https://ria.ru/20220924/referendum-1819138604.html

Сотрудники избиркомов Приамурья готовы выехать к беженцам из ДНР и ЛНР

Сотрудники избиркомов Приамурья готовы выехать к беженцам из ДНР и ЛНР - РИА Новости, 24.09.2022

Сотрудники избиркомов Приамурья готовы выехать к беженцам из ДНР и ЛНР

Сотрудники избирательных комиссий Приамурья готовы приехать к беженцам из ЛНР и ДНР, находящимся в Благовещенске и области, для того, чтобы они могли... РИА Новости, 24.09.2022

2022-09-24T12:12

2022-09-24T12:12

2022-09-24T20:16

в мире

россия

луганская народная республика

донецкая народная республика

референдум в донбассе

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БЛАГОВЕЩЕНСК, 24 сен – РИА Новости. Сотрудники избирательных комиссий Приамурья готовы приехать к беженцам из ЛНР и ДНР, находящимся в Благовещенске и области, для того, чтобы они могли проголосовать на референдуме о вхождении республик в состав РФ, сообщила РИА Новости секретарь избирательной комиссии Лидия Слесарь."Мы начали обзванивать беженцев ЛНР и ДНР ещё накануне референдума. Многим предлагали приехать к ним, если они сами не могут добраться до участка. Даже готовы работать дольше, и задержаться, если, к примеру, человек работает до 18 часов и не успевает", - рассказала она.На территории Амурской области открылись три помещения для голосования. Граждане ДНР могут проголосовать в Благовещенске во Дворце культуры Федерации профсоюзов и в Тынде в Театре драмы. Участников референдума из ЛНР ждут в Свободном в Доме культуры имени Лазо.С 23 по 26 сентября участки работают с 10:00 до 18:00. 27 сентября – с 8:00 до 20:00.По словам Слесарь, вчера, 23 сентября, на участке во Дворце профсоюзов в Благовещенске проголосовали 7 человек, сегодня уже трое. Двое из них проголосовали в субботу днем. Всего в списке – 242 человека из ДНР.Также в области организовано выездное голосование в пгт. Прогресс, посёлках Соловьёвск, Новобурейский, Маревый и Могот Тындинского округа, а также в городах Белогорск, Шимановск, Свободный, Зея и Благовещенск.Референдум по вопросу о вхождении в состав России стартовал в пятницу в Донецкой и Луганской народных республиках, а также в Херсонской и Запорожской областях. Голосование продолжится пять дней, до 27 сентября.С инициативой немедленно провести референдумы к властям регионов обратилась общественность. Как заявили представители республик и областей, вхождение в состав России обезопасит их территории и восстановит историческую справедливость. По их мнению, это решение крайне необходимо в условиях постоянных актов террора со стороны националистической власти Украины и членов НАТО, которые поставляют оружие для убийства мирного населения.Президент России Владимир Путин заявил в среду, что Россия поддержит решение, которое примут жители Донбасса, Запорожской и Херсонской областей.

https://ria.ru/20220924/referendum-1819135509.html

https://ria.ru/20220924/golosovanie-1819133556.html

https://ria.ru/20220923/regiony-1818713321.html

россия

луганская народная республика

донецкая народная республика

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в мире, россия, луганская народная республика, донецкая народная республика, референдум в донбассе