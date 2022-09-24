https://ria.ru/20220924/referendum-1819135509.html

На референдуме в ДНР заявили о колоссальной явке избирателей

На референдуме в ДНР заявили о колоссальной явке избирателей - РИА Новости, 24.09.2022

На референдуме в ДНР заявили о колоссальной явке избирателей

Председатель одной из участковых комиссий Александра Дещенко заявила, что такой высокой явки в ДНР на референдуме о вхождении в состав России не ожидали, "она... РИА Новости, 24.09.2022

2022-09-24T11:50

2022-09-24T11:50

2022-09-24T12:14

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луганская народная республика

цик днр

референдум в донбассе

референдумы на освобожденных территориях

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ДОНЕЦК, 24 сен - РИА Новости. Председатель одной из участковых комиссий Александра Дещенко заявила, что такой высокой явки в ДНР на референдуме о вхождении в состав России не ожидали, "она колоссальная".Ранее в ЦИК ДНР сообщили, что явка по итогам первого дня голосования на референдуме составила 23,64%"Такой явки мы просто не ожидали. Наши люди пошли на участки и пришли со слезами - мои коллеги, члены участковой комиссии - потому что люди не просто к ним выходили, а обнимали, угощали кофе. Явка колоссальная, люди хотят попасть домой", - сказала она на брифинге.Референдум по вопросу о вхождении в состав России стартовал в пятницу в Донецкой и Луганской народных республиках, а также в Херсонской и Запорожской областях. Голосование продолжится пять дней, до 27 сентября.С инициативой немедленно провести референдумы к властям регионов обратилась общественность. Как заявили представители республик и областей, вхождение в состав России обезопасит их территории и восстановит историческую справедливость. По их мнению, это решение крайне необходимо в условиях постоянных актов террора со стороны националистической власти Украины и членов НАТО, которые поставляют оружие для убийства мирного населения.Президент России Владимир Путин заявил в среду, что Россия поддержит решение, которое примут жители Донбасса, Запорожской и Херсонской областей.

https://ria.ru/20220924/golosovanie-1819133556.html

https://ria.ru/20220923/regiony-1818713321.html

россия

донецкая народная республика

луганская народная республика

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