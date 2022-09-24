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Названы лекарства, из-за которых можно лишиться водительских прав - РИА Новости, 24.09.2022
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Названы лекарства, из-за которых можно лишиться водительских прав
Названы лекарства, из-за которых можно лишиться водительских прав - РИА Новости, 24.09.2022
Названы лекарства, из-за которых можно лишиться водительских прав
Водитель в состоянии опьянения лишается водительского удостоверения в соответствии с частью первой статьи 12.8 КоАП. При этом неважно, чем было вызвано... РИА Новости, 24.09.2022
2022-09-24T03:15
2022-09-24T10:36
общество
россия
александр быков
министерство здравоохранения рф (минздрав россии)
яковлев и партнеры
самгму
евгения рыжкова (биолог)
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МОСКВА, 24 сен — РИА Новости. Водитель в состоянии опьянения лишается водительского удостоверения в соответствии с частью первой статьи 12.8 КоАП. При этом неважно, чем было вызвано опьянение, будь то алкоголь или лекарства, рассказала агентству "Прайм" адвокат юридической группы "Яковлев и Партнеры", преподаватель кафедры медицинского права и биоэтики СамГМУ Евгения Рыжкова.Однако в российском законодательстве не указан перечень лекарств, за которые водитель может быть привлечен к ответственности, добавила юрист.В итоге водитель сам должен определять, сможет ли он вести транспортное средство, приняв лекарства, или нет. К каждому препарату прилагается инструкция, которую нужно внимательно изучить. Особое внимание — к лекарствам с наиболее выраженным влиянием на внимание водителя: снотворные, седативные, транквилизирующие, наркотические и антипсихотические психотропные средства, подытожила специалист.
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общество, россия, александр быков, министерство здравоохранения рф (минздрав россии), яковлев и партнеры, самгму, евгения рыжкова (биолог)
Общество, Россия, Александр Быков, Министерство здравоохранения РФ (Минздрав России), Яковлев и партнеры, СамГМУ, Евгения Рыжкова (биолог)
03:15 24.09.2022 (обновлено: 10:36 24.09.2022)
 
Названы лекарства, из-за которых можно лишиться водительских прав

Биолог Рыжкова: вождение в состоянии опьянения из-за лекарств грозит лишением прав

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в медиабанкВодительское удостоверение, полученное в отделении ГИБДД в Москве
Водительское удостоверение, полученное в отделении ГИБДД в Москве - РИА Новости, 1920, 24.09.2022
© РИА Новости / Максим Блинов
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Водительское удостоверение, полученное в отделении ГИБДД в Москве. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 24 сен — РИА Новости. Водитель в состоянии опьянения лишается водительского удостоверения в соответствии с частью первой статьи 12.8 КоАП. При этом неважно, чем было вызвано опьянение, будь то алкоголь или лекарства, рассказала агентству "Прайм" адвокат юридической группы "Яковлев и Партнеры", преподаватель кафедры медицинского права и биоэтики СамГМУ Евгения Рыжкова.
Однако в российском законодательстве не указан перечень лекарств, за которые водитель может быть привлечен к ответственности, добавила юрист.
"В этом году глава столичной Госавтоинспекции Александр Быков предложил Минздраву создать реестр медицинских препаратов, при употреблении которых за руль садиться противопоказано. МВД поддержало эту идею. Однако Минздрав пока не высказался по вопросу обращения", — отмечает эксперт.
В итоге водитель сам должен определять, сможет ли он вести транспортное средство, приняв лекарства, или нет. К каждому препарату прилагается инструкция, которую нужно внимательно изучить. Особое внимание — к лекарствам с наиболее выраженным влиянием на внимание водителя: снотворные, седативные, транквилизирующие, наркотические и антипсихотические психотропные средства, подытожила специалист.
Дорожно-транспортное происшествие - РИА Новости, 1920, 19.08.2022
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ОбществоРоссияАлександр БыковМинистерство здравоохранения РФ (Минздрав России)Яковлев и партнерыСамГМУЕвгения Рыжкова (биолог)
 
 
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