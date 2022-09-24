https://ria.ru/20220924/naznachenie-1819207711.html

Мишустин назначил Надежду Преподобную замминистра культуры России

Мишустин назначил Надежду Преподобную замминистра культуры России - РИА Новости, 24.09.2022

Мишустин назначил Надежду Преподобную замминистра культуры России

Премьер-министр России Михаил Мишустин назначил Надежду Преподобную заместителем министра культуры России, освободив от должности Ольгу Ярилову, соответствующие РИА Новости, 24.09.2022

2022-09-24T18:54

2022-09-24T18:54

2022-09-24T19:00

михаил мишустин

россия

культура

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МОСКВА, 24 сен - РИА Новости. Премьер-министр России Михаил Мишустин назначил Надежду Преподобную заместителем министра культуры России, освободив от должности Ольгу Ярилову, соответствующие распоряжения опубликованы на официальном интернет-портале правовой информации."Назначить Преподобную Надежду Александровну заместителем министра культуры Российской Федерации ", - говорится в документе."Освободить Ярилову Ольгу Сергеевну от должности заместителя министра культуры Российской Федерации по ее просьбе", - сказано в другом распоряжении.

https://ria.ru/20220923/kultura-1818821224.html

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михаил мишустин, россия, культура