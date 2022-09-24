https://ria.ru/20220924/oon-1819100057.html

Премьер Малайзии выступил против мирового финансового контроля одной страны

Премьер Малайзии выступил против мирового финансового контроля одной страны - РИА Новости, 24.09.2022

Премьер Малайзии выступил против мирового финансового контроля одной страны

Премьер-министр Малайзии Исмаил Сабри Яакоб, выступая с трибуны Генеральной Ассамблеи ООН, заявил о несправедливости финансовой системы, в которой одна страна... РИА Новости, 24.09.2022

2022-09-24T02:54

2022-09-24T02:54

2022-09-24T02:55

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БАНГКОК, 24 сен – РИА Новости. Премьер-министр Малайзии Исмаил Сабри Яакоб, выступая с трибуны Генеральной Ассамблеи ООН, заявил о несправедливости финансовой системы, в которой одна страна контролирует учетные ставки для всего мира."Во взаимосвязанном мире политические и иные решения одних стран могут оказывать влияние на другие страны. Например, в условиях борьбы с инфляцией, от которой сейчас страдает мир, установление учетных ставок только одной страной влияет и на другие страны. Вот сфера, в которой координация и сотрудничество между странами должны укрепляться с целью добиться более справедливого экономического благополучия для всех", - заявил он.В международной финансовой и монетарной структуре, в которой до сих пор доминируют несколько крупных держав, во время постковидного восстановления внутренние финансовые решения должны быть адаптированы к реальности и нуждам развивающихся стран, добавил он."В этой связи Малайзия призывает страны-члены ООН создать международный механизм монетарного сотрудничества, чтобы построить более эффективную и справедливую систему, способную дать сбалансированный ответ на финансовые нужды глобального развития", - заявил Исмаил Сабри Яакоб.

https://ria.ru/20220902/mokhamad-1814033527.html

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в мире, малайзия, оон