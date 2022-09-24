https://ria.ru/20220924/oon-1819100057.html
Премьер Малайзии выступил против мирового финансового контроля одной страны
Премьер Малайзии выступил против мирового финансового контроля одной страны - РИА Новости, 24.09.2022
Премьер Малайзии выступил против мирового финансового контроля одной страны
Премьер-министр Малайзии Исмаил Сабри Яакоб, выступая с трибуны Генеральной Ассамблеи ООН, заявил о несправедливости финансовой системы, в которой одна страна... РИА Новости, 24.09.2022
2022-09-24T02:54
2022-09-24T02:54
2022-09-24T02:55
в мире
малайзия
оон
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/153293/23/1532932329_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_2e7974b1d5cbeb673beca333eaf1fec6.jpg
БАНГКОК, 24 сен – РИА Новости. Премьер-министр Малайзии Исмаил Сабри Яакоб, выступая с трибуны Генеральной Ассамблеи ООН, заявил о несправедливости финансовой системы, в которой одна страна контролирует учетные ставки для всего мира."Во взаимосвязанном мире политические и иные решения одних стран могут оказывать влияние на другие страны. Например, в условиях борьбы с инфляцией, от которой сейчас страдает мир, установление учетных ставок только одной страной влияет и на другие страны. Вот сфера, в которой координация и сотрудничество между странами должны укрепляться с целью добиться более справедливого экономического благополучия для всех", - заявил он.В международной финансовой и монетарной структуре, в которой до сих пор доминируют несколько крупных держав, во время постковидного восстановления внутренние финансовые решения должны быть адаптированы к реальности и нуждам развивающихся стран, добавил он."В этой связи Малайзия призывает страны-члены ООН создать международный механизм монетарного сотрудничества, чтобы построить более эффективную и справедливую систему, способную дать сбалансированный ответ на финансовые нужды глобального развития", - заявил Исмаил Сабри Яакоб.
https://ria.ru/20220902/mokhamad-1814033527.html
малайзия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/153293/23/1532932329_83:0:2814:2048_1920x0_80_0_0_3e545f050e82e26d8cc4a7f86b7a2022.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, малайзия, оон
02:54 24.09.2022 (обновлено: 02:55 24.09.2022)
Премьер Малайзии выступил против мирового финансового контроля одной страны
Премьер-министр Малайзии выступил против глобального финансового контроля одной страны
БАНГКОК, 24 сен – РИА Новости. Премьер-министр Малайзии Исмаил Сабри Яакоб, выступая с трибуны Генеральной Ассамблеи ООН, заявил о несправедливости финансовой системы, в которой одна страна контролирует учетные ставки для всего мира.
"Меня беспокоят сегодня те вызовы, которые с давнего времени все еще остаются без ответа, и на самом деле ситуация с ними даже ухудшается. Один из главных уроков, которые мы вынесли из пандемии, это то, что мы не можем убежать от каждого вызова, с которым мы сталкиваемся. Эгоизм и отсутствие сочувствия к другим создают только недоверие в международном сотрудничестве", - сказал он.
"Во взаимосвязанном мире политические и иные решения одних стран могут оказывать влияние на другие страны. Например, в условиях борьбы с инфляцией, от которой сейчас страдает мир, установление учетных ставок только одной страной влияет и на другие страны. Вот сфера, в которой координация и сотрудничество между странами должны укрепляться с целью добиться более справедливого экономического благополучия для всех", - заявил он.
В международной финансовой и монетарной структуре, в которой до сих пор доминируют несколько крупных держав, во время постковидного восстановления внутренние финансовые решения должны быть адаптированы к реальности и нуждам развивающихся стран, добавил он.
"В этой связи Малайзия призывает страны-члены ООН создать международный механизм монетарного сотрудничества, чтобы построить более эффективную и справедливую систему, способную дать сбалансированный ответ на финансовые нужды глобального развития", - заявил Исмаил Сабри Яакоб.