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В Новой Каховке украинская ракета разрушила оптовый рынок

В Новой Каховке украинская ракета разрушила оптовый рынок - РИА Новости, 24.09.2022

В Новой Каховке украинская ракета разрушила оптовый рынок

Шесть капитальных строений разрушено, 15 получили повреждение, пять магазинов сгорело в результате падения ракеты на оптовый рынок в Новой Каховке Херсонской... РИА Новости, 24.09.2022

2022-09-24T10:18

2022-09-24T10:18

2022-09-24T10:38

специальная военная операция на украине

в мире

новая каховка

херсонская область

вооруженные силы украины

украина

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КАХОВКА, 24 сен - РИА Новости. Шесть капитальных строений разрушено, 15 получили повреждение, пять магазинов сгорело в результате падения ракеты на оптовый рынок в Новой Каховке Херсонской области, сообщили РИА Новости экстренные службы.В общей сложности площадь разрушений составила 170 квадратных метров. На данный момент пожар на оптовом рынке в Новой Каховке локализован. Жертв и пострадавших в результате падения ракеты нет.

новая каховка

херсонская область

украина

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, новая каховка, херсонская область , вооруженные силы украины, украина