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Орловская область доставила гуманитарную помощь жителям Донецка
Орловская область доставила гуманитарную помощь жителям Донецка - РИА Новости, 24.09.2022
Орловская область доставила гуманитарную помощь жителям Донецка
Гуманитарный груз весом 100 тонн, собранный жителями Орловской области, доставлен в Донецк, сообщил советник орловского губернатора Сергей Лежнев. РИА Новости, 24.09.2022
2022-09-24T23:25
2022-09-24T23:25
2022-09-24T23:25
орловская область
донецк (днр)
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БРЯНСК, 24 сен – РИА Новости. Гуманитарный груз весом 100 тонн, собранный жителями Орловской области, доставлен в Донецк, сообщил советник орловского губернатора Сергей Лежнев."Мы выполнили поручение губернатора Орловской области Андрея Евгеньевича Клычкова и поручение жителей Орловской области и доставили 100-тонный гуманитарный груз жителям Донецка", - сообщил Лежнев в своем канале в Telegram.Он поблагодарил жителей региона, орловский бизнес, который помог собрать и доставить груз, необходимый жителям разрушенного города, а также водителям, которые доставляли этот груз в условиях опасности.Лежнев поблагодарил и волонтеров, которые принимали груз "на передовой линии, куда ежедневно прилетают снаряды".
https://ria.ru/20220924/dobrovoltsy-1819193591.html
орловская область
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орловская область, донецк (днр)
Орловская область, Донецк (ДНР)
Орловская область доставила гуманитарную помощь жителям Донецка
Гуманитарный груз весом 100 тонн доставили из Орловской области жителям Донецка