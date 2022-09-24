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В Турции рассказали, как Запад отреагирует на референдумы в Донбассе - РИА Новости, 24.09.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220924/referendum-1819102304.html
В Турции рассказали, как Запад отреагирует на референдумы в Донбассе
В Турции рассказали, как Запад отреагирует на референдумы в Донбассе - РИА Новости, 24.09.2022
В Турции рассказали, как Запад отреагирует на референдумы в Донбассе
Западные страны со временем будут склоняться к признанию результатов референдумов о присоединении к России в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях, заявил РИА Новости, 24.09.2022
2022-09-24T04:15
2022-09-24T04:15
специальная военная операция на украине
референдумы на освобожденных территориях
россия
украина
донбасс
вооруженные силы украины
нато
сша
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МОСКВА, 24 сен — РИА Новости. Западные страны со временем будут склоняться к признанию результатов референдумов о присоединении к России в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях, заявил в колонке для Evrensel журналист Юджель Оздемир.Он отметил, что наибольшую приверженность мирному урегулированию ситуации и признанию новых географических реалий покажут страны, наиболее страдающие от конфронтации с Москвой. В качестве примера Оздемир привел Германию, экономика которой тесно связана с российской.При этом он указал, что санкционные возможности Запада весьма ограничены. США и их союзники уже и так применили против Москвы практически все доступные им ограничительные меры, но не смогли изменить российскую политику.Кроме того, турецкий эксперт напомнил, что киевские власти запретили русский язык в регионах с этнически русским населением. Поэтому их жители имеют право самостоятельно определять свою дальнейшую судьбу, подчеркнул специалист.Закреплению новых реалий также будет способствовать невозможность для ВСУ изменить ситуацию военным путем, ведь им не поможет даже западная поддержка, убежден Оздемир.С 23 по 27 сентября в Донецкой и Луганской народных республиках, а также в Херсонской и Запорожской областях проходит референдум о вхождение в состав России.С инициативой о его немедленном проведении к властям регионов обратилась общественность. Как заявили представители республик и областей, вхождение в состав России обезопасит их территории и восстановит историческую справедливость. По их мнению, это решение необходимо в условиях постоянных актов террора со стороны националистического киевского режима и членов НАТО, поставляющих оружие для убийства мирного населения.С 24 февраля проходит российская военная спецоперация на Украине. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ &gt;&gt;
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референдумы на освобожденных территориях, россия, украина, донбасс, вооруженные силы украины, нато, сша, в мире, турция, юджель оздемир
Специальная военная операция на Украине, Референдумы на освобожденных территориях, Россия, Украина, Донбасс, Вооруженные силы Украины, НАТО, США, В мире, Турция, Юджель Оздемир
04:15 24.09.2022
 
В Турции рассказали, как Запад отреагирует на референдумы в Донбассе

Журналист Оздемир: Запад со временем признает Донбасс, Херсон и Запорожье частью России

© РИА Новости / Перейти в медиабанкПереносная урна для голосования на референдуме о присоединении к России Запорожской области в здании избирательной комиссии в Мелитополе
Переносная урна для голосования на референдуме о присоединении к России Запорожской области в здании избирательной комиссии в Мелитополе - РИА Новости, 1920, 24.09.2022
© РИА Новости
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Переносная урна для голосования на референдуме о присоединении к России Запорожской области в здании избирательной комиссии в Мелитополе
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МОСКВА, 24 сен — РИА Новости. Западные страны со временем будут склоняться к признанию результатов референдумов о присоединении к России в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях, заявил в колонке для Evrensel журналист Юджель Оздемир.
"Со временем Запад может склониться к тому, чтобы признать эти регионы частью России. До нынешнего военного конфликта в Европе на разных уровнях уже говорили, что отныне Крым — часть России. В условиях, когда Россия присоединит эти регионы к своей территории, а Запад включит Украину в свои ряды, на повестке дня могут возникнуть переговоры и прекращение огня", — написал публицист.
Он отметил, что наибольшую приверженность мирному урегулированию ситуации и признанию новых географических реалий покажут страны, наиболее страдающие от конфронтации с Москвой. В качестве примера Оздемир привел Германию, экономика которой тесно связана с российской.
При этом он указал, что санкционные возможности Запада весьма ограничены. США и их союзники уже и так применили против Москвы практически все доступные им ограничительные меры, но не смогли изменить российскую политику.
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Кроме того, турецкий эксперт напомнил, что киевские власти запретили русский язык в регионах с этнически русским населением. Поэтому их жители имеют право самостоятельно определять свою дальнейшую судьбу, подчеркнул специалист.
Закреплению новых реалий также будет способствовать невозможность для ВСУ изменить ситуацию военным путем, ведь им не поможет даже западная поддержка, убежден Оздемир.
"Со временем, судя по всему, стороны могут сесть за стол переговоров. Тогда будет поставлен вопрос о фактическом отказе Украины от этих регионов", — заключил он.
С 23 по 27 сентября в Донецкой и Луганской народных республиках, а также в Херсонской и Запорожской областях проходит референдум о вхождение в состав России.
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С инициативой о его немедленном проведении к властям регионов обратилась общественность. Как заявили представители республик и областей, вхождение в состав России обезопасит их территории и восстановит историческую справедливость. По их мнению, это решение необходимо в условиях постоянных актов террора со стороны националистического киевского режима и членов НАТО, поставляющих оружие для убийства мирного населения.
С 24 февраля проходит российская военная спецоперация на Украине. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
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Специальная военная операция на УкраинеРеферендумы на освобожденных территорияхРоссияУкраинаДонбассВооруженные силы УкраиныНАТОСШАВ миреТурцияЮджель Оздемир
 
 
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