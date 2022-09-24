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Россия не отказывается от переговоров с Украиной, заявил Лавров
Россия не отказывается от переговоров с Украиной, заявил Лавров - РИА Новости, 24.09.2022
Россия не отказывается от переговоров с Украиной, заявил Лавров
Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Россия не отказывается от переговоров с Украиной, но чем дольше отказывается Киев, тем труднее будет договариваться. РИА Новости, 24.09.2022
2022-09-24T22:23
2022-09-24T22:23
2022-09-24T22:44
специальная военная операция на украине
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ООН, 24 сен - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Россия не отказывается от переговоров с Украиной, но чем дольше отказывается Киев, тем труднее будет договариваться."Тут у нас одна группа посредников, с которой я тоже здесь встречался, от уважаемой международной организации, региональной, они мне говорят: "вот, давайте, мы поедем в Киев, что туда передать?" Я говорю: "вы все знаете, я вам сказал, что они (Киев) прервали эти переговоры, после чего, это в середине лета, (президента РФ Владимира) Путина спросили, почему Россия отказывается от переговоров", - рассказал Лавров на пресс-конференции."Мы не отказываемся от переговоров, но те, кто отказываются, должны понимать, что, чем дольше они отказываются, тем труднее, в конечном итоге, будет договариваться", - добавил Лавров.Министр заключил: "не надо на нас вешать ярлык отказников".
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россия, украина, киев, сергей лавров
Специальная военная операция на Украине, Россия, Украина, Киев, Сергей Лавров
22:23 24.09.2022 (обновлено: 22:44 24.09.2022)
Россия не отказывается от переговоров с Украиной, заявил Лавров
Лавров заявил, что Россия не отказывается от переговоров, не надо нас вешать ярлык
ООН, 24 сен - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Россия не отказывается от переговоров с Украиной, но чем дольше отказывается Киев, тем труднее будет договариваться.
"Тут у нас одна группа посредников, с которой я тоже здесь встречался, от уважаемой международной организации, региональной, они мне говорят: "вот, давайте, мы поедем в Киев, что туда передать?" Я говорю: "вы все знаете, я вам сказал, что они (Киев) прервали эти переговоры, после чего, это в середине лета, (президента РФ Владимира) Путина спросили, почему Россия отказывается от переговоров", - рассказал Лавров на пресс-конференции.
"Мы не отказываемся от переговоров, но те, кто отказываются, должны понимать, что, чем дольше они отказываются, тем труднее, в конечном итоге, будет договариваться", - добавил Лавров.
Министр заключил: "не надо на нас вешать ярлык отказников".