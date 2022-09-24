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Орловская область доставила гуманитарную помощь жителям Донецка - РИА Новости, 24.09.2022
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Орловская область доставила гуманитарную помощь жителям Донецка
Орловская область доставила гуманитарную помощь жителям Донецка - РИА Новости, 24.09.2022
Орловская область доставила гуманитарную помощь жителям Донецка
Гуманитарный груз весом 100 тонн, собранный жителями Орловской области, доставлен в Донецк, сообщил советник орловского губернатора Сергей Лежнев. РИА Новости, 24.09.2022
2022-09-24T23:25
2022-09-24T23:25
орловская область
донецк (днр)
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БРЯНСК, 24 сен – РИА Новости. Гуманитарный груз весом 100 тонн, собранный жителями Орловской области, доставлен в Донецк, сообщил советник орловского губернатора Сергей Лежнев."Мы выполнили поручение губернатора Орловской области Андрея Евгеньевича Клычкова и поручение жителей Орловской области и доставили 100-тонный гуманитарный груз жителям Донецка", - сообщил Лежнев в своем канале в Telegram.Он поблагодарил жителей региона, орловский бизнес, который помог собрать и доставить груз, необходимый жителям разрушенного города, а также водителям, которые доставляли этот груз в условиях опасности.Лежнев поблагодарил и волонтеров, которые принимали груз "на передовой линии, куда ежедневно прилетают снаряды".
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орловская область, донецк (днр)
Орловская область, Донецк (ДНР)
23:25 24.09.2022
 
Орловская область доставила гуманитарную помощь жителям Донецка

Гуманитарный груз весом 100 тонн доставили из Орловской области жителям Донецка

© РИА Новости / РИА Новости / Перейти в медиабанкФлаги на одной из площадей в Донецке
Флаги на одной из площадей в Донецке - РИА Новости, 1920, 24.09.2022
© РИА Новости / РИА Новости
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Флаги на одной из площадей в Донецке. Архивное фото
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БРЯНСК, 24 сен – РИА Новости. Гуманитарный груз весом 100 тонн, собранный жителями Орловской области, доставлен в Донецк, сообщил советник орловского губернатора Сергей Лежнев.
"Мы выполнили поручение губернатора Орловской области Андрея Евгеньевича Клычкова и поручение жителей Орловской области и доставили 100-тонный гуманитарный груз жителям Донецка", - сообщил Лежнев в своем канале в Telegram.
Он поблагодарил жителей региона, орловский бизнес, который помог собрать и доставить груз, необходимый жителям разрушенного города, а также водителям, которые доставляли этот груз в условиях опасности.
Лежнев поблагодарил и волонтеров, которые принимали груз "на передовой линии, куда ежедневно прилетают снаряды".
Погрузка гуманитарной помощи волонтерами для жителей ДНР и ЛНР - РИА Новости, 1920, 24.09.2022
17:31
В Госдуме предложили повысить статус добровольцам гуманитарных миссий
 
Орловская областьДонецк (ДНР)
 
 
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