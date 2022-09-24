https://ria.ru/20220924/referendum-1819109940.html

Нарушений на референдуме не обнаружено, заявил избирком Запорожской области

Нарушений на референдуме не обнаружено, заявил избирком Запорожской области - РИА Новости, 24.09.2022

Нарушений на референдуме не обнаружено, заявил избирком Запорожской области

К началу второго дня референдума о вхождении Запорожской области в состав России никаких нарушений не вывили, заявила журналистам председатель региональной... РИА Новости, 24.09.2022

2022-09-24T08:16

2022-09-24T08:16

2022-09-24T09:04

в мире

владимир путин

россия

запорожская область

украина

нато

референдумы на освобожденных территориях

референдум в донбассе

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МЕЛИТОПОЛЬ, 24 сен — РИА Новости. К началу второго дня референдума о вхождении Запорожской области в состав России никаких нарушений не вывили, заявила журналистам председатель региональной избирательной комиссии Галина Катющенко.По ее словам, процесс возобновился ровно в восемь утра.Сообщить данные по явке Катющенко пообещала после завершения сегодняшнего голосования.Референдум по вопросу о вхождении в состав России начался накануне утром в Запорожской и Херсонской областях, а также в Донецкой и Луганской народных республиках. Он продлится пять дней, до 27 сентября.С инициативой немедленного проведения плебисцита к властям регионов обратилась общественность. Как заявили представители республик и областей, вхождение в состав России обезопасит их территории и восстановит историческую справедливость. По их мнению, это жизненно необходимо в условиях постоянных актов террора со стороны националистической власти Украины и стран НАТО, которые поставляют оружие для убийства мирного населения.Владимир Путин заявил, что Россия поддержит решение, которое примут жители Донбасса и освобожденных территорий.

https://ria.ru/20220924/zapad-1819050827.html

https://ria.ru/20220923/referendum-1819076333.html

россия

запорожская область

украина

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в мире, владимир путин, россия, запорожская область, украина, нато, референдумы на освобожденных территориях, референдум в донбассе