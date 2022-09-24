https://ria.ru/20220924/referendum-1819124964.html
Более 600 групп для организации референдума работает в ЛНР, сообщил ЦИК
Более 600 групп для организации референдума работает в ЛНР, сообщил ЦИК - РИА Новости, 24.09.2022
Более 600 групп для организации референдума работает в ЛНР, сообщил ЦИК
В субботу на территории ЛНР организован выезд более 620 групп для организации референдума, заявила журналистам председатель ЦИК республики Елена Кравченко. РИА Новости, 24.09.2022
2022-09-24T10:30
2022-09-24T10:30
2022-09-24T10:30
в мире
елена кравченко
владимир путин
россия
луганская народная республика
запорожская область
референдум в донбассе
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ЛУГАНСК, 24 сен - РИА Новости. В субботу на территории ЛНР организован выезд более 620 групп для организации референдума, заявила журналистам председатель ЦИК республики Елена Кравченко."Сегодня планируется выезд 621 группы, которые будут проводить голосования вне помещений", - сказала Кравченко.Референдум по вопросу о вхождении в состав России стартовал в пятницу в Донецкой и Луганской Народных Республиках, а также в Херсонской и Запорожской областях. Голосование продолжится пять дней, до 27 сентября.С инициативой немедленно провести референдумы к властям регионов обратилась общественность. Как заявили представители республик и областей, вхождение в состав России обезопасит их территории и восстановит историческую справедливость. По их мнению, это решение крайне необходимо в условиях постоянных актов террора со стороны националистической власти Украины и членов НАТО, которые поставляют оружие для убийства мирного населения.Президент России Владимир Путин заявил в среду, что Россия поддержит решение, которое примут жители Донбасса, Запорожской и Херсонской областей.
https://ria.ru/20220924/golosovanie-1819113410.html
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в мире, елена кравченко, владимир путин, россия, луганская народная республика, запорожская область, референдум в донбассе
В мире, Елена Кравченко, Владимир Путин, Россия, Луганская Народная Республика, Запорожская область, Референдум в Донбассе
Более 600 групп для организации референдума работает в ЛНР, сообщил ЦИК
ЦИК ЛНР: более 600 групп для организации референдума работает в республике в субботу