04:11 24.09.2022 (обновлено: 08:39 24.09.2022)
Лавров встретился с главами МИД ОАЭ и Мали
Лавров встретился с главами МИД ОАЭ и Мали на полях 77-й сессии Генассамблеи ООН
© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел России Сергей Лавров и министр иностранных дел ОАЭ Абдалла бен Заид Аль Нахайян
Министр иностранных дел России Сергей Лавров и министр иностранных дел ОАЭ Абдалла бен Заид Аль Нахайян. Архивное фото
МОСКВА, 24 сен — РИА Новости. Министр иностранных дел Сергей Лавров встретился с главами МИД ОАЭ и Мали Абдаллой бен Зейдом Аль Нахайяном и Абдулаем Диопом на полях 77-й сессии Генассамблеи ООН, сообщается на сайте российского дипведомства.
"Двадцать третьего сентября в Нью-Йорке "на полях" 77-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров провел беседу с министром иностранных дел и международного сотрудничества Объединенных Арабских Эмиратов Абдаллой бен Зейдом Аль Нахайяном и министром иностранных дел и международного сотрудничества Республики Мали Абдулаем Диопом", — говорится в публикации.
Уточняется, что на встрече с главой МИД ОАЭ стороны обсудили развитие российско-эмиратского взаимодействия. Также они подтвердили совместный настрой Москвы и Абу-Даби по наращиванию двусторонних отношений с "взаимовыгодной кооперацией в торгово-экономической, инвестиционной и энергетической сферах".
Кроме того, во время встречи с главой МИД Мали поднимались вопросы российско-малийского сотрудничества и обсуждалась проблематика противодействия террористической угрозе в Сахаро-Сахельском регионе.
Подчеркивается, что Россия подтвердила настрой на продолжение участия в коллективных усилиях "по внутрималийскому урегулированию, включая площадку ООН и ее Совет Безопасности".