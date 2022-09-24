https://ria.ru/20220924/nato-1819240685.html

Лавров назвал Южно-Китайское море следующей возможной линией обороны НАТО

Лавров назвал Южно-Китайское море следующей возможной линией обороны НАТО - РИА Новости, 24.09.2022

Лавров назвал Южно-Китайское море следующей возможной линией обороны НАТО

Следующая линия обороны НАТО может пройти по Южно-Китайскому морю, заявил на пресс-конференции глава МИД РФ Сергей Лавров. РИА Новости, 24.09.2022

2022-09-24T22:12

2022-09-24T22:12

2022-09-24T22:13

в мире

сергей лавров

южно-китайское море

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ООН, 24 сен – РИА Новости. Следующая линия обороны НАТО может пройти по Южно-Китайскому морю, заявил на пресс-конференции глава МИД РФ Сергей Лавров.Он отметил, что НАТО постоянно продвигалось на восток, после исчезновения СССР, по его словам, НАТО уже "обороняется в сотнях и тысячах километров от той линии, которая была всем понятна"."Просто решают: вот теперь мы будем обороняться здесь. Они объявили, что НАТО теперь отвечает за безопасность Индо-Тихоокеанского региона, то есть следующей линией обороны НАТО будет Южно-Китайское море, у меня нет никаких сомнений", - указал он.

https://ria.ru/20220924/zapad-1819050827.html

южно-китайское море

россия

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в мире, сергей лавров, южно-китайское море, россия, нато