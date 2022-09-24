Жительница ЛНР в Перми рассказала, что участвует в референдуме с надеждой
Жительница ЛНР, голосовавшая в Перми, рассказала, что участвует в референдуме с надеждой
© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в медиабанкГолосование на референдуме о присоединении Донецкой народной республики и Луганской народной республики к России
Голосование на референдуме о присоединении Донецкой народной республики и Луганской народной республики к России
ПЕРМЬ, 24 сен - РИА Новости. Приехавшая от обстрелов в Пермь жительница ЛНР поддержала на референдуме присоединение республики к России и надеется, что процедура приведет к миру.
Как рассказала корреспонденту РИА Новости жительница Лисичанска Ангелина Ивановна, она приехала в Пермь в сентябре, поскольку боится за свою жизнь из-за обстрелов. В Пермском крае у пенсионерки живет сын.
"Я только за мир. Ждем завершения референдума, чтобы сын мог приехать ко мне, а я могла свободно приехать к нему. Конечно, поддерживаю (присоединение ЛНР к России), нет никаких сомнений... Надеюсь на мир. И надеюсь, что появятся вода, газ, свет", - подчеркнула собеседница агентства.
"В нашем девятиэтажном доме в Лисичанске осталось пять человек. В окно моей спальни прилетел осколок, недавно поставила стекло. В лес за грибами не сходишь, на кладбище не пошла - танки стоят, постоянно слышны эти свистящие звуки. Каждый раз не знаешь, куда ударит. Воды там нет, каждый раз ходишь за ней с пятилитровыми баклажками. Разбомбили пекарню, хлеб по булке давали, за ним в 12 ночи вставали... Я приехала, чтобы просто посидеть в тишине, нормально помыться", - рассказала Ангелина Ивановна.
Она добавила, что несмотря на происходящее, очень привязана к дому, планирует туда вернуться в октябре и возлагает большие надежды на референдум. На Украине женщина прожила 50 лет, похоронила там маму, мужа и младшего сына. Сейчас Ангелина Ивановна на пенсии, много лет она работала учителем физкультуры в лисичанской школе, которая сейчас тоже разрушена.
Референдум по вопросу о вхождении в состав России стартовал в пятницу в Донецкой и Луганской народных республиках, а также в Херсонской и Запорожской областях. Голосование продолжится пять дней, до 27 сентября.
Жители этих территорий, которые сейчас проживают в Пермском крае, голосуют на участке в общественном центре "Энергия" на улице Монастырской в Перми, а также с помощью выездного голосования.
С инициативой немедленно провести референдумы к властям регионов обратилась общественность. Как заявили представители республик и областей, вхождение в состав России обезопасит их территории и восстановит историческую справедливость. По их мнению, это решение крайне необходимо в условиях постоянных актов террора со стороны власти Украины и членов НАТО, которые поставляют оружие для убийства мирного населения.
Президент России Владимир Путин заявил в среду, что Россия поддержит решение, которое примут жители Донбасса, Запорожской и Херсонской областей.