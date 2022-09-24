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Лавров назвал Южно-Китайское море следующей возможной линией обороны НАТО - РИА Новости, 24.09.2022
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Лавров назвал Южно-Китайское море следующей возможной линией обороны НАТО
Лавров назвал Южно-Китайское море следующей возможной линией обороны НАТО - РИА Новости, 24.09.2022
Лавров назвал Южно-Китайское море следующей возможной линией обороны НАТО
Следующая линия обороны НАТО может пройти по Южно-Китайскому морю, заявил на пресс-конференции глава МИД РФ Сергей Лавров. РИА Новости, 24.09.2022
2022-09-24T22:12
2022-09-24T22:13
в мире
сергей лавров
южно-китайское море
россия
нато
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ООН, 24 сен – РИА Новости. Следующая линия обороны НАТО может пройти по Южно-Китайскому морю, заявил на пресс-конференции глава МИД РФ Сергей Лавров.Он отметил, что НАТО постоянно продвигалось на восток, после исчезновения СССР, по его словам, НАТО уже "обороняется в сотнях и тысячах километров от той линии, которая была всем понятна"."Просто решают: вот теперь мы будем обороняться здесь. Они объявили, что НАТО теперь отвечает за безопасность Индо-Тихоокеанского региона, то есть следующей линией обороны НАТО будет Южно-Китайское море, у меня нет никаких сомнений", - указал он.
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в мире, сергей лавров, южно-китайское море, россия, нато
В мире, Сергей Лавров, Южно-Китайское море, Россия, НАТО
22:12 24.09.2022 (обновлено: 22:13 24.09.2022)
 
Лавров назвал Южно-Китайское море следующей возможной линией обороны НАТО

Лавров заявил, что следующей линией обороны НАТО может стать Южно-Китайское море

© AP Photo / Virginia MayoЗдание штаб-квартиры НАТО в Брюсселе
Здание штаб-квартиры НАТО в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 24.09.2022
© AP Photo / Virginia Mayo
Здание штаб-квартиры НАТО в Брюсселе. Архивное фото
Читать ria.ru в
ООН, 24 сен – РИА Новости. Следующая линия обороны НАТО может пройти по Южно-Китайскому морю, заявил на пресс-конференции глава МИД РФ Сергей Лавров.
Он отметил, что НАТО постоянно продвигалось на восток, после исчезновения СССР, по его словам, НАТО уже "обороняется в сотнях и тысячах километров от той линии, которая была всем понятна".
"Просто решают: вот теперь мы будем обороняться здесь. Они объявили, что НАТО теперь отвечает за безопасность Индо-Тихоокеанского региона, то есть следующей линией обороны НАТО будет Южно-Китайское море, у меня нет никаких сомнений", - указал он.
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В миреСергей ЛавровЮжно-Китайское мореРоссияНАТО
 
 
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