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Мишустин назначил Надежду Преподобную замминистра культуры России - РИА Новости, 24.09.2022
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Мишустин назначил Надежду Преподобную замминистра культуры России
Мишустин назначил Надежду Преподобную замминистра культуры России - РИА Новости, 24.09.2022
Мишустин назначил Надежду Преподобную замминистра культуры России
Премьер-министр России Михаил Мишустин назначил Надежду Преподобную заместителем министра культуры России, освободив от должности Ольгу Ярилову, соответствующие РИА Новости, 24.09.2022
2022-09-24T18:54
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михаил мишустин
россия
культура
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МОСКВА, 24 сен - РИА Новости. Премьер-министр России Михаил Мишустин назначил Надежду Преподобную заместителем министра культуры России, освободив от должности Ольгу Ярилову, соответствующие распоряжения опубликованы на официальном интернет-портале правовой информации."Назначить Преподобную Надежду Александровну заместителем министра культуры Российской Федерации ", - говорится в документе."Освободить Ярилову Ольгу Сергеевну от должности заместителя министра культуры Российской Федерации по ее просьбе", - сказано в другом распоряжении.
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михаил мишустин, россия, культура
Михаил Мишустин, Россия, Культура
18:54 24.09.2022 (обновлено: 19:00 24.09.2022)
 
Мишустин назначил Надежду Преподобную замминистра культуры России

Мишустин назначил Надежду Преподобную заместителем министра культуры России

© Фото : Министерство культуры Нижегородской областиНадежда Преподобная
Надежда Преподобная - РИА Новости, 1920, 24.09.2022
© Фото : Министерство культуры Нижегородской области
Надежда Преподобная
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МОСКВА, 24 сен - РИА Новости. Премьер-министр России Михаил Мишустин назначил Надежду Преподобную заместителем министра культуры России, освободив от должности Ольгу Ярилову, соответствующие распоряжения опубликованы на официальном интернет-портале правовой информации.
"Назначить Преподобную Надежду Александровну заместителем министра культуры Российской Федерации ", - говорится в документе.
"Освободить Ярилову Ольгу Сергеевну от должности заместителя министра культуры Российской Федерации по ее просьбе", - сказано в другом распоряжении.
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