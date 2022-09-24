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Депутат ГД высоко оценил работу по обеспечению безопасности референдумов - РИА Новости, 24.09.2022
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Депутат ГД высоко оценил работу по обеспечению безопасности референдумов
Депутат ГД высоко оценил работу по обеспечению безопасности референдумов - РИА Новости, 24.09.2022
Депутат ГД высоко оценил работу по обеспечению безопасности референдумов
Сотрудники силовых структур проделали незаметную для многих, но очень эффективную работу по обеспечению безопасности референдумов на освобождённых территориях,... РИА Новости, 24.09.2022
2022-09-24T08:38
2022-09-24T08:38
в мире
бердянск
донецкая народная республика
луганская народная республика
госдума рф
федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
референдум в донбассе
референдумы на освобожденных территориях
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БЕРДЯНСК, 24 сен - РИА Новости. Сотрудники силовых структур проделали незаметную для многих, но очень эффективную работу по обеспечению безопасности референдумов на освобождённых территориях, заявил РИА Новости депутат Госдумы Артем Бичаев, работающий в Бердянске в качестве наблюдателя."Хотелось, честно говоря, отметить хорошую работу служб безопасности: и министерства обороны, и Росгвардии, и других специальных служб", - сказал Бичаев.По его словам, принятые меры практически незаметны для рядовых граждан и не создают дискомфорта."Но эти люди уже которую ночь не спят и круглые сутки напролет стараются сделать все, чтобы все прошло без происшествий", - добавил депутат.Референдум на освобожденных территориях ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей проходит с 23 по 27 сентября.
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бердянск
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в мире, бердянск, донецкая народная республика, луганская народная республика, госдума рф, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), референдум в донбассе, референдумы на освобожденных территориях
В мире, Бердянск, Донецкая Народная Республика, Луганская Народная Республика, Госдума РФ, Федеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия), Референдум в Донбассе, Референдумы на освобожденных территориях
08:38 24.09.2022
 
Депутат ГД высоко оценил работу по обеспечению безопасности референдумов

Депутат ГД Бичаев: силовые структуры эффективно обеспечили безопасность референдумов

© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в медиабанкУказатель к избирательному участку
Указатель к избирательному участку - РИА Новости, 1920, 24.09.2022
© РИА Новости / Павел Бедняков
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Указатель к избирательному участку. Архивное фото
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БЕРДЯНСК, 24 сен - РИА Новости. Сотрудники силовых структур проделали незаметную для многих, но очень эффективную работу по обеспечению безопасности референдумов на освобождённых территориях, заявил РИА Новости депутат Госдумы Артем Бичаев, работающий в Бердянске в качестве наблюдателя.
"Хотелось, честно говоря, отметить хорошую работу служб безопасности: и министерства обороны, и Росгвардии, и других специальных служб", - сказал Бичаев.
По его словам, принятые меры практически незаметны для рядовых граждан и не создают дискомфорта.
"Но эти люди уже которую ночь не спят и круглые сутки напролет стараются сделать все, чтобы все прошло без происшествий", - добавил депутат.
Референдум на освобожденных территориях ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей проходит с 23 по 27 сентября.
Плакат С Россией навсегда в рамках подготовки к референдуму о присоединении к России ЛНР на улице Луганска - РИА Новости, 1920, 23.09.2022
Вчера, 01:18
Характеристики регионов, в которых пройдут референдумы по вхождению в РФ
 
В миреБердянскДонецкая Народная РеспубликаЛуганская Народная РеспубликаГосдума РФФедеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия)Референдум в ДонбассеРеферендумы на освобожденных территориях
 
 
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