https://ria.ru/20220924/putin-1819179772.html

Путин подписал закон о лишении свободы за утрату военного имущества

Путин подписал закон о лишении свободы за утрату военного имущества - РИА Новости, 24.09.2022

Путин подписал закон о лишении свободы за утрату военного имущества

Президент России Владимир Путин подписал закон о поправках в Уголовный кодекс РФ, предусматривающих наказание до семи лет лишения свободы за утрату по... РИА Новости, 24.09.2022

2022-09-24T16:19

2022-09-24T16:19

2022-09-24T16:19

владимир путин

россия

частичная мобилизация в россии

общество

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МОСКВА, 24 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон о поправках в Уголовный кодекс РФ, предусматривающих наказание до семи лет лишения свободы за утрату по неосторожности военного имущества в период военного положения, в военное время, в условиях вооружённого конфликта или ведения боевых действий.Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.Речь идёт о нарушении правил "сбережения вверенных для служебного пользования" оружия, боеприпасов или предметов военной техники, если это повлекло их утрату по неосторожности.Также предусматривается до пяти лет лишения свободы за уничтожение или повреждение по неосторожности оружия, боеприпасов и военной техники.Ответственность за такие преступления будет наступать, если они повлекли за собой "тяжкие последствия".

https://ria.ru/20220924/gosoboronzakaz-1819177744.html

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владимир путин, россия, частичная мобилизация в россии, общество