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Лавров призвал вернуть ООН репутацию площадки честных дискуссий - РИА Новости, 24.09.2022
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Лавров призвал вернуть ООН репутацию площадки честных дискуссий
Лавров призвал вернуть ООН репутацию площадки честных дискуссий - РИА Новости, 24.09.2022
Лавров призвал вернуть ООН репутацию площадки честных дискуссий
ООН нужно сегодня защитить от конфронтации и всего наносного, вернуть ей репутацию площадки честных дискуссий, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. РИА Новости, 24.09.2022
2022-09-24T21:13
2022-09-24T21:13
в мире
сергей лавров
оон
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
россия
даг хаммаршельд
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ООН, 24 сен - РИА Новости. ООН нужно сегодня защитить от конфронтации и всего наносного, вернуть ей репутацию площадки честных дискуссий, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров."Уверен в необходимости защитить ООН, очистить Всемирную организацию от всего конфронтационного и наносного, вернуть ей репутацию площадки для честных дискуссий по поиску баланса интересов всех государств-членов. Именно этим подходом руководствуемся при продвижении в ООН наших национальных инициатив", - сказал Лавров, выступая с трибуны ООН.Он отметил, что "в эпоху перемен человеку свойственно искать опору и утешение в мудрости предшественников, на чью долю выпали не меньшие испытания"."По меткому выражению бывшего Генсекретаря ООН Дага Хаммаршельда, помнившего ужасы Второй мировой войны, "ООН была создана не для того, чтобы привести человечество в рай, а чтобы спасти его от ада". Эти слова как никогда актуальны. Они взывают к тому, чтобы все мы осознали свою индивидуальную и коллективную ответственность за создание условий для безопасного и гармоничного развития будущих поколений. Для этого всем нужно проявить политическую волю", - сказал Лавров."Мы готовы к такой честной работе и убеждены: устойчивость миропорядка может быть обеспечена исключительно через возвращение к истокам ооновской дипломатии с опорой на ключевой уставной принцип подлинной демократии - уважение", - заключил министр.
https://ria.ru/20220924/lavrov-1819146463.html
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в мире, сергей лавров, оон, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), россия, даг хаммаршельд
В мире, Сергей Лавров, ООН, Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ), Россия, Даг Хаммаршельд
21:13 24.09.2022
 
Лавров призвал вернуть ООН репутацию площадки честных дискуссий

Лавров призвал защитить ООН от конфронтации и вернуть ей репутацию объективной площадки

© AP Photo / Angela WeissЛоготип Организации Объединенных Наций в штаб-квартире Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке
Логотип Организации Объединенных Наций в штаб-квартире Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке - РИА Новости, 1920, 24.09.2022
© AP Photo / Angela Weiss
Логотип Организации Объединенных Наций в штаб-квартире Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке. Архивное фото
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ООН, 24 сен - РИА Новости. ООН нужно сегодня защитить от конфронтации и всего наносного, вернуть ей репутацию площадки честных дискуссий, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
"Уверен в необходимости защитить ООН, очистить Всемирную организацию от всего конфронтационного и наносного, вернуть ей репутацию площадки для честных дискуссий по поиску баланса интересов всех государств-членов. Именно этим подходом руководствуемся при продвижении в ООН наших национальных инициатив", - сказал Лавров, выступая с трибуны ООН.
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Он отметил, что "в эпоху перемен человеку свойственно искать опору и утешение в мудрости предшественников, на чью долю выпали не меньшие испытания".
"По меткому выражению бывшего Генсекретаря ООН Дага Хаммаршельда, помнившего ужасы Второй мировой войны, "ООН была создана не для того, чтобы привести человечество в рай, а чтобы спасти его от ада". Эти слова как никогда актуальны. Они взывают к тому, чтобы все мы осознали свою индивидуальную и коллективную ответственность за создание условий для безопасного и гармоничного развития будущих поколений. Для этого всем нужно проявить политическую волю", - сказал Лавров.
"Мы готовы к такой честной работе и убеждены: устойчивость миропорядка может быть обеспечена исключительно через возвращение к истокам ооновской дипломатии с опорой на ключевой уставной принцип подлинной демократии - уважение", - заключил министр.
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В миреСергей ЛавровООНМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)РоссияДаг Хаммаршельд
 
 
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