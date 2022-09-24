https://ria.ru/20220924/referendum-1819135509.html
На референдуме в ДНР заявили о колоссальной явке избирателей
На референдуме в ДНР заявили о колоссальной явке избирателей - РИА Новости, 24.09.2022
На референдуме в ДНР заявили о колоссальной явке избирателей
Председатель одной из участковых комиссий Александра Дещенко заявила, что такой высокой явки в ДНР на референдуме о вхождении в состав России не ожидали, "она... РИА Новости, 24.09.2022
2022-09-24T11:50
2022-09-24T11:50
2022-09-24T12:14
в мире
владимир путин
россия
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цик днр
референдум в донбассе
референдумы на освобожденных территориях
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ДОНЕЦК, 24 сен - РИА Новости. Председатель одной из участковых комиссий Александра Дещенко заявила, что такой высокой явки в ДНР на референдуме о вхождении в состав России не ожидали, "она колоссальная".Ранее в ЦИК ДНР сообщили, что явка по итогам первого дня голосования на референдуме составила 23,64%"Такой явки мы просто не ожидали. Наши люди пошли на участки и пришли со слезами - мои коллеги, члены участковой комиссии - потому что люди не просто к ним выходили, а обнимали, угощали кофе. Явка колоссальная, люди хотят попасть домой", - сказала она на брифинге.Референдум по вопросу о вхождении в состав России стартовал в пятницу в Донецкой и Луганской народных республиках, а также в Херсонской и Запорожской областях. Голосование продолжится пять дней, до 27 сентября.С инициативой немедленно провести референдумы к властям регионов обратилась общественность. Как заявили представители республик и областей, вхождение в состав России обезопасит их территории и восстановит историческую справедливость. По их мнению, это решение крайне необходимо в условиях постоянных актов террора со стороны националистической власти Украины и членов НАТО, которые поставляют оружие для убийства мирного населения.Президент России Владимир Путин заявил в среду, что Россия поддержит решение, которое примут жители Донбасса, Запорожской и Херсонской областей.
https://ria.ru/20220924/golosovanie-1819133556.html
https://ria.ru/20220923/regiony-1818713321.html
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в мире, владимир путин, россия, донецкая народная республика, луганская народная республика, цик днр, референдум в донбассе, референдумы на освобожденных территориях
В мире, Владимир Путин, Россия, Донецкая Народная Республика, Луганская Народная Республика, ЦИК ДНР, Референдум в Донбассе, Референдумы на освобожденных территориях
11:50 24.09.2022 (обновлено: 12:14 24.09.2022)
На референдуме в ДНР заявили о колоссальной явке избирателей
Участковая комиссия референдума в ДНР заявила о колоссальной явке избирателей