганской народных республиках, а также в Херсонской и Запорожской областях. Голосование продолжится пять дней, до 27 сентября.
Жители этих территорий, которые сейчас проживают в Пермском крае, голосуют на участке в общественном центре "Энергия" на улице Монастырской в Перми, а также с помощью выездного голосования.
С инициативой немедленно провести референдумы к властям регионов обратилась общественность. Как заявили представители республик и областей, вхождение в состав России обезопасит их территории и восстановит историческую справедливость. По их мнению, это решение крайне необходимо в условиях постоянных актов террора со стороны власти Украины и членов НАТО, которые поставляют оружие для убийства мирного населения.
Президент России Владимир Путин заявил в среду, что Россия поддержит решение, которое примут жители Донбасса, Запорожской и Херсонской областей.
Мужчина голосует на референдуме о присоединении Луганской народной республики к России - РИА Новости, 1920, 24.09.2022
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В ЛНР стартовал второй день референдума о присоединении к России
 
РоссияЛуганская Народная РеспубликаЛисичанскПермьПермский крайРеферендум в ДонбассеРеферендумы на освобожденных территориях
 
 
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