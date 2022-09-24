https://ria.ru/20220924/rasizm-1819241629.html

Лавров рассказал о расистких инстинктах западных соседей России

Лавров рассказал о расистких инстинктах западных соседей России - РИА Новости, 24.09.2022

Лавров рассказал о расистких инстинктах западных соседей России

Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что у западных соседей России есть расистские инстинкты в отношении русского народа, приведя в пример факт дискриминации... РИА Новости, 24.09.2022

2022-09-24T22:19

2022-09-24T22:19

2022-09-24T22:19

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ООН, 24 сен - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что у западных соседей России есть расистские инстинкты в отношении русского народа, приведя в пример факт дискриминации русских в Прибалтике."После того, как распался Советский Союз, к нашим настоятельным требованиям, что Евросоюз должен закончить дискриминацию русских в Латвии и Эстонии, также не прислушались. И мы глубоко убеждены в том, что наши западные соседи имеют расистские инстинкты в отношении России как страны, русских как нации. Если у вас есть какие-то факты, которые опровергнут то, что я только что говорил по поводу дискриминации русских в Эстонии, Латвии, и на Украине, где было принято законодательство, запрещающее всё, тогда мы могли бы обсудить", - сказал он в ходе пресс-конференции в ООН.

https://ria.ru/20220923/tank-1819084187.html

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латвия

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в мире, сергей лавров, россия, латвия, эстония, оон