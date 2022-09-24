https://ria.ru/20220924/oon-1819232684.html

Лавров призвал вернуть ООН репутацию площадки честных дискуссий

Лавров призвал вернуть ООН репутацию площадки честных дискуссий - РИА Новости, 24.09.2022

Лавров призвал вернуть ООН репутацию площадки честных дискуссий

ООН нужно сегодня защитить от конфронтации и всего наносного, вернуть ей репутацию площадки честных дискуссий, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. РИА Новости, 24.09.2022

2022-09-24T21:13

2022-09-24T21:13

2022-09-24T21:13

в мире

сергей лавров

оон

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

россия

даг хаммаршельд

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ООН, 24 сен - РИА Новости. ООН нужно сегодня защитить от конфронтации и всего наносного, вернуть ей репутацию площадки честных дискуссий, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров."Уверен в необходимости защитить ООН, очистить Всемирную организацию от всего конфронтационного и наносного, вернуть ей репутацию площадки для честных дискуссий по поиску баланса интересов всех государств-членов. Именно этим подходом руководствуемся при продвижении в ООН наших национальных инициатив", - сказал Лавров, выступая с трибуны ООН.Он отметил, что "в эпоху перемен человеку свойственно искать опору и утешение в мудрости предшественников, на чью долю выпали не меньшие испытания"."По меткому выражению бывшего Генсекретаря ООН Дага Хаммаршельда, помнившего ужасы Второй мировой войны, "ООН была создана не для того, чтобы привести человечество в рай, а чтобы спасти его от ада". Эти слова как никогда актуальны. Они взывают к тому, чтобы все мы осознали свою индивидуальную и коллективную ответственность за создание условий для безопасного и гармоничного развития будущих поколений. Для этого всем нужно проявить политическую волю", - сказал Лавров."Мы готовы к такой честной работе и убеждены: устойчивость миропорядка может быть обеспечена исключительно через возвращение к истокам ооновской дипломатии с опорой на ключевой уставной принцип подлинной демократии - уважение", - заключил министр.

https://ria.ru/20220924/lavrov-1819146463.html

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, сергей лавров, оон, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), россия, даг хаммаршельд