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Лавров встретился с главами МИД ОАЭ и Мали

Лавров встретился с главами МИД ОАЭ и Мали - РИА Новости, 24.09.2022

Лавров встретился с главами МИД ОАЭ и Мали

Министр иностранных дел Сергей Лавров встретился с главами МИД ОАЭ и Мали Абдаллой бен Зейдом Аль Нахайяном и Абдулаем Диопом на полях 77-й сессии Генассамблеи... РИА Новости, 24.09.2022

2022-09-24T04:11

2022-09-24T04:11

2022-09-24T08:39

в мире

сергей лавров

абдулай диоп

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МОСКВА, 24 сен — РИА Новости. Министр иностранных дел Сергей Лавров встретился с главами МИД ОАЭ и Мали Абдаллой бен Зейдом Аль Нахайяном и Абдулаем Диопом на полях 77-й сессии Генассамблеи ООН, сообщается на сайте российского дипведомства.Уточняется, что на встрече с главой МИД ОАЭ стороны обсудили развитие российско-эмиратского взаимодействия. Также они подтвердили совместный настрой Москвы и Абу-Даби по наращиванию двусторонних отношений с "взаимовыгодной кооперацией в торгово-экономической, инвестиционной и энергетической сферах".Кроме того, во время встречи с главой МИД Мали поднимались вопросы российско-малийского сотрудничества и обсуждалась проблематика противодействия террористической угрозе в Сахаро-Сахельском регионе.Подчеркивается, что Россия подтвердила настрой на продолжение участия в коллективных усилиях "по внутрималийскому урегулированию, включая площадку ООН и ее Совет Безопасности".

https://ria.ru/20220924/sudan-1819099166.html

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в мире, сергей лавров, абдулай диоп, россия, оаэ, мали, оон, генеральная ассамблея оон