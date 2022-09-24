12:12 24.09.2022 (обновлено: 20:16 24.09.2022)
Сотрудники избиркомов Приамурья готовы выехать к беженцам из ДНР и ЛНР
В избиркоме Приамурья сообщили о готовности помочь проголосовать беженцам из ДНР и ЛНР
© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в медиабанкИзбирательная урна на референдуме о присоединении ДНР к России
Избирательная урна на референдуме о присоединении ДНР к России. Архивное фото
БЛАГОВЕЩЕНСК, 24 сен – РИА Новости. Сотрудники избирательных комиссий Приамурья готовы приехать к беженцам из ЛНР и ДНР, находящимся в Благовещенске и области, для того, чтобы они могли проголосовать на референдуме о вхождении республик в состав РФ, сообщила РИА Новости секретарь избирательной комиссии Лидия Слесарь.
"Мы начали обзванивать беженцев ЛНР и ДНР ещё накануне референдума. Многим предлагали приехать к ним, если они сами не могут добраться до участка. Даже готовы работать дольше, и задержаться, если, к примеру, человек работает до 18 часов и не успевает", - рассказала она.
На территории Амурской области открылись три помещения для голосования. Граждане ДНР могут проголосовать в Благовещенске во Дворце культуры Федерации профсоюзов и в Тынде в Театре драмы. Участников референдума из ЛНР ждут в Свободном в Доме культуры имени Лазо.
С 23 по 26 сентября участки работают с 10:00 до 18:00. 27 сентября – с 8:00 до 20:00.
По словам Слесарь, вчера, 23 сентября, на участке во Дворце профсоюзов в Благовещенске проголосовали 7 человек, сегодня уже трое. Двое из них проголосовали в субботу днем. Всего в списке – 242 человека из ДНР.
Референдум по вопросу о вхождении в состав России стартовал в пятницу в Донецкой и Луганской народных республиках, а также в Херсонской и Запорожской областях. Голосование продолжится пять дней, до 27 сентября.
С инициативой немедленно провести референдумы к властям регионов обратилась общественность. Как заявили представители республик и областей, вхождение в состав России обезопасит их территории и восстановит историческую справедливость. По их мнению, это решение крайне необходимо в условиях постоянных актов террора со стороны националистической власти Украины и членов НАТО, которые поставляют оружие для убийства мирного населения.
Президент России Владимир Путин заявил в среду, что Россия поддержит решение, которое примут жители Донбасса, Запорожской и Херсонской областей.