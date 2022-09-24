https://ria.ru/20220924/prava-1819095177.html

Названы лекарства, из-за которых можно лишиться водительских прав

Названы лекарства, из-за которых можно лишиться водительских прав - РИА Новости, 24.09.2022

Названы лекарства, из-за которых можно лишиться водительских прав

Водитель в состоянии опьянения лишается водительского удостоверения в соответствии с частью первой статьи 12.8 КоАП. При этом неважно, чем было вызвано... РИА Новости, 24.09.2022

2022-09-24T03:15

2022-09-24T03:15

2022-09-24T10:36

общество

россия

александр быков

министерство здравоохранения рф (минздрав россии)

яковлев и партнеры

самгму

евгения рыжкова (биолог)

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МОСКВА, 24 сен — РИА Новости. Водитель в состоянии опьянения лишается водительского удостоверения в соответствии с частью первой статьи 12.8 КоАП. При этом неважно, чем было вызвано опьянение, будь то алкоголь или лекарства, рассказала агентству "Прайм" адвокат юридической группы "Яковлев и Партнеры", преподаватель кафедры медицинского права и биоэтики СамГМУ Евгения Рыжкова.Однако в российском законодательстве не указан перечень лекарств, за которые водитель может быть привлечен к ответственности, добавила юрист.В итоге водитель сам должен определять, сможет ли он вести транспортное средство, приняв лекарства, или нет. К каждому препарату прилагается инструкция, которую нужно внимательно изучить. Особое внимание — к лекарствам с наиболее выраженным влиянием на внимание водителя: снотворные, седативные, транквилизирующие, наркотические и антипсихотические психотропные средства, подытожила специалист.

https://ria.ru/20220819/avtopodstava-1810626137.html

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общество, россия, александр быков, министерство здравоохранения рф (минздрав россии), яковлев и партнеры, самгму, евгения рыжкова (биолог)