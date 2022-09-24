https://ria.ru/20220924/pvo-1819157753.html

Российские ПВО перехватили две "Точки-У" в Херсонкой области

Российские ПВО перехватили две "Точки-У" в Херсонкой области - РИА Новости, 24.09.2022

Российские ПВО перехватили две "Точки-У" в Херсонкой области

Российскими средствами противовоздушной обороны за сутки уничтожены 42 снаряда реактивных систем залпового огня HIMARS и "Ольха" и перехвачены две тактические... РИА Новости, 24.09.2022

2022-09-24T14:11

2022-09-24T14:11

2022-09-24T14:58

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МОСКВА, 24 сен - РИА Новости. Российскими средствами противовоздушной обороны за сутки уничтожены 42 снаряда реактивных систем залпового огня HIMARS и "Ольха" и перехвачены две тактические ракеты "Точка-У" в Херсонской области, сообщили в субботу в Минобороны РФ."Российскими средствами противовоздушной обороны за сутки сбито семь беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов Старомлиновка, Валерьяновка, Кирилловка Донецкой Народной Республики, Решетиловское и Любтмовка Запорожской области, Чкалово и Кирово Херсонской области", - говорится в сводке министерства.Также, по данным Минобороны РФ, уничтожены в воздухе 42 снаряда реактивных систем залпового огня HIMARS и "Ольха", а также три противорадиолокационные ракеты HARM в районе Новой Каховки Херсонской области."Кроме того, над населенными пунктами Матросовка и Корсунка Херсонской области перехвачены две тактические ракеты "Точка-У"", - следует из сообщения.

https://ria.ru/20220924/bespilotniki-1819153756.html

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Екатерина Зайцева

россия, херсонская область , запорожская область, вооруженные силы рф, вооруженные силы украины, безопасность