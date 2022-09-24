https://ria.ru/20220924/pro-1819179127.html

Россия продлила соглашение об узле системы ПРО в Белоруссии

Россия продлила соглашение об узле системы ПРО в Белоруссии - РИА Новости, 24.09.2022

Россия продлила соглашение об узле системы ПРО в Белоруссии

Президент России Владимир Путин подписал закон о ратификации протокола между РФ и Белоруссией о продлении срока действия соглашения о порядке завершения... РИА Новости, 24.09.2022

2022-09-24T16:16

2022-09-24T16:16

2022-09-24T16:23

безопасность

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владимир путин

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вооруженные силы белоруссии

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МОСКВА, 24 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон о ратификации протокола между РФ и Белоруссией о продлении срока действия соглашения о порядке завершения строительства, использования и содержания узла Барановичи - системы предупреждения о ракетном нападении, расположенной в Белоруссии.Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.Узел Барановичи - отдельный радиотехнический узел российской системы предупреждения о ракетном нападении (далее - СПРН), расположенный в городе Барановичи Брестской области Республики Беларусь, предназначен для автоматического обнаружения, сопровождения баллистических ракет и космических объектов, определения параметров их движения и выдачи информации о ракетно-космической и помеховой обстановке на командные пункты СПРН.Ранее отмечалось, что прекращение действия упомянутого Соглашения приведет к выводу узла Барановичи из состава российской СПРН и снижению возможности по обнаружению пусков баллистических ракет на Западном стратегическом воздушно-космическом направлении. В этой связи названным Протоколом предусматривается продление срока действия данного Соглашения на 25 лет на безвозмездной основе.Узел функционирует на основании соглашения между правительством РФ и Республики Беларусь о порядке завершения строительства, использования и содержания узла Барановичи системы предупреждения о ракетном нападении, расположенного на территории Республики Беларусь, от 6 января 1995 года, срок действия которого завершился 30 мая 2021 года, однако указанное соглашение продолжает применяться обеими сторонами.

https://ria.ru/20220823/politika-1811399393.html

https://ria.ru/20220917/oruzhie-1817507142.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

безопасность, россия, белоруссия, брестская область, владимир путин, вооруженные силы рф, вооруженные силы белоруссии