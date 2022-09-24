08:16 24.09.2022 (обновлено: 09:04 24.09.2022)
Нарушений на референдуме не обнаружено, заявил избирком Запорожской области
Избирком Запорожской области: инцидентов и нарушений на референдуме не зафиксировано
© РИА Новости / Перейти в медиабанкПредседатель избирательной комиссии Запорожской области Галина Катющенко в здании избирательной комиссии в Мелитополе
Председатель избирательной комиссии Запорожской области Галина Катющенко в здании избирательной комиссии в Мелитополе. Архивное фото
МЕЛИТОПОЛЬ, 24 сен — РИА Новости. К началу второго дня референдума о вхождении Запорожской области в состав России никаких нарушений не вывили, заявила журналистам председатель региональной избирательной комиссии Галина Катющенко.
По ее словам, процесс возобновился ровно в восемь утра.
"Сегодня на работу вышло более пяти тысяч членов избирательных комиссий. Продолжается также голосование запорожцев, проживающих за пределами области. Каких-либо инцидентов и нарушений на момент начала голосования не зафиксировано", — сказала она.
Сообщить данные по явке Катющенко пообещала после завершения сегодняшнего голосования.
Референдум по вопросу о вхождении в состав России начался накануне утром в Запорожской и Херсонской областях, а также в Донецкой и Луганской народных республиках. Он продлится пять дней, до 27 сентября.
С инициативой немедленного проведения плебисцита к властям регионов обратилась общественность. Как заявили представители республик и областей, вхождение в состав России обезопасит их территории и восстановит историческую справедливость. По их мнению, это жизненно необходимо в условиях постоянных актов террора со стороны националистической власти Украины и стран НАТО, которые поставляют оружие для убийства мирного населения.
Владимир Путин заявил, что Россия поддержит решение, которое примут жители Донбасса и освобожденных территорий.