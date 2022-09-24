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Россия продлила соглашение об узле системы ПРО в Белоруссии - РИА Новости, 24.09.2022
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Россия продлила соглашение об узле системы ПРО в Белоруссии
Россия продлила соглашение об узле системы ПРО в Белоруссии - РИА Новости, 24.09.2022
Россия продлила соглашение об узле системы ПРО в Белоруссии
Президент России Владимир Путин подписал закон о ратификации протокола между РФ и Белоруссией о продлении срока действия соглашения о порядке завершения... РИА Новости, 24.09.2022
2022-09-24T16:16
2022-09-24T16:23
безопасность
россия
белоруссия
брестская область
владимир путин
вооруженные силы рф
вооруженные силы белоруссии
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МОСКВА, 24 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон о ратификации протокола между РФ и Белоруссией о продлении срока действия соглашения о порядке завершения строительства, использования и содержания узла Барановичи - системы предупреждения о ракетном нападении, расположенной в Белоруссии.Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.Узел Барановичи - отдельный радиотехнический узел российской системы предупреждения о ракетном нападении (далее - СПРН), расположенный в городе Барановичи Брестской области Республики Беларусь, предназначен для автоматического обнаружения, сопровождения баллистических ракет и космических объектов, определения параметров их движения и выдачи информации о ракетно-космической и помеховой обстановке на командные пункты СПРН.Ранее отмечалось, что прекращение действия упомянутого Соглашения приведет к выводу узла Барановичи из состава российской СПРН и снижению возможности по обнаружению пусков баллистических ракет на Западном стратегическом воздушно-космическом направлении. В этой связи названным Протоколом предусматривается продление срока действия данного Соглашения на 25 лет на безвозмездной основе.Узел функционирует на основании соглашения между правительством РФ и Республики Беларусь о порядке завершения строительства, использования и содержания узла Барановичи системы предупреждения о ракетном нападении, расположенного на территории Республики Беларусь, от 6 января 1995 года, срок действия которого завершился 30 мая 2021 года, однако указанное соглашение продолжает применяться обеими сторонами.
https://ria.ru/20220823/politika-1811399393.html
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безопасность, россия, белоруссия, брестская область, владимир путин, вооруженные силы рф, вооруженные силы белоруссии
Безопасность, Россия, Белоруссия, Брестская область, Владимир Путин, Вооруженные силы РФ, Вооруженные силы Белоруссии
16:16 24.09.2022 (обновлено: 16:23 24.09.2022)
 
Россия продлила соглашение об узле системы ПРО в Белоруссии

Путин ратифицировал протокол о продлении соглашения об узле системы ПРО в Белоруссии

© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в медиабанкВоеннослужащая на командном пункте во время несения боевого дежурства
Военнослужащая на командном пункте во время несения боевого дежурства - РИА Новости, 1920, 24.09.2022
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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Военнослужащая на командном пункте во время несения боевого дежурства. Архивное фото
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МОСКВА, 24 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон о ратификации протокола между РФ и Белоруссией о продлении срока действия соглашения о порядке завершения строительства, использования и содержания узла Барановичи - системы предупреждения о ракетном нападении, расположенной в Белоруссии.
Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
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23 августа, 08:00
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Узел Барановичи - отдельный радиотехнический узел российской системы предупреждения о ракетном нападении (далее - СПРН), расположенный в городе Барановичи Брестской области Республики Беларусь, предназначен для автоматического обнаружения, сопровождения баллистических ракет и космических объектов, определения параметров их движения и выдачи информации о ракетно-космической и помеховой обстановке на командные пункты СПРН.
Ранее отмечалось, что прекращение действия упомянутого Соглашения приведет к выводу узла Барановичи из состава российской СПРН и снижению возможности по обнаружению пусков баллистических ракет на Западном стратегическом воздушно-космическом направлении. В этой связи названным Протоколом предусматривается продление срока действия данного Соглашения на 25 лет на безвозмездной основе.
Узел функционирует на основании соглашения между правительством РФ и Республики Беларусь о порядке завершения строительства, использования и содержания узла Барановичи системы предупреждения о ракетном нападении, расположенного на территории Республики Беларусь, от 6 января 1995 года, срок действия которого завершился 30 мая 2021 года, однако указанное соглашение продолжает применяться обеими сторонами.
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