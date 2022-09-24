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В Новой Каховке украинская ракета разрушила оптовый рынок
В Новой Каховке украинская ракета разрушила оптовый рынок - РИА Новости, 24.09.2022
В Новой Каховке украинская ракета разрушила оптовый рынок
Шесть капитальных строений разрушено, 15 получили повреждение, пять магазинов сгорело в результате падения ракеты на оптовый рынок в Новой Каховке Херсонской... РИА Новости, 24.09.2022
2022-09-24T10:18
2022-09-24T10:18
2022-09-24T10:38
специальная военная операция на украине
в мире
новая каховка
херсонская область
вооруженные силы украины
украина
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КАХОВКА, 24 сен - РИА Новости. Шесть капитальных строений разрушено, 15 получили повреждение, пять магазинов сгорело в результате падения ракеты на оптовый рынок в Новой Каховке Херсонской области, сообщили РИА Новости экстренные службы.В общей сложности площадь разрушений составила 170 квадратных метров. На данный момент пожар на оптовом рынке в Новой Каховке локализован. Жертв и пострадавших в результате падения ракеты нет.
новая каховка
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, новая каховка, херсонская область , вооруженные силы украины, украина
Специальная военная операция на Украине, В мире, Новая Каховка, Херсонская область , Вооруженные силы Украины, Украина
10:18 24.09.2022 (обновлено: 10:38 24.09.2022)
В Новой Каховке украинская ракета разрушила оптовый рынок
Экстренные службы: при падении ракеты ВСУ на рынок в Новой Каховке сгорело пять магазинов