https://ria.ru/20220924/polsha-1819164186.html
В Варшаве прошла акция против "украинизации Польши"
В Варшаве прошла акция против "украинизации Польши" - РИА Новости, 24.09.2022
В Варшаве прошла акция против "украинизации Польши"
В центре Варшавы прошла акция против "украинизации Польши", передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 24.09.2022
2022-09-24T14:50
2022-09-24T14:50
2022-09-24T21:39
в мире
рафал тшасковски
польша
варшава
украина
служба внешней разведки российской федерации (свр россии)
сергей нарышкин
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ВАРШАВА, 24 сен — РИА Новости. В центре Варшавы прошла акция против "украинизации Польши", передает корреспондент РИА Новости.Мероприятие проходило под лозунгом "Остановить украинизацию Польши", а его организаторами выступила партия националистов "Конфедерация польской короны" Гжегожа Брауна.Так, на площади Парадов у Дворца культуры и науки собралось более 100 человек с польскими национальными флагами и плакатами Stop ukrainization — Stop depolonization, "Украинцы — только инструмент в руках политиков", "Помним Волынь, не отдадим правды", "Хватит воровства под видом помощи Украине".Акция состоялась, несмотря на обращение левых партий к мэру Варшавы Рафалу Тшасковскому с просьбой запретить ее. По их мнению, "Конфедерация" занимается "разжиганием ненависти и действует в пользу России".Отмечается, что рядом с националистами контрманифестацию провели их политические противники. Несколько человек пришли на площадь Парадов с украинским флагом и плакатом "Прочь с фашизмом и ксенофобией".По различным оценкам, сейчас в Польше проживает около трех миллионов граждан Украины. До 1,5 миллиона из них прибыли в Польшу в качестве беженцев после начала специальной военной операции.В конце апреля Служба внешней разведки Российской Федерации (СВР) обнародовала заявление ее директора Сергея Нарышкина о том, что Вашингтон и Варшава прорабатывают планы установления военно-политического контроля последней над "историческими владениями" на Украине. По сути, речь идет о попытке повторить историческую для Польши сделку после Первой мировой войны, когда коллективный Запад в лице Антанты признал за Варшавой право сначала на оккупацию части Украины для защиты населения от "большевистской угрозы", а потом и включение этих территорий в состав польского государства, отметил директор СВР.
https://ria.ru/20220826/polsha-1812351165.html
https://ria.ru/20220816/genotsid-1809983800.html
https://ria.ru/20220922/politika-1818483304.html
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Акция против "украинизации Польши" в центре Варшавы
В центре Варшавы проходит акция против "украинизации Польши", передает корреспондент РИА Новости. Мероприятие проходит под лозунгом "Остановить украинизацию Польши", а его организаторами выступила партия националистов "Конфедерация польской короны" Гжегожа Брауна.
2022-09-24T14:50
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в мире, рафал тшасковски, польша, варшава, украина, служба внешней разведки российской федерации (свр россии), сергей нарышкин
В мире, Рафал Тшасковски, Польша, Варшава, Украина, Служба внешней разведки Российской Федерации (СВР России), Сергей Нарышкин
14:50 24.09.2022 (обновлено: 21:39 24.09.2022)
В Варшаве прошла акция против "украинизации Польши"
В Варшаве прошла акция против "украинизации Польши"
ВАРШАВА, 24 сен — РИА Новости. В центре Варшавы прошла акция против "украинизации Польши", передает корреспондент РИА Новости.
Мероприятие проходило под лозунгом "Остановить украинизацию Польши", а его организаторами выступила партия националистов "Конфедерация польской короны" Гжегожа Брауна.
Так, на площади Парадов у Дворца культуры и науки собралось более 100 человек с польскими национальными флагами и плакатами Stop ukrainization — Stop depolonization, "Украинцы — только инструмент в руках политиков", "Помним Волынь, не отдадим правды", "Хватит воровства под видом помощи Украине".
Акция состоялась, несмотря на обращение левых партий к мэру Варшавы Рафалу Тшасковскому с просьбой запретить ее. По их мнению, "Конфедерация" занимается "разжиганием ненависти и действует в пользу России".
Отмечается, что рядом с националистами контрманифестацию провели их политические противники. Несколько человек пришли на площадь Парадов с украинским флагом и плакатом "Прочь с фашизмом и ксенофобией".
По различным оценкам, сейчас в Польше проживает около трех миллионов граждан Украины
. До 1,5 миллиона из них прибыли в Польшу в качестве беженцев после начала специальной военной операции.
В конце апреля Служба внешней разведки Российской Федерации (СВР) обнародовала заявление ее директора Сергея Нарышкина о том, что Вашингтон и Варшава прорабатывают планы установления военно-политического контроля последней над "историческими владениями" на Украине. По сути, речь идет о попытке повторить историческую для Польши сделку после Первой мировой войны, когда коллективный Запад в лице Антанты признал за Варшавой право сначала на оккупацию части Украины для защиты населения от "большевистской угрозы", а потом и включение этих территорий в состав польского государства, отметил директор СВР.