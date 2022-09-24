13:00 24.09.2022 (обновлено: 14:02 24.09.2022)
Драматические и мистические проекты стали победителями "Нового сезона"
Козловский и сериал про семейную драму получили призы фестиваля "Новый сезон"
© Предоставлено пресс-службой фестиваля "Новый сезон"Кадр из фильма "Экспресс"
© Предоставлено пресс-службой фестиваля "Новый сезон"
СОЧИ, 24 сен — РИА Новости, Анна Нехаева. Проекты о непростых семейных отношениях и мистической клинике стали победителями фестиваля онлайн-кинотеатров "Новый сезон". Их объявили на церемонии закрытия на Розе Хутор.
"Далекие близкие", "Мать моего сына" и "Экспресс" были названы лучшими фильмами среди участвующих в фестивале. Но приз достался картине "Экспресс".
© Предоставлено пресс-службой фестиваля "Новый сезон"Кадр из фильма "Далекие близкие"
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Кадр из фильма "Далекие близкие"
© Предоставлено пресс-службой фестиваля "Новый сезон"
© Предоставлено пресс-службой фестиваля "Новый сезон"Кадр из фильма "Мать моего сына"
2 из 4
Кадр из фильма "Мать моего сына"
© Предоставлено пресс-службой фестиваля "Новый сезон"
© Предоставлено пресс-службой фестиваля "Новый сезон"
Сцена из фильма "Мать моего сына"
3 из 4
Сцена из фильма "Мать моего сына"
© Предоставлено пресс-службой фестиваля "Новый сезон"
© Фонд "Кинопрайм" (2022)Кадр из фильма "Экспресс"
4 из 4
Кадр из фильма "Экспресс"
© Фонд "Кинопрайм" (2022)
1 из 4
Кадр из фильма "Далекие близкие"
© Предоставлено пресс-службой фестиваля "Новый сезон"
2 из 4
Кадр из фильма "Мать моего сына"
© Предоставлено пресс-службой фестиваля "Новый сезон"
3 из 4
Сцена из фильма "Мать моего сына"
© Предоставлено пресс-службой фестиваля "Новый сезон"
4 из 4
Кадр из фильма "Экспресс"
© Фонд "Кинопрайм" (2022)
Эта авантюрная драма рассказывает о взрослении и поиске счастья. Главный герой — беззаботный Саша — живет в провинциальном городке на Кавказе. Несмотря на постоянные неурядицы, он не унывает, а, наоборот, помогает другим и во всем пытается увидеть лучшее.
Самым ожидаемым сериалом была названа "Алиса не может ждать" Наталии Мещаниновой. Проект рассказывает о девушке, которая, по предсказаниям врачей, скоро ослепнет. Ее мать скрывает от нее этот факт, но Алиса узнает правду и решает действовать совсем не по-детски.
В тройку лучших также вошли сериалы "13 клиническая" и "Черная весна".
© Предоставлено пресс-службой фестиваля "Новый сезон"Кадр из сериала "13 клиническая"
1 из 4
Кадр из сериала "13 клиническая"
© Предоставлено пресс-службой фестиваля "Новый сезон"
© Предоставлено пресс-службой фестиваля "Новый сезон"
Сериал "13 клиническая"
2 из 4
Сериал "13 клиническая"
© Предоставлено пресс-службой фестиваля "Новый сезон"
© Предоставлено пресс-службой фестиваля "Новый сезон"
Сериал "Черная весна"
3 из 4
Сериал "Черная весна"
© Предоставлено пресс-службой фестиваля "Новый сезон"
© Предоставлено пресс-службой фестиваля "Новый сезон"Кадр из сериала "Черная весна"
4 из 4
Кадр из сериала "Черная весна"
© Предоставлено пресс-службой фестиваля "Новый сезон"
1 из 4
Кадр из сериала "13 клиническая"
© Предоставлено пресс-службой фестиваля "Новый сезон"
2 из 4
Сериал "13 клиническая"
© Предоставлено пресс-службой фестиваля "Новый сезон"
3 из 4
Сериал "Черная весна"
© Предоставлено пресс-службой фестиваля "Новый сезон"
4 из 4
Кадр из сериала "Черная весна"
© Предоставлено пресс-службой фестиваля "Новый сезон"
Исполнительницу главной роли из "Алисы" Лизу Ищенко отметили как "Героиню "Нового сезона". В топ лидеров среди актрис также вошли Паулина Андреева и Марьяна Спивак.
Тройка главных артистов состояла из Данилы Козловского, Степана Девонина, Глеба Калюжного.
Тройка главных артистов состояла из Данилы Козловского, Степана Девонина, Глеба Калюжного.
"Героем "Нового сезона" стал Данила Козловский, сыгравший в сериале "13 клиническая". Он сыграл врача, который болен таинственной болезнью. Его персонаж устраивается работать в мистическую больницу и параллельно пытается понять, что с ним происходит. Его коллегами по площадке были Паулина Андреева и Виктория Исакова.
Попечительский совет фестиваля выбрал "Открытие "Нового сезона". Им стал режиссер Иван Соснин. Его работа "Далекие близкие" рассказывает об отце и сыне, чьи отношения стали холоднее, но внезапное путешествие в автофургоне из Челябинска в Москву помогает им наладить контакт.
Отдельный спецприз посмертно получил Евгений Сытый, который сыграл главную роль в картине.
"Это главная награда, которую мог бы получить этот фильм", — сказал Соснин.
В этом году все участники, гости и зрители фестиваля голосовали за фильмы и сериалы после каждого показа в специальной цифровой форме и приложении "Нового сезона".
Помимо статуэток смотра победители в номинации "Лучший фильм" и "Лучший сериал" получили спецпризы и продвижение своих проектов в онлайн-прокате.
Фестиваль "Новый сезон" проходил на Розе Хутор с 18 по 23 сентября. На нем платформы Okko, Кинопоиск, Kion, Start, Premier, "ИВИ", More.tv, Wink представили свои основные будущие премьеры.