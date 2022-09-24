14:11 24.09.2022 (обновлено: 14:58 24.09.2022)
Российские ПВО перехватили две "Точки-У" в Херсонкой области
Российские ПВО уничтожили 42 снаряда HIMARS и "Ольха" в Новой Каховке под Херсоном
© РИА Новости / РИА Новости / Перейти в медиабанкЗенитный ракетный комплекс "Тор М2У" Вооруженных сил России работает в зоне проведения специальной военной операции на Украине
Зенитный ракетный комплекс "Тор М2У" Вооруженных сил России работает в зоне проведения специальной военной операции на Украине. Архивное фото
МОСКВА, 24 сен - РИА Новости. Российскими средствами противовоздушной обороны за сутки уничтожены 42 снаряда реактивных систем залпового огня HIMARS и "Ольха" и перехвачены две тактические ракеты "Точка-У" в Херсонской области, сообщили в субботу в Минобороны РФ.
"Российскими средствами противовоздушной обороны за сутки сбито семь беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов Старомлиновка, Валерьяновка, Кирилловка Донецкой Народной Республики, Решетиловское и Любтмовка Запорожской области, Чкалово и Кирово Херсонской области", - говорится в сводке министерства.
Также, по данным Минобороны РФ, уничтожены в воздухе 42 снаряда реактивных систем залпового огня HIMARS и "Ольха", а также три противорадиолокационные ракеты HARM в районе Новой Каховки Херсонской области.
"Кроме того, над населенными пунктами Матросовка и Корсунка Херсонской области перехвачены две тактические ракеты "Точка-У"", - следует из сообщения.