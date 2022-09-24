https://ria.ru/20220924/referendum-1819111960.html
Депутат ГД высоко оценил работу по обеспечению безопасности референдумов
Депутат ГД высоко оценил работу по обеспечению безопасности референдумов - РИА Новости, 24.09.2022
Депутат ГД высоко оценил работу по обеспечению безопасности референдумов
Сотрудники силовых структур проделали незаметную для многих, но очень эффективную работу по обеспечению безопасности референдумов на освобождённых территориях,... РИА Новости, 24.09.2022
2022-09-24T08:38
2022-09-24T08:38
2022-09-24T08:38
в мире
бердянск
донецкая народная республика
луганская народная республика
госдума рф
федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
референдум в донбассе
референдумы на освобожденных территориях
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/17/1818858428_0:188:3072:1916_1920x0_80_0_0_16291c4d9035bf26939f9af84ce20198.jpg
БЕРДЯНСК, 24 сен - РИА Новости. Сотрудники силовых структур проделали незаметную для многих, но очень эффективную работу по обеспечению безопасности референдумов на освобождённых территориях, заявил РИА Новости депутат Госдумы Артем Бичаев, работающий в Бердянске в качестве наблюдателя."Хотелось, честно говоря, отметить хорошую работу служб безопасности: и министерства обороны, и Росгвардии, и других специальных служб", - сказал Бичаев.По его словам, принятые меры практически незаметны для рядовых граждан и не создают дискомфорта."Но эти люди уже которую ночь не спят и круглые сутки напролет стараются сделать все, чтобы все прошло без происшествий", - добавил депутат.Референдум на освобожденных территориях ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей проходит с 23 по 27 сентября.
https://ria.ru/20220923/regiony-1818713321.html
бердянск
донецкая народная республика
луганская народная республика
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/17/1818858428_340:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_bebdc4caf12a36475a8506ed005ee47b.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, бердянск, донецкая народная республика, луганская народная республика, госдума рф, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), референдум в донбассе, референдумы на освобожденных территориях
В мире, Бердянск, Донецкая Народная Республика, Луганская Народная Республика, Госдума РФ, Федеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия), Референдум в Донбассе, Референдумы на освобожденных территориях
Депутат ГД высоко оценил работу по обеспечению безопасности референдумов
Депутат ГД Бичаев: силовые структуры эффективно обеспечили безопасность референдумов