https://ria.ru/20220924/oon-1819234800.html
В ООН не осталось свободных мест перед пресс-конференцией Лаврова
В ООН не осталось свободных мест перед пресс-конференцией Лаврова - РИА Новости, 24.09.2022
В ООН не осталось свободных мест перед пресс-конференцией Лаврова
В зале, где через считанные минуты пройдет пресс-конференция главы МИД РФ Сергея Лаврова по итогам его участия в неделе высокого уровня сессии Генассамблеи ООН, РИА Новости, 24.09.2022
2022-09-24T21:26
2022-09-24T21:26
2022-09-24T23:14
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ООН, 24 сен - РИА Новости. В зале, где через считанные минуты пройдет пресс-конференция главы МИД РФ Сергея Лаврова по итогам его участия в неделе высокого уровня сессии Генассамблеи ООН, не осталось места, некоторым журналистам приходится стоять, передает корреспондент РИА Новости.Это происходит на фоне активно распространяемого в западных СМИ тезиса об изоляции РФ.Неделя высокого уровня проходит с 20 по 26 сентября в Нью-Йорке, в штаб-квартире ООН. В мероприятии, открывающем новую годичную сессию Генассамблеи, традиционно принимают участие президенты, премьеры, министры.
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в мире, сергей лавров, россия, оон, генеральная ассамблея оон, нью-йорк (город)
В мире, Сергей Лавров, Россия, ООН, Генеральная Ассамблея ООН, Нью-Йорк (город)
21:26 24.09.2022 (обновлено: 23:14 24.09.2022)
В ООН не осталось свободных мест перед пресс-конференцией Лаврова
В зале перед пресс-конференцией Лаврова в ООН не осталось места