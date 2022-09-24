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Российские ПВО перехватили две "Точки-У" в Херсонкой области - РИА Новости, 24.09.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220924/pvo-1819157753.html
Российские ПВО перехватили две "Точки-У" в Херсонкой области
Российские ПВО перехватили две "Точки-У" в Херсонкой области - РИА Новости, 24.09.2022
Российские ПВО перехватили две "Точки-У" в Херсонкой области
Российскими средствами противовоздушной обороны за сутки уничтожены 42 снаряда реактивных систем залпового огня HIMARS и "Ольха" и перехвачены две тактические... РИА Новости, 24.09.2022
2022-09-24T14:11
2022-09-24T14:58
специальная военная операция на украине
россия
херсонская область
запорожская область
вооруженные силы рф
вооруженные силы украины
безопасность
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МОСКВА, 24 сен - РИА Новости. Российскими средствами противовоздушной обороны за сутки уничтожены 42 снаряда реактивных систем залпового огня HIMARS и "Ольха" и перехвачены две тактические ракеты "Точка-У" в Херсонской области, сообщили в субботу в Минобороны РФ."Российскими средствами противовоздушной обороны за сутки сбито семь беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов Старомлиновка, Валерьяновка, Кирилловка Донецкой Народной Республики, Решетиловское и Любтмовка Запорожской области, Чкалово и Кирово Херсонской области", - говорится в сводке министерства.Также, по данным Минобороны РФ, уничтожены в воздухе 42 снаряда реактивных систем залпового огня HIMARS и "Ольха", а также три противорадиолокационные ракеты HARM в районе Новой Каховки Херсонской области."Кроме того, над населенными пунктами Матросовка и Корсунка Херсонской области перехвачены две тактические ракеты "Точка-У"", - следует из сообщения.
https://ria.ru/20220924/bespilotniki-1819153756.html
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херсонская область
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россия, херсонская область , запорожская область, вооруженные силы рф, вооруженные силы украины, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Россия, Херсонская область , Запорожская область, Вооруженные силы РФ, Вооруженные силы Украины, Безопасность
14:11 24.09.2022 (обновлено: 14:58 24.09.2022)
 
Российские ПВО перехватили две "Точки-У" в Херсонкой области

Российские ПВО уничтожили 42 снаряда HIMARS и "Ольха" в Новой Каховке под Херсоном

© РИА Новости / РИА Новости / Перейти в медиабанкЗенитный ракетный комплекс "Тор М2У" Вооруженных сил России работает в зоне проведения специальной военной операции на Украине
Зенитный ракетный комплекс Тор М2У Вооруженных сил России работает в зоне проведения специальной военной операции на Украине - РИА Новости, 1920, 24.09.2022
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Зенитный ракетный комплекс "Тор М2У" Вооруженных сил России работает в зоне проведения специальной военной операции на Украине. Архивное фото
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МОСКВА, 24 сен - РИА Новости. Российскими средствами противовоздушной обороны за сутки уничтожены 42 снаряда реактивных систем залпового огня HIMARS и "Ольха" и перехвачены две тактические ракеты "Точка-У" в Херсонской области, сообщили в субботу в Минобороны РФ.
"Российскими средствами противовоздушной обороны за сутки сбито семь беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов Старомлиновка, Валерьяновка, Кирилловка Донецкой Народной Республики, Решетиловское и Любтмовка Запорожской области, Чкалово и Кирово Херсонской области", - говорится в сводке министерства.
Также, по данным Минобороны РФ, уничтожены в воздухе 42 снаряда реактивных систем залпового огня HIMARS и "Ольха", а также три противорадиолокационные ракеты HARM в районе Новой Каховки Херсонской области.
"Кроме того, над населенными пунктами Матросовка и Корсунка Херсонской области перехвачены две тактические ракеты "Точка-У"", - следует из сообщения.
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Специальная военная операция на УкраинеРоссияХерсонская областьЗапорожская областьВооруженные силы РФВооруженные силы УкраиныБезопасность
 
 
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