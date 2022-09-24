Вершинин обсудил с замгенсека ООН по гумвопросам реализацию зерновой сделки
Вершинин обсудил с замгенсека ООН по гумвопросам Гриффитсом реализацию зерновой сделки
© РИА Новости / Сергей Пятаков / Перейти в медиабанкЗаместитель министра иностранных дел РФ Сергей Вершинин
Заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Вершинин. Архивное фото
МОСКВА, 24 сен - РИА Новости. Замглавы МИД РФ Сергей Вершинин и замгенсека ООН по гуманитарным вопросам Мартин Гриффитс обсудили на полях 77-й сессии Генассамблеи ООН реализацию "черноморской инициативы" по вывозу украинского продовольствия морским путем, сообщается на сайте российского дипведомства.
"Состоялось подробное обсуждение текущей ситуации на Украине с упором на ход реализации "черноморской инициативы" по вывозу украинского продовольствия морским путем. Отмечалось, что инициатива и российско-ооновский Меморандум по нормализации отечественного экспорта сельхозпродукции и удобрений являются составными частями "пакетного" предложения генерального секретаря ООН Антониу Гуттереша по продовольственной безопасности", - говорится в сообщении, размещенном на сайте министерства.
Собеседники также обменялись мнениями по расширению и наращиванию гуманитарного содействия Сирии и восстановлени. критических объектов гражданской инфраструктуры. Уточняется, что данные задачи и другие вопросы международной гуманитарной деятельности в Сирии рассмотрят в ходе первого раунда неформального интерактивного диалога на площадке СБ ООН.
В Стамбуле 22 июля состоялось подписание многосторонних соглашений о снятии ограничений на поставку российских продуктов на экспорт и о содействии России вывозу украинского зерна. Сделка, которую подписали представители России, Турции, Украины и ООН, предполагает вывоз украинского зерна, продовольствия и удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу.