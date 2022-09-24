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Орловская область доставила гуманитарную помощь жителям Донецка

Орловская область доставила гуманитарную помощь жителям Донецка - РИА Новости, 24.09.2022

Орловская область доставила гуманитарную помощь жителям Донецка

Гуманитарный груз весом 100 тонн, собранный жителями Орловской области, доставлен в Донецк, сообщил советник орловского губернатора Сергей Лежнев. РИА Новости, 24.09.2022

2022-09-24T23:25

2022-09-24T23:25

2022-09-24T23:25

орловская область

донецк (днр)

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БРЯНСК, 24 сен – РИА Новости. Гуманитарный груз весом 100 тонн, собранный жителями Орловской области, доставлен в Донецк, сообщил советник орловского губернатора Сергей Лежнев."Мы выполнили поручение губернатора Орловской области Андрея Евгеньевича Клычкова и поручение жителей Орловской области и доставили 100-тонный гуманитарный груз жителям Донецка", - сообщил Лежнев в своем канале в Telegram.Он поблагодарил жителей региона, орловский бизнес, который помог собрать и доставить груз, необходимый жителям разрушенного города, а также водителям, которые доставляли этот груз в условиях опасности.Лежнев поблагодарил и волонтеров, которые принимали груз "на передовой линии, куда ежедневно прилетают снаряды".

https://ria.ru/20220924/dobrovoltsy-1819193591.html

орловская область

донецк (днр)

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орловская область, донецк (днр)