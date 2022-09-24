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Драматические и мистические проекты стали победителями "Нового сезона" - РИА Новости, 24.09.2022
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Культура
https://ria.ru/20220924/pobediteli-1819149162.html
Драматические и мистические проекты стали победителями "Нового сезона"
Драматические и мистические проекты стали победителями "Нового сезона" - РИА Новости, 24.09.2022
Драматические и мистические проекты стали победителями "Нового сезона"
Проекты о непростых семейных отношениях и мистической клинике стали победителями фестиваля онлайн-кинотеатров "Новый сезон". Их объявили на церемонии закрытия... РИА Новости, 24.09.2022
2022-09-24T13:00
2022-09-24T14:02
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СОЧИ, 24 сен — РИА Новости, Анна Нехаева. Проекты о непростых семейных отношениях и мистической клинике стали победителями фестиваля онлайн-кинотеатров "Новый сезон". Их объявили на церемонии закрытия на Розе Хутор."Далекие близкие", "Мать моего сына" и "Экспресс" были названы лучшими фильмами среди участвующих в фестивале. Но приз достался картине "Экспресс".Эта авантюрная драма рассказывает о взрослении и поиске счастья. Главный герой — беззаботный Саша — живет в провинциальном городке на Кавказе. Несмотря на постоянные неурядицы, он не унывает, а, наоборот, помогает другим и во всем пытается увидеть лучшее.Самым ожидаемым сериалом была названа "Алиса не может ждать" Наталии Мещаниновой. Проект рассказывает о девушке, которая, по предсказаниям врачей, скоро ослепнет. Ее мать скрывает от нее этот факт, но Алиса узнает правду и решает действовать совсем не по-детски.В тройку лучших также вошли сериалы "13 клиническая" и "Черная весна".Исполнительницу главной роли из "Алисы" Лизу Ищенко отметили как "Героиню "Нового сезона". В топ лидеров среди актрис также вошли Паулина Андреева и Марьяна Спивак.Тройка главных артистов состояла из Данилы Козловского, Степана Девонина, Глеба Калюжного."Героем "Нового сезона" стал Данила Козловский, сыгравший в сериале "13 клиническая". Он сыграл врача, который болен таинственной болезнью. Его персонаж устраивается работать в мистическую больницу и параллельно пытается понять, что с ним происходит. Его коллегами по площадке были Паулина Андреева и Виктория Исакова.Попечительский совет фестиваля выбрал "Открытие "Нового сезона". Им стал режиссер Иван Соснин. Его работа "Далекие близкие" рассказывает об отце и сыне, чьи отношения стали холоднее, но внезапное путешествие в автофургоне из Челябинска в Москву помогает им наладить контакт.Отдельный спецприз посмертно получил Евгений Сытый, который сыграл главную роль в картине.В этом году все участники, гости и зрители фестиваля голосовали за фильмы и сериалы после каждого показа в специальной цифровой форме и приложении "Нового сезона".Помимо статуэток смотра победители в номинации "Лучший фильм" и "Лучший сериал" получили спецпризы и продвижение своих проектов в онлайн-прокате.Фестиваль "Новый сезон" проходил на Розе Хутор с 18 по 23 сентября. На нем платформы Okko, Кинопоиск, Kion, Start, Premier, "ИВИ", More.tv, Wink представили свои основные будущие премьеры.
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Анна Нехаева
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новости культуры, что посмотреть , кинопоиск, кинофестиваль, кино и сериалы, паулина андреева, данила козловский, виктория исакова
Культура, Новости культуры, что посмотреть , Кинопоиск, кинофестиваль, Кино и сериалы, Паулина Андреева, Данила Козловский, Виктория Исакова
13:00 24.09.2022 (обновлено: 14:02 24.09.2022)
 
Драматические и мистические проекты стали победителями "Нового сезона"

Козловский и сериал про семейную драму получили призы фестиваля "Новый сезон"

© Предоставлено пресс-службой фестиваля "Новый сезон"Кадр из фильма "Экспресс"
Кадр из фильма Экспресс
© Предоставлено пресс-службой фестиваля "Новый сезон"
Читать ria.ru в
СОЧИ, 24 сен — РИА Новости, Анна Нехаева. Проекты о непростых семейных отношениях и мистической клинике стали победителями фестиваля онлайн-кинотеатров "Новый сезон". Их объявили на церемонии закрытия на Розе Хутор.
"Далекие близкие", "Мать моего сына" и "Экспресс" были названы лучшими фильмами среди участвующих в фестивале. Но приз достался картине "Экспресс".
© Предоставлено пресс-службой фестиваля "Новый сезон"Кадр из фильма "Далекие близкие"
Кадр из фильма Далекие близкие
1 из 4
Кадр из фильма "Далекие близкие"
© Предоставлено пресс-службой фестиваля "Новый сезон"
© Предоставлено пресс-службой фестиваля "Новый сезон"Кадр из фильма "Мать моего сына"
Кадр из фильма Мать моего сына
2 из 4
Кадр из фильма "Мать моего сына"
© Предоставлено пресс-службой фестиваля "Новый сезон"
© Предоставлено пресс-службой фестиваля "Новый сезон"

Сцена из фильма "Мать моего сына"

Кадр из фильма Мать моего сына
3 из 4

Сцена из фильма "Мать моего сына"

© Предоставлено пресс-службой фестиваля "Новый сезон"
© Фонд "Кинопрайм" (2022)Кадр из фильма "Экспресс"
Кадр из фильма Экспресс
4 из 4
Кадр из фильма "Экспресс"
© Фонд "Кинопрайм" (2022)
1 из 4
Кадр из фильма "Далекие близкие"
© Предоставлено пресс-службой фестиваля "Новый сезон"
2 из 4
Кадр из фильма "Мать моего сына"
© Предоставлено пресс-службой фестиваля "Новый сезон"
3 из 4

Сцена из фильма "Мать моего сына"

© Предоставлено пресс-службой фестиваля "Новый сезон"
4 из 4
Кадр из фильма "Экспресс"
© Фонд "Кинопрайм" (2022)
Эта авантюрная драма рассказывает о взрослении и поиске счастья. Главный герой — беззаботный Саша — живет в провинциальном городке на Кавказе. Несмотря на постоянные неурядицы, он не унывает, а, наоборот, помогает другим и во всем пытается увидеть лучшее.
Самым ожидаемым сериалом была названа "Алиса не может ждать" Наталии Мещаниновой. Проект рассказывает о девушке, которая, по предсказаниям врачей, скоро ослепнет. Ее мать скрывает от нее этот факт, но Алиса узнает правду и решает действовать совсем не по-детски.
В тройку лучших также вошли сериалы "13 клиническая" и "Черная весна".
© Предоставлено пресс-службой фестиваля "Новый сезон"Кадр из сериала "13 клиническая"
Кадр из сериала 13 клиническая
1 из 4
Кадр из сериала "13 клиническая"
© Предоставлено пресс-службой фестиваля "Новый сезон"
© Предоставлено пресс-службой фестиваля "Новый сезон"

Сериал "13 клиническая"

Кадр из сериала 13 клиническая
2 из 4

Сериал "13 клиническая"

© Предоставлено пресс-службой фестиваля "Новый сезон"
© Предоставлено пресс-службой фестиваля "Новый сезон"

Сериал "Черная весна"

Кадр из сериала Черная весна
3 из 4

Сериал "Черная весна"

© Предоставлено пресс-службой фестиваля "Новый сезон"
© Предоставлено пресс-службой фестиваля "Новый сезон"Кадр из сериала "Черная весна"
Кадр из сериала Черная весна
4 из 4
Кадр из сериала "Черная весна"
© Предоставлено пресс-службой фестиваля "Новый сезон"
1 из 4
Кадр из сериала "13 клиническая"
© Предоставлено пресс-службой фестиваля "Новый сезон"
2 из 4

Сериал "13 клиническая"

© Предоставлено пресс-службой фестиваля "Новый сезон"
3 из 4

Сериал "Черная весна"

© Предоставлено пресс-службой фестиваля "Новый сезон"
4 из 4
Кадр из сериала "Черная весна"
© Предоставлено пресс-службой фестиваля "Новый сезон"
Исполнительницу главной роли из "Алисы" Лизу Ищенко отметили как "Героиню "Нового сезона". В топ лидеров среди актрис также вошли Паулина Андреева и Марьяна Спивак.
Тройка главных артистов состояла из Данилы Козловского, Степана Девонина, Глеба Калюжного.
"Героем "Нового сезона" стал Данила Козловский, сыгравший в сериале "13 клиническая". Он сыграл врача, который болен таинственной болезнью. Его персонаж устраивается работать в мистическую больницу и параллельно пытается понять, что с ним происходит. Его коллегами по площадке были Паулина Андреева и Виктория Исакова.
Попечительский совет фестиваля выбрал "Открытие "Нового сезона". Им стал режиссер Иван Соснин. Его работа "Далекие близкие" рассказывает об отце и сыне, чьи отношения стали холоднее, но внезапное путешествие в автофургоне из Челябинска в Москву помогает им наладить контакт.
Отдельный спецприз посмертно получил Евгений Сытый, который сыграл главную роль в картине.
"Это главная награда, которую мог бы получить этот фильм", — сказал Соснин.
В этом году все участники, гости и зрители фестиваля голосовали за фильмы и сериалы после каждого показа в специальной цифровой форме и приложении "Нового сезона".
Помимо статуэток смотра победители в номинации "Лучший фильм" и "Лучший сериал" получили спецпризы и продвижение своих проектов в онлайн-прокате.
Фестиваль "Новый сезон" проходил на Розе Хутор с 18 по 23 сентября. На нем платформы Okko, Кинопоиск, Kion, Start, Premier, "ИВИ", More.tv, Wink представили свои основные будущие премьеры.
Кадр из сериала Аврора
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