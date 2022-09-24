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Лавров встретился с главами МИД ОАЭ и Мали - РИА Новости, 24.09.2022
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Лавров встретился с главами МИД ОАЭ и Мали
Лавров встретился с главами МИД ОАЭ и Мали - РИА Новости, 24.09.2022
Лавров встретился с главами МИД ОАЭ и Мали
Министр иностранных дел Сергей Лавров встретился с главами МИД ОАЭ и Мали Абдаллой бен Зейдом Аль Нахайяном и Абдулаем Диопом на полях 77-й сессии Генассамблеи... РИА Новости, 24.09.2022
2022-09-24T04:11
2022-09-24T08:39
в мире
сергей лавров
абдулай диоп
россия
оаэ
мали
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генеральная ассамблея оон
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МОСКВА, 24 сен — РИА Новости. Министр иностранных дел Сергей Лавров встретился с главами МИД ОАЭ и Мали Абдаллой бен Зейдом Аль Нахайяном и Абдулаем Диопом на полях 77-й сессии Генассамблеи ООН, сообщается на сайте российского дипведомства.Уточняется, что на встрече с главой МИД ОАЭ стороны обсудили развитие российско-эмиратского взаимодействия. Также они подтвердили совместный настрой Москвы и Абу-Даби по наращиванию двусторонних отношений с "взаимовыгодной кооперацией в торгово-экономической, инвестиционной и энергетической сферах".Кроме того, во время встречи с главой МИД Мали поднимались вопросы российско-малийского сотрудничества и обсуждалась проблематика противодействия террористической угрозе в Сахаро-Сахельском регионе.Подчеркивается, что Россия подтвердила настрой на продолжение участия в коллективных усилиях "по внутрималийскому урегулированию, включая площадку ООН и ее Совет Безопасности".
https://ria.ru/20220924/sudan-1819099166.html
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в мире, сергей лавров, абдулай диоп, россия, оаэ, мали, оон, генеральная ассамблея оон
В мире, Сергей Лавров, Абдулай Диоп, Россия, ОАЭ, Мали, ООН, Генеральная Ассамблея ООН
04:11 24.09.2022 (обновлено: 08:39 24.09.2022)
 
Лавров встретился с главами МИД ОАЭ и Мали

Лавров встретился с главами МИД ОАЭ и Мали на полях 77-й сессии Генассамблеи ООН

© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел России Сергей Лавров и министр иностранных дел ОАЭ Абдалла бен Заид Аль Нахайян
Министр иностранных дел России Сергей Лавров и министр иностранных дел ОАЭ Абдалла бен Заид Аль Нахайян - РИА Новости, 1920, 24.09.2022
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Министр иностранных дел России Сергей Лавров и министр иностранных дел ОАЭ Абдалла бен Заид Аль Нахайян. Архивное фото
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МОСКВА, 24 сен — РИА Новости. Министр иностранных дел Сергей Лавров встретился с главами МИД ОАЭ и Мали Абдаллой бен Зейдом Аль Нахайяном и Абдулаем Диопом на полях 77-й сессии Генассамблеи ООН, сообщается на сайте российского дипведомства.

"Двадцать третьего сентября в Нью-Йорке "на полях" 77-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров провел беседу с министром иностранных дел и международного сотрудничества Объединенных Арабских Эмиратов Абдаллой бен Зейдом Аль Нахайяном и министром иностранных дел и международного сотрудничества Республики Мали Абдулаем Диопом", — говорится в публикации.

Уточняется, что на встрече с главой МИД ОАЭ стороны обсудили развитие российско-эмиратского взаимодействия. Также они подтвердили совместный настрой Москвы и Абу-Даби по наращиванию двусторонних отношений с "взаимовыгодной кооперацией в торгово-экономической, инвестиционной и энергетической сферах".
Кроме того, во время встречи с главой МИД Мали поднимались вопросы российско-малийского сотрудничества и обсуждалась проблематика противодействия террористической угрозе в Сахаро-Сахельском регионе.
Подчеркивается, что Россия подтвердила настрой на продолжение участия в коллективных усилиях "по внутрималийскому урегулированию, включая площадку ООН и ее Совет Безопасности".
Глава Суверенного совета Судана Абдель Фаттах аль-Бурхан - РИА Новости, 1920, 24.09.2022
02:28
Глава Судана заявил Лаврову о желании развивать отношения с Россией
 
В миреСергей ЛавровАбдулай ДиопРоссияОАЭМалиООНГенеральная Ассамблея ООН
 
 
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