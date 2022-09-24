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Глава МИД Индии назвал существующую архитектуру СБ ООН анахроничной - РИА Новости, 24.09.2022
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Глава МИД Индии назвал существующую архитектуру СБ ООН анахроничной
Глава МИД Индии назвал существующую архитектуру СБ ООН анахроничной - РИА Новости, 24.09.2022
Глава МИД Индии назвал существующую архитектуру СБ ООН анахроничной
Существующая архитектура Совета Безопасности ООН является анахроничной и неэффективной, а призыв к его реформированию пользуется значительной поддержкой среди... РИА Новости, 24.09.2022
2022-09-24T23:07
2022-09-24T23:09
в мире
субраманиам джайшанкар
индия
оон
совет безопасности оон
мид индии
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НЬЮ-ДЕЛИ, 24 сен - РИА Новости. Существующая архитектура Совета Безопасности ООН является анахроничной и неэффективной, а призыв к его реформированию пользуется значительной поддержкой среди членов ООН, заявил глава МИД Индии Субраманьям Джайшанкар."Призыв к реформированию многосторонности – с реформированием Совета Безопасности в его основе – пользуется значительной поддержкой среди членов ООН. Это происходит из-за широко распространенного признания того, что нынешняя архитектура является анахроничной и неэффективной. Это также воспринимается как глубоко несправедливое лишение целых континентов и регионов права голоса на форуме, который обсуждает их будущее. Индия готова взять на себя большую ответственность", - сказал глава МИД Индии, выступая на 77-й Генассамблее ООН.Он отметил, что "наш призыв состоит в том, чтобы позволить серьезным переговорам по такому важному вопросу проходить искренне"."Они не должны блокироваться процедурной тактикой. Скептики не могут вечно держать процесс межправительственных переговоров в заложниках. В эти неспокойные времена очень важно, чтобы мир прислушивался к большему количеству голосов", - добавил Джайшанкар.Совбез ООН - постоянно действующая структура организации, на которую возложена главная ответственность за поддержание международного мира и безопасности. В Совбезе всегда заседают 15 стран - пять постоянных членов и десять временных. Постоянные члены - Россия, США, Великобритания, Китай и Франция. Они обладают правом вето. Десять остальных членов СБ избираются на два года. В прошлом году Индия и ряд других стран были избраны в числе непостоянных членов СБ ООН на 2021-2022 годы, и в августе прошлого года Индия председательствовала в организации.Наряду с Бразилией, Германией и Японией Индия входит в "группу четырех" (G4) - группу стран, чьи масштабы развития сопоставимы с постоянным членами СБ ООН и требующих постоянного членства в организации. В ходе саммита "группы четырех" главы МИД Бразилии, Германии, Индии и Японии призвали к реформе Совета Безопасности ООН и подтвердили поддержку друг друга в получении мест постоянных членов Совбеза.
https://ria.ru/20220922/indiya-1818721692.html
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60
в мире, субраманиам джайшанкар, индия, оон, совет безопасности оон, мид индии
В мире, Субраманиам Джайшанкар, Индия, ООН, Совет Безопасности ООН, МИД Индии
23:07 24.09.2022 (обновлено: 23:09 24.09.2022)
 
Глава МИД Индии назвал существующую архитектуру СБ ООН анахроничной

Глава МИД Индии Джайшанкар: существующая архитектура СБ ООН анахронична и неэффективна

© AP Photo / Saurabh DasФлаг Индии
Флаг Индии - РИА Новости, 1920, 24.09.2022
© AP Photo / Saurabh Das
Флаг Индии. Архивное фото
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НЬЮ-ДЕЛИ, 24 сен - РИА Новости. Существующая архитектура Совета Безопасности ООН является анахроничной и неэффективной, а призыв к его реформированию пользуется значительной поддержкой среди членов ООН, заявил глава МИД Индии Субраманьям Джайшанкар.
"Призыв к реформированию многосторонности – с реформированием Совета Безопасности в его основе – пользуется значительной поддержкой среди членов ООН. Это происходит из-за широко распространенного признания того, что нынешняя архитектура является анахроничной и неэффективной. Это также воспринимается как глубоко несправедливое лишение целых континентов и регионов права голоса на форуме, который обсуждает их будущее. Индия готова взять на себя большую ответственность", - сказал глава МИД Индии, выступая на 77-й Генассамблее ООН.
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Он отметил, что "наш призыв состоит в том, чтобы позволить серьезным переговорам по такому важному вопросу проходить искренне".
"Они не должны блокироваться процедурной тактикой. Скептики не могут вечно держать процесс межправительственных переговоров в заложниках. В эти неспокойные времена очень важно, чтобы мир прислушивался к большему количеству голосов", - добавил Джайшанкар.
Совбез ООН - постоянно действующая структура организации, на которую возложена главная ответственность за поддержание международного мира и безопасности. В Совбезе всегда заседают 15 стран - пять постоянных членов и десять временных. Постоянные члены - Россия, США, Великобритания, Китай и Франция. Они обладают правом вето. Десять остальных членов СБ избираются на два года. В прошлом году Индия и ряд других стран были избраны в числе непостоянных членов СБ ООН на 2021-2022 годы, и в августе прошлого года Индия председательствовала в организации.
Наряду с Бразилией, Германией и Японией Индия входит в "группу четырех" (G4) - группу стран, чьи масштабы развития сопоставимы с постоянным членами СБ ООН и требующих постоянного членства в организации. В ходе саммита "группы четырех" главы МИД Бразилии, Германии, Индии и Японии призвали к реформе Совета Безопасности ООН и подтвердили поддержку друг друга в получении мест постоянных членов Совбеза.
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