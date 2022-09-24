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В ООН не осталось свободных мест перед пресс-конференцией Лаврова - РИА Новости, 24.09.2022
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В ООН не осталось свободных мест перед пресс-конференцией Лаврова
В ООН не осталось свободных мест перед пресс-конференцией Лаврова - РИА Новости, 24.09.2022
В ООН не осталось свободных мест перед пресс-конференцией Лаврова
В зале, где через считанные минуты пройдет пресс-конференция главы МИД РФ Сергея Лаврова по итогам его участия в неделе высокого уровня сессии Генассамблеи ООН, РИА Новости, 24.09.2022
2022-09-24T21:26
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в мире
сергей лавров
россия
оон
генеральная ассамблея оон
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ООН, 24 сен - РИА Новости. В зале, где через считанные минуты пройдет пресс-конференция главы МИД РФ Сергея Лаврова по итогам его участия в неделе высокого уровня сессии Генассамблеи ООН, не осталось места, некоторым журналистам приходится стоять, передает корреспондент РИА Новости.Это происходит на фоне активно распространяемого в западных СМИ тезиса об изоляции РФ.Неделя высокого уровня проходит с 20 по 26 сентября в Нью-Йорке, в штаб-квартире ООН. В мероприятии, открывающем новую годичную сессию Генассамблеи, традиционно принимают участие президенты, премьеры, министры.
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в мире, сергей лавров, россия, оон, генеральная ассамблея оон, нью-йорк (город)
В мире, Сергей Лавров, Россия, ООН, Генеральная Ассамблея ООН, Нью-Йорк (город)
21:26 24.09.2022 (обновлено: 23:14 24.09.2022)
 
В ООН не осталось свободных мест перед пресс-конференцией Лаврова

В зале перед пресс-конференцией Лаврова в ООН не осталось места

© РИА Новости / Роман Махмутов / Перейти в медиабанкШтаб-квартира ООН в Нью-Йорке
Штаб-квартира ООН в Нью-Йорке - РИА Новости, 1920, 24.09.2022
© РИА Новости / Роман Махмутов
Перейти в медиабанк
Штаб-квартира ООН в Нью-Йорке. Архивное фото
Читать ria.ru в
ООН, 24 сен - РИА Новости. В зале, где через считанные минуты пройдет пресс-конференция главы МИД РФ Сергея Лаврова по итогам его участия в неделе высокого уровня сессии Генассамблеи ООН, не осталось места, некоторым журналистам приходится стоять, передает корреспондент РИА Новости.
Это происходит на фоне активно распространяемого в западных СМИ тезиса об изоляции РФ.
Неделя высокого уровня проходит с 20 по 26 сентября в Нью-Йорке, в штаб-квартире ООН. В мероприятии, открывающем новую годичную сессию Генассамблеи, традиционно принимают участие президенты, премьеры, министры.
Логотип Организации Объединенных Наций в штаб-квартире Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке - РИА Новости, 1920, 24.09.2022
21:13
Лавров призвал вернуть ООН репутацию площадки честных дискуссий
 
В миреСергей ЛавровРоссияООНГенеральная Ассамблея ООННью-Йорк (город)
 
 
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