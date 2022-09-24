https://ria.ru/20220924/referendum-1819124964.html

Более 600 групп для организации референдума работает в ЛНР, сообщил ЦИК

Более 600 групп для организации референдума работает в ЛНР, сообщил ЦИК - РИА Новости, 24.09.2022

Более 600 групп для организации референдума работает в ЛНР, сообщил ЦИК

В субботу на территории ЛНР организован выезд более 620 групп для организации референдума, заявила журналистам председатель ЦИК республики Елена Кравченко. РИА Новости, 24.09.2022

2022-09-24T10:30

2022-09-24T10:30

2022-09-24T10:30

в мире

елена кравченко

владимир путин

россия

луганская народная республика

запорожская область

референдум в донбассе

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ЛУГАНСК, 24 сен - РИА Новости. В субботу на территории ЛНР организован выезд более 620 групп для организации референдума, заявила журналистам председатель ЦИК республики Елена Кравченко."Сегодня планируется выезд 621 группы, которые будут проводить голосования вне помещений", - сказала Кравченко.Референдум по вопросу о вхождении в состав России стартовал в пятницу в Донецкой и Луганской Народных Республиках, а также в Херсонской и Запорожской областях. Голосование продолжится пять дней, до 27 сентября.С инициативой немедленно провести референдумы к властям регионов обратилась общественность. Как заявили представители республик и областей, вхождение в состав России обезопасит их территории и восстановит историческую справедливость. По их мнению, это решение крайне необходимо в условиях постоянных актов террора со стороны националистической власти Украины и членов НАТО, которые поставляют оружие для убийства мирного населения.Президент России Владимир Путин заявил в среду, что Россия поддержит решение, которое примут жители Донбасса, Запорожской и Херсонской областей.

https://ria.ru/20220924/golosovanie-1819113410.html

https://ria.ru/20220923/regiony-1818713321.html

россия

луганская народная республика

запорожская область

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в мире, елена кравченко, владимир путин, россия, луганская народная республика, запорожская область, референдум в донбассе