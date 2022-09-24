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Сотрудники избиркомов Приамурья готовы выехать к беженцам из ДНР и ЛНР - РИА Новости, 24.09.2022
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Сотрудники избиркомов Приамурья готовы выехать к беженцам из ДНР и ЛНР
Сотрудники избиркомов Приамурья готовы выехать к беженцам из ДНР и ЛНР - РИА Новости, 24.09.2022
Сотрудники избиркомов Приамурья готовы выехать к беженцам из ДНР и ЛНР
Сотрудники избирательных комиссий Приамурья готовы приехать к беженцам из ЛНР и ДНР, находящимся в Благовещенске и области, для того, чтобы они могли... РИА Новости, 24.09.2022
2022-09-24T12:12
2022-09-24T20:16
в мире
россия
луганская народная республика
донецкая народная республика
референдум в донбассе
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БЛАГОВЕЩЕНСК, 24 сен – РИА Новости. Сотрудники избирательных комиссий Приамурья готовы приехать к беженцам из ЛНР и ДНР, находящимся в Благовещенске и области, для того, чтобы они могли проголосовать на референдуме о вхождении республик в состав РФ, сообщила РИА Новости секретарь избирательной комиссии Лидия Слесарь."Мы начали обзванивать беженцев ЛНР и ДНР ещё накануне референдума. Многим предлагали приехать к ним, если они сами не могут добраться до участка. Даже готовы работать дольше, и задержаться, если, к примеру, человек работает до 18 часов и не успевает", - рассказала она.На территории Амурской области открылись три помещения для голосования. Граждане ДНР могут проголосовать в Благовещенске во Дворце культуры Федерации профсоюзов и в Тынде в Театре драмы. Участников референдума из ЛНР ждут в Свободном в Доме культуры имени Лазо.С 23 по 26 сентября участки работают с 10:00 до 18:00. 27 сентября – с 8:00 до 20:00.По словам Слесарь, вчера, 23 сентября, на участке во Дворце профсоюзов в Благовещенске проголосовали 7 человек, сегодня уже трое. Двое из них проголосовали в субботу днем. Всего в списке – 242 человека из ДНР.Также в области организовано выездное голосование в пгт. Прогресс, посёлках Соловьёвск, Новобурейский, Маревый и Могот Тындинского округа, а также в городах Белогорск, Шимановск, Свободный, Зея и Благовещенск.Референдум по вопросу о вхождении в состав России стартовал в пятницу в Донецкой и Луганской народных республиках, а также в Херсонской и Запорожской областях. Голосование продолжится пять дней, до 27 сентября.С инициативой немедленно провести референдумы к властям регионов обратилась общественность. Как заявили представители республик и областей, вхождение в состав России обезопасит их территории и восстановит историческую справедливость. По их мнению, это решение крайне необходимо в условиях постоянных актов террора со стороны националистической власти Украины и членов НАТО, которые поставляют оружие для убийства мирного населения.Президент России Владимир Путин заявил в среду, что Россия поддержит решение, которое примут жители Донбасса, Запорожской и Херсонской областей.
https://ria.ru/20220924/referendum-1819135509.html
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россия
луганская народная республика
донецкая народная республика
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в мире, россия, луганская народная республика, донецкая народная республика, референдум в донбассе
В мире, Россия, Луганская Народная Республика, Донецкая Народная Республика, Референдум в Донбассе
12:12 24.09.2022 (обновлено: 20:16 24.09.2022)
 
Сотрудники избиркомов Приамурья готовы выехать к беженцам из ДНР и ЛНР

В избиркоме Приамурья сообщили о готовности помочь проголосовать беженцам из ДНР и ЛНР

© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в медиабанкИзбирательная урна на референдуме о присоединении ДНР к России
Избирательная урна на референдуме о присоединении ДНР к России - РИА Новости, 1920, 24.09.2022
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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Избирательная урна на референдуме о присоединении ДНР к России. Архивное фото
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БЛАГОВЕЩЕНСК, 24 сен – РИА Новости. Сотрудники избирательных комиссий Приамурья готовы приехать к беженцам из ЛНР и ДНР, находящимся в Благовещенске и области, для того, чтобы они могли проголосовать на референдуме о вхождении республик в состав РФ, сообщила РИА Новости секретарь избирательной комиссии Лидия Слесарь.
"Мы начали обзванивать беженцев ЛНР и ДНР ещё накануне референдума. Многим предлагали приехать к ним, если они сами не могут добраться до участка. Даже готовы работать дольше, и задержаться, если, к примеру, человек работает до 18 часов и не успевает", - рассказала она.
Мужчина голосует на референдуме - РИА Новости, 1920, 24.09.2022
11:50
На референдуме в ДНР заявили о колоссальной явке избирателей
На территории Амурской области открылись три помещения для голосования. Граждане ДНР могут проголосовать в Благовещенске во Дворце культуры Федерации профсоюзов и в Тынде в Театре драмы. Участников референдума из ЛНР ждут в Свободном в Доме культуры имени Лазо.
С 23 по 26 сентября участки работают с 10:00 до 18:00. 27 сентября – с 8:00 до 20:00.
По словам Слесарь, вчера, 23 сентября, на участке во Дворце профсоюзов в Благовещенске проголосовали 7 человек, сегодня уже трое. Двое из них проголосовали в субботу днем. Всего в списке – 242 человека из ДНР.
Мужчина голосует на референдуме о присоединении Донецкой народной республики к России на избирательном участке в пункте выездного голосования в Москве - РИА Новости, 1920, 24.09.2022
11:36
Почти 18 тысяч жителей ДНР проголосовали в пятницу в России на референдуме
Также в области организовано выездное голосование в пгт. Прогресс, посёлках Соловьёвск, Новобурейский, Маревый и Могот Тындинского округа, а также в городах Белогорск, Шимановск, Свободный, Зея и Благовещенск.
Референдум по вопросу о вхождении в состав России стартовал в пятницу в Донецкой и Луганской народных республиках, а также в Херсонской и Запорожской областях. Голосование продолжится пять дней, до 27 сентября.
С инициативой немедленно провести референдумы к властям регионов обратилась общественность. Как заявили представители республик и областей, вхождение в состав России обезопасит их территории и восстановит историческую справедливость. По их мнению, это решение крайне необходимо в условиях постоянных актов террора со стороны националистической власти Украины и членов НАТО, которые поставляют оружие для убийства мирного населения.
Президент России Владимир Путин заявил в среду, что Россия поддержит решение, которое примут жители Донбасса, Запорожской и Херсонской областей.
Плакат С Россией навсегда в рамках подготовки к референдуму о присоединении к России ЛНР на улице Луганска - РИА Новости, 1920, 23.09.2022
Вчера, 01:18
Характеристики регионов, в которых пройдут референдумы по вхождению в РФ
 
В миреРоссияЛуганская Народная РеспубликаДонецкая Народная РеспубликаРеферендум в Донбассе
 
 
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