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Нарушений на референдуме не обнаружено, заявил избирком Запорожской области - РИА Новости, 24.09.2022
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Нарушений на референдуме не обнаружено, заявил избирком Запорожской области
Нарушений на референдуме не обнаружено, заявил избирком Запорожской области - РИА Новости, 24.09.2022
Нарушений на референдуме не обнаружено, заявил избирком Запорожской области
К началу второго дня референдума о вхождении Запорожской области в состав России никаких нарушений не вывили, заявила журналистам председатель региональной... РИА Новости, 24.09.2022
2022-09-24T08:16
2022-09-24T09:04
в мире
владимир путин
россия
запорожская область
украина
нато
референдумы на освобожденных территориях
референдум в донбассе
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МЕЛИТОПОЛЬ, 24 сен — РИА Новости. К началу второго дня референдума о вхождении Запорожской области в состав России никаких нарушений не вывили, заявила журналистам председатель региональной избирательной комиссии Галина Катющенко.По ее словам, процесс возобновился ровно в восемь утра.Сообщить данные по явке Катющенко пообещала после завершения сегодняшнего голосования.Референдум по вопросу о вхождении в состав России начался накануне утром в Запорожской и Херсонской областях, а также в Донецкой и Луганской народных республиках. Он продлится пять дней, до 27 сентября.С инициативой немедленного проведения плебисцита к властям регионов обратилась общественность. Как заявили представители республик и областей, вхождение в состав России обезопасит их территории и восстановит историческую справедливость. По их мнению, это жизненно необходимо в условиях постоянных актов террора со стороны националистической власти Украины и стран НАТО, которые поставляют оружие для убийства мирного населения.Владимир Путин заявил, что Россия поддержит решение, которое примут жители Донбасса и освобожденных территорий.
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в мире, владимир путин, россия, запорожская область, украина, нато, референдумы на освобожденных территориях, референдум в донбассе
В мире, Владимир Путин, Россия, Запорожская область, Украина, НАТО, Референдумы на освобожденных территориях, Референдум в Донбассе
08:16 24.09.2022 (обновлено: 09:04 24.09.2022)
 
Нарушений на референдуме не обнаружено, заявил избирком Запорожской области

Избирком Запорожской области: инцидентов и нарушений на референдуме не зафиксировано

© РИА Новости / Перейти в медиабанкПредседатель избирательной комиссии Запорожской области Галина Катющенко в здании избирательной комиссии в Мелитополе
Председатель избирательной комиссии Запорожской области Галина Катющенко в здании избирательной комиссии в Мелитополе - РИА Новости, 1920, 24.09.2022
© РИА Новости
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Председатель избирательной комиссии Запорожской области Галина Катющенко в здании избирательной комиссии в Мелитополе. Архивное фото
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МЕЛИТОПОЛЬ, 24 сен — РИА Новости. К началу второго дня референдума о вхождении Запорожской области в состав России никаких нарушений не вывили, заявила журналистам председатель региональной избирательной комиссии Галина Катющенко.
По ее словам, процесс возобновился ровно в восемь утра.
"Сегодня на работу вышло более пяти тысяч членов избирательных комиссий. Продолжается также голосование запорожцев, проживающих за пределами области. Каких-либо инцидентов и нарушений на момент начала голосования не зафиксировано", — сказала она.
Сообщить данные по явке Катющенко пообещала после завершения сегодняшнего голосования.
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Референдум по вопросу о вхождении в состав России начался накануне утром в Запорожской и Херсонской областях, а также в Донецкой и Луганской народных республиках. Он продлится пять дней, до 27 сентября.
С инициативой немедленного проведения плебисцита к властям регионов обратилась общественность. Как заявили представители республик и областей, вхождение в состав России обезопасит их территории и восстановит историческую справедливость. По их мнению, это жизненно необходимо в условиях постоянных актов террора со стороны националистической власти Украины и стран НАТО, которые поставляют оружие для убийства мирного населения.
Владимир Путин заявил, что Россия поддержит решение, которое примут жители Донбасса и освобожденных территорий.
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В миреВладимир ПутинРоссияЗапорожская областьУкраинаНАТОРеферендумы на освобожденных территорияхРеферендум в Донбассе
 
 
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