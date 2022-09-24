https://ria.ru/20220924/referendum-1819147809.html

Жительница ЛНР в Перми рассказала, что участвует в референдуме с надеждой

Жительница ЛНР в Перми рассказала, что участвует в референдуме с надеждой - РИА Новости, 24.09.2022

Жительница ЛНР в Перми рассказала, что участвует в референдуме с надеждой

Приехавшая от обстрелов в Пермь жительница ЛНР поддержала на референдуме присоединение республики к России и надеется, что процедура приведет к миру. РИА Новости, 24.09.2022

2022-09-24T13:14

2022-09-24T13:14

2022-09-24T13:14

россия

луганская народная республика

лисичанск

пермь

пермский край

референдум в донбассе

референдумы на освобожденных территориях

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/17/1819013829_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_2279136d9a002949a8d9d264b17301c7.jpg

ПЕРМЬ, 24 сен - РИА Новости. Приехавшая от обстрелов в Пермь жительница ЛНР поддержала на референдуме присоединение республики к России и надеется, что процедура приведет к миру.Как рассказала корреспонденту РИА Новости жительница Лисичанска Ангелина Ивановна, она приехала в Пермь в сентябре, поскольку боится за свою жизнь из-за обстрелов. В Пермском крае у пенсионерки живет сын."Я только за мир. Ждем завершения референдума, чтобы сын мог приехать ко мне, а я могла свободно приехать к нему. Конечно, поддерживаю (присоединение ЛНР к России), нет никаких сомнений... Надеюсь на мир. И надеюсь, что появятся вода, газ, свет", - подчеркнула собеседница агентства."В нашем девятиэтажном доме в Лисичанске осталось пять человек. В окно моей спальни прилетел осколок, недавно поставила стекло. В лес за грибами не сходишь, на кладбище не пошла - танки стоят, постоянно слышны эти свистящие звуки. Каждый раз не знаешь, куда ударит. Воды там нет, каждый раз ходишь за ней с пятилитровыми баклажками. Разбомбили пекарню, хлеб по булке давали, за ним в 12 ночи вставали... Я приехала, чтобы просто посидеть в тишине, нормально помыться", - рассказала Ангелина Ивановна.Она добавила, что несмотря на происходящее, очень привязана к дому, планирует туда вернуться в октябре и возлагает большие надежды на референдум. На Украине женщина прожила 50 лет, похоронила там маму, мужа и младшего сына. Сейчас Ангелина Ивановна на пенсии, много лет она работала учителем физкультуры в лисичанской школе, которая сейчас тоже разрушена.Референдум по вопросу о вхождении в состав России стартовал в пятницу в Донецкой и Луганской народных республиках, а также в Херсонской и Запорожской областях. Голосование продолжится пять дней, до 27 сентября.Жители этих территорий, которые сейчас проживают в Пермском крае, голосуют на участке в общественном центре "Энергия" на улице Монастырской в Перми, а также с помощью выездного голосования.С инициативой немедленно провести референдумы к властям регионов обратилась общественность. Как заявили представители республик и областей, вхождение в состав России обезопасит их территории и восстановит историческую справедливость. По их мнению, это решение крайне необходимо в условиях постоянных актов террора со стороны власти Украины и членов НАТО, которые поставляют оружие для убийства мирного населения.Президент России Владимир Путин заявил в среду, что Россия поддержит решение, которое примут жители Донбасса, Запорожской и Херсонской областей.

https://ria.ru/20220924/zelenskiy-1819146311.html

https://ria.ru/20220924/yavka-1819126502.html

https://ria.ru/20220924/golosovanie-1819113410.html

россия

луганская народная республика

лисичанск

пермь

пермский край

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

россия, луганская народная республика, лисичанск, пермь, пермский край, референдум в донбассе, референдумы на освобожденных территориях