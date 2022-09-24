https://ria.ru/20220924/referendum-1819111960.html

Депутат ГД высоко оценил работу по обеспечению безопасности референдумов

Депутат ГД высоко оценил работу по обеспечению безопасности референдумов - РИА Новости, 24.09.2022

Депутат ГД высоко оценил работу по обеспечению безопасности референдумов

Сотрудники силовых структур проделали незаметную для многих, но очень эффективную работу по обеспечению безопасности референдумов на освобождённых территориях,... РИА Новости, 24.09.2022

2022-09-24T08:38

2022-09-24T08:38

2022-09-24T08:38

в мире

бердянск

донецкая народная республика

луганская народная республика

госдума рф

федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)

референдум в донбассе

референдумы на освобожденных территориях

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БЕРДЯНСК, 24 сен - РИА Новости. Сотрудники силовых структур проделали незаметную для многих, но очень эффективную работу по обеспечению безопасности референдумов на освобождённых территориях, заявил РИА Новости депутат Госдумы Артем Бичаев, работающий в Бердянске в качестве наблюдателя."Хотелось, честно говоря, отметить хорошую работу служб безопасности: и министерства обороны, и Росгвардии, и других специальных служб", - сказал Бичаев.По его словам, принятые меры практически незаметны для рядовых граждан и не создают дискомфорта."Но эти люди уже которую ночь не спят и круглые сутки напролет стараются сделать все, чтобы все прошло без происшествий", - добавил депутат.Референдум на освобожденных территориях ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей проходит с 23 по 27 сентября.

https://ria.ru/20220923/regiony-1818713321.html

бердянск

донецкая народная республика

луганская народная республика

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