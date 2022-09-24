https://ria.ru/20220924/oon-1819095299.html

Вершинин обсудил с замгенсека ООН по гумвопросам реализацию зерновой сделки

Вершинин обсудил с замгенсека ООН по гумвопросам реализацию зерновой сделки - РИА Новости, 24.09.2022

Вершинин обсудил с замгенсека ООН по гумвопросам реализацию зерновой сделки

Замглавы МИД РФ Сергей Вершинин и замгенсека ООН по гуманитарным вопросам Мартин Гриффитс обсудили на полях 77-й сессии Генассамблеи ООН реализацию... РИА Новости, 24.09.2022

2022-09-24T00:23

2022-09-24T00:23

2022-09-24T00:23

сергей вершинин

мартин гриффитс

антониу гуттереш

россия

украина

сирия

оон

генеральная ассамблея оон

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МОСКВА, 24 сен - РИА Новости. Замглавы МИД РФ Сергей Вершинин и замгенсека ООН по гуманитарным вопросам Мартин Гриффитс обсудили на полях 77-й сессии Генассамблеи ООН реализацию "черноморской инициативы" по вывозу украинского продовольствия морским путем, сообщается на сайте российского дипведомства."Состоялось подробное обсуждение текущей ситуации на Украине с упором на ход реализации "черноморской инициативы" по вывозу украинского продовольствия морским путем. Отмечалось, что инициатива и российско-ооновский Меморандум по нормализации отечественного экспорта сельхозпродукции и удобрений являются составными частями "пакетного" предложения генерального секретаря ООН Антониу Гуттереша по продовольственной безопасности", - говорится в сообщении, размещенном на сайте министерства.Собеседники также обменялись мнениями по расширению и наращиванию гуманитарного содействия Сирии и восстановлени. критических объектов гражданской инфраструктуры. Уточняется, что данные задачи и другие вопросы международной гуманитарной деятельности в Сирии рассмотрят в ходе первого раунда неформального интерактивного диалога на площадке СБ ООН.В Стамбуле 22 июля состоялось подписание многосторонних соглашений о снятии ограничений на поставку российских продуктов на экспорт и о содействии России вывозу украинского зерна. Сделка, которую подписали представители России, Турции, Украины и ООН, предполагает вывоз украинского зерна, продовольствия и удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу.

https://ria.ru/20220924/lavrov-1819093811.html

https://ria.ru/20220923/ugrozy-1819065073.html

россия

украина

сирия

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сергей вершинин, мартин гриффитс, антониу гуттереш, россия, украина, сирия, оон, генеральная ассамблея оон, совет безопасности оон, в мире